Las muchas muertes de Fidel Castro

Fernando López D'Alesandro

03.12.2016

La historia ni absuelve ni condena, analiza. Son las personas las que juzgan y lo hacen de acuerdo a parámetros legales o éticos, enmarcados en sus épocas y en sus circunstancias. Si Fidel Castro espera un veredicto, seremos nosotros los encargados de hacerlo.

“La historia me absolverá”



La manida frase de Fidel expresa una visión determinista, clásica de las ortodoxias de izquierda. La Historia es vista como un proceso predeterminado, que se puede aprehender científicamente y, por tanto, existe la certeza de un camino histórico inevitable, que en el caso del marxismo-leninismo implica la total certidumbre no ya de arribar al socialismo, sino a un tipo exclusivo de socialismo. La Historia, los hechos, la vida misma se encargaron de demostrar lo errado que estaban el comunismo, el marxismo-leninismo y Fidel.



El comunismo falló y no es novedad, pero en el caso de Fidel Castro y su modelo cubano las fallas implicaron muchas muertes simbólicas. Fidel y el comunismo, con sus certezas absolutas, morían en cada yerro.



La Revolución fue producto de contradicciones sociales, económicas y políticas de la realidad cubana de los 50’. La torpeza de Estados Unidos y la esperanza de instalar un régimen autónomo empujó al Movimiento 26 de julio a los brazos de la Unión Soviética y el triunvirato –Fidel, el Che y Raúl- supuso que podían recostarse en la URSS sin costo alguno. La crisis de los misiles demostró que Cuba no era más que un peón en el juego de los imperios de entonces, y esa fue la primera muerte del proyecto de Fidel.



La revolución no aflojó su impulso juvenil. Volcados al marxismo-leninismo y aferrados a su carga simbólica y mítica, se la tomaron tan en serio que quisieron exportar la revolución, tal como Lenin y Trotsky lo habían hecho en 1917. Pero en la década de 1960 la URSS hacía rato que había dejado de lado sus esperanzas revolucionarias, y la burocracia soviética se preocupaba de sostener su imperio y sus prebendas como nueva clase. Allí comienza una contradicción para la Revolución Cubana que nadie, ni Fidel, pudo zanjar. Era incompatible copiar el modelo soviético y promover la revolución latinoamericana. A la larga o ganaba la expansión revolucionaria o la burocratización. La muerte del Che en Bolivia primero y luego la larga cadena de desastres que acumuló la lucha armada en América Latina en la década posterior a la conferencia de la OLAS marcaron otra muerte para Fidel. El foquismo y los “muchos Viet Nam” fueron un terrible error.



A pesar de sus intenciones autonomistas, el fracaso económico y principalmente, el de la “zafra de los diez millones” fue una nueva muerte. Fidel tuvo que insertar a Cuba en el COMECOM y sin mas aceptar el rol de abastecedor de materias primas. Los sueños de industrialización del Che quedaron en el olvido, ganó el stajanovismo y los “impulsos morales” del guevarismo murieron en La Higuera. Así, Fidel transformó a la revolución en un régimen, que si bien contaba con apoyo social, se afirmó en tres pilares, el partido, el Estado y las Fuerzas Armadas. Y serán los militares los que tendrán el mayor control de la estructura burocrática, por lealtad, por convicciones y porque allí se abroqueló la elite que bajó de la Sierra Maestra. El tiempo, además, los transformó en una gerontocracia.



El internacionalismo que no fué



La torpeza norteamericana y su simplismo imperialista fueron, siempre, la razón de ser y la excusa del régimen. Sin ellos se perdía el principal argumento. Bastó que en 1975 Henry Kissinger planteara la distención y la apertura con Cuba para que Fidel reaccionara en el ajedrez mundial haciendo que Washington detuviera el acercamiento. Esa fue una de las razones de la intervención en Angola.



Sin un gran ánimo soviético, en 1975 Cuba se embarcó con todo en la aventura africana. Una lucha justa, sin duda. Detener al apartheid y la expansión sudafricana, apoyada y financiada por Estados Unidos, era una causa noble y simpática. Entre diciembre de 1987 y marzo de 1988 la batalla de Cuito Cuanavale con la derrota de la UNITA y de Sudáfrica dio a Fidel y a Cuba una victoria épica incuestionable, que definió la guerra y el comienzo del fin del régimen racista sudafricano. Sin embargo Fidel no pudo cosechar su victoria. La larga guerra angoleña costó lo mismo que las pérdidas acumuladas por el bloqueo desde 1962 hasta 1988, una sangría económica de la que Cuba no se pudo recuperar y que disparó la crisis social mucho antes de la desaparición de la URSS. El Mariel a fines de 1980 y otras “fugas” masivas se explican en gran parte por la desestabilización generada desde la aventura africana.



Políticamente los réditos no fueron, tampoco, los esperados. En las negociaciones de paz estuvieron todos los implicados, menos Cuba. Excluida por expreso pedido norteamericano, la URSS y Angola aceptaron la marginación del país que más luchó por la victoria. De nada valieron los planteos y el enojo de Fidel, Cuba quedó fuera, como un simple peón de la geopolítica mundial al que se usa y se tira. Una nueva muerte.



¿Y todo para qué? La intervención en Angola permitió la afirmación en el poder de Dos Santos y su familia, una dictadura que con la caída del comunismo se transformó en dinastía y amasó una fortuna que figura, orgullosa, en la revista Forbes. Algo similar sucedió con la intervención en Etiopía, para que Mengistu Haile Mariam, un genocida, terminara en el exilio en Zimbabue disfrutando los miles de millones que robó al banco central. ¿Para eso murieron cientos de cubanos? ¿Para eso la economía se resintió perjudicando al pueblo? Son preguntas que comenzaron a decir las nuevas generaciones y que marcan nuevas muertes de Fidel.



Una extraña formación económico-social



Mientras existió, la URSS tuvo en Cuba un aliado, una base, un satélite y una vidriera desde donde mostrar los logros del socialismo. Cuando la URSS colapsó y “la tubería” cerró quedó en evidencia la artificialidad del régimen, mostrando una estructura sociopolítica asombrosa. La burocracia, la centralización y el partido único instalan una dictadura. El plan y la eliminación del mercado, además, crean una formación económico-social donde el poder político y la economía son uno y lo mismo. La planificación central es la política y viceversa. En consecuencia los errores del poder o sus limitaciones se traducen inmediatamente en carencias económicas. Las decisiones se imponen burocráticamente y determinan todo el proceso de producción, distribución y consumo, limitando las posibilidades de opción tanto de los individuos como de la sociedad. De esta manera, las relaciones sociales de producción son verticales, no sólo de los trabajadores contra la burocracia sino también contra el propio Estado, pues la ocupación burocrática del mismo hace que la lucha de clases no sólo sea un proceso socio económico, sino también político y antiestatal. Estado, burocracia y economía están superpuestos, creando un tipo de relación social de producción que en vez de dinamizar las fuerzas productivas, las estanca y, a la larga, las agota. Así, por ejemplo, la decisión de ralentizar la producción agrícola e importar frutas y verduras desde los Estados Unidos (sic) encareció y estancó a la producción agropecuaria. Cuba tenía graves problemas para cultivar y cuando cosechaba algo la estructura de transporte y de mercado trancaba la distribución. La revolución podía curar en todo el mundo pero era incapaz de plantar lechugas. Y los trabajadores cargaban sobre sus hombros con el peso del sistema, como siempre.



La burocracia es “la nueva clase” expropiadora y son los niveles salariales los que confirman esta nueva explotación. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba (ONE) el salario promedio es de 584 pesos cubanos, oscilando desde los 963 de la industria azucarera a los 377 que cobran los trabajadores del comercio, hoteles y restaurantes. En síntesis, un trabajador cubano cobra entre 20 a 30 dólares por mes, debajo de los 1.25 dólares diarios que son el mínimo requerido por la ONU para clasificar a una población como “pobre”. El trabajador cubano es explotado por el Estado y el tiempo socialmente necesario para la subsistencia lo hace pobre luego de cincuenta y siete años de revolución “socialista”. Es la burocracia cubana la gran beneficiaria de la apropiación de esta plus valía, que le permite su mejor nivel de vida en términos relativos y el mantener un sistema cada vez más duro, temerosa de las respuestas que pueda empezar a dar el pueblo cubano ante esta realidad. Una nueva “muerte” del sistema.



La concentración del poder se traduce necesariamente en una dictadura. El calco del modelo soviético fue la consecuencia –“copiamos lo bueno pero también lo malo” admitió Fidel- y por tanto Cuba condenó la diversidad y el pluralismo. Su contundente rechazo al pluripartidismo, al que definió como “pluriporquería” dejó en claro que el modelo jamás se abriría y que el unicato sería la norma siempre. Un país monocorde, entonces, no habilita posibilidades de creación, ni mucho menos de debate plural. 25 años de cárcel por editar una publicación no autorizada o por crear un partido político diferente al PCC es una insensatez que ofrece los mejores argumentos a los enemigos.



Como corolario, la falta de control por parte de instituciones independientes fomenta la corrupción. Esteban Morales Domínguez –comunista y director honorario del Centro de Estudios sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana- publicó en la web de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba un duro artículo donde sostiene “que hay gentes en posiciones de gobierno y estatal, que se están apalancando financieramente, para cuando la Revolución se caiga, y otros, que pueden tener casi todo preparado para producir el traspaso de los bienes estatales a manos privadas, como tuvo lugar en la antigua URSS”. La corrupción, en esta dura denuncia interna, es la “verdadera contrarrevolución” porque “resulta estar dentro del gobierno y del aparato estatal, que son los que realmente manejan los recursos del país”. Mostrando el hartazgo general, Morales denuncia el robo al Estado para volcarlo al mercado negro y concluye que el fenómeno representa “toda una economía sumergida que el Estado no logra controlar y que será imposible de ordenar mientras existan los grandes desequilibrios entre oferta y demanda que caracterizan aun hoy a nuestra economía”. El propio Fidel llamó la atención en uno de sus últimos discursos: "Esta revolución puede destruirse por sí misma. Los que no pueden destruirla hoy son ellos [el enemigo]; nosotros sí, y sería culpa nuestra". Fidel hablaba de la burocracia y de la corrupción, pero sucede que tales fenómenos son la consecuencia casi inevitable de la formación económico-social cubana y de la dictadura.



Los episodios más notorios fueron en el área turística, de manera que el régimen echó mano a su mejor instrumento, el ejército. Si, los militares dirigen el sector turístico mediante una empresa, Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima (GAESA), la única forma que encontró el comunismo cubano de administrar su principal fuente de ingreso con alguna garantía de seriedad y honradez. Éxitos de la economía planificada…



¿El futuro es nuestro?



Este es el modelo que crearon Fidel y la Revolución. Si bien perduró en su larga lucha contra el imperialismo los costos humanos e históricos fueron y son inmensos. El tiempo dirá qué rumbo tomará esa sociedad. Hoy enfrenta inmensos desafíos ante una nueva era y no por la muerte de Fidel Castro.



Fidel murió, pero su mundo estaba muerto hace mucho. Su estilo y su proyecto social y político habían sido enterrados hace más de treinta años. Sobrevivió a su época y luchó hasta el final por mantener retazos de un ciclo histórico que estaba totalmente agotado. Así, una fase de la historia política de Cuba y de América Latina muere con él.



¿Qué queda entonces del legado de Fidel? La demostración de que es posible enfrentar las adversidades y vencerlas, pero con costos sociales y humanos a veces demasiado altos. Tener a una sociedad en campaña permanente, en constante movilización, donde todo es una batalla, agota los apoyos, cansa, genera hastío. Fidel mostró que se puede mejorar la condición de los pueblos, pero el camino comunista lleva a una contradicción insalvable: al culturizar a la gente se la esclarece y se vuelve muy difícil engañarla con consignas.



A partir de ahora comenzará el mito, hasta que se abran los archivos, se desempolven los papeles y se habiliten testimonios. Algunos se asombrarán de que el idealizado líder revolucionario cometió arbitrariedades, desmanes y tomó decisiones condenables. Sucederá, siempre sucede en este tipo de regímenes.



Finalmente queda el reto del futuro. Los próximos años serán muy problemáticos. El ascenso de las derechas y de los nacionalismos más conservadores, en algunos casos aliados con izquierdas despistadas, desafían a la democracia y a la libertad como hacía mucho tiempo no sucedía. Hoy los sectores democráticos, progresistas y de izquierda se enfrentan a una época amenazante donde corren riesgo todo lo ganado y los sistemas de libertad por los que tanto luchamos. El derrotero que siguió Fidel Castro nos sirve de enseñanza para saber que no debemos recorrer esos caminos de autoritarismo, unicato y dictadura así sea con las mejores intenciones colectivas. Los logros sociales, innegables y necesarios, tienen vuelo corto cuando se imponen. Nuestra arma de futuro es convencer y convocar sin cuestionar la democracia y las garantías, lo otro es parte del pasado.

Fernando López D’Alesandro