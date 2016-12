Inicio | Columnas Te encuentras en:

Éramos nueve... ¡y parió la abuela!

Edgardo Carvalho

07.12.2016

La rotunda expresión castellana, ciertamente muy gráfica, alude a aquellas situaciones en que alguien, ya agobiado por dificultades y problemas, recibe una mala noticia: ha surgido inesperadamente otro problema que enfrentar y tratar de solucionar.

Me vino a la memoria, automáticamente, al enterarme de lo que para mí, en el plano político y simbólico resume lo esencial del congreso del FA, un congreso que solo acaba de comenzar, puesto que ha resuelto seguir constituido y pasar a cuarto intermedio.



Una moción de la dirección del FA que proponía pasar los temas pendientes y las propuestas presentadas a consideración del Plenario, defendida por dos parlamentarios de primera línea, Oscar De los santos y Alejandro Sánchez, representativos de los sectores políticos más relevantes del Frente, fue rechazada por una mayoría abrumadora, luego de que argumentaran en contra dos representantes de las "bases".



Culminó de esa forma una situación que según mi información fue constatable durante todo el desarrollo del Congreso: al parecer las llamadas "bases" ya no son articuladas u orientadas (por no decir controladas) por ningún sector político y han adquirido su propia dinámica política e institucional. Se trata sin duda de algo nuevo. Un congreso representativo de 4.500 militantes (según la cifra manejada por el Presidente del FA) se declara en sesión permanente sobreponiéndose a la autoridad de una dirección electa por cien mil afiliados, en una fuerza política respaldada por un millón de votantes.



Ahora bien, cualquier observador medianamente objetivo estará de acuerdo en que los Comités de Base fueron , en 1971, una opción muy inteligente para encuadrar la participación en el Frente Amplio, que acababa de crearse, de multitud de electores independientes que en la convulsa campaña electoral de ese año afluían en masa a la nueva opción política y querían participar y militar sin tener que adherir necesariamente para ello a un partido o sector determinado.



Los comités cumplieron entonces una labor fundamental. Me basta evocar al comité funcional de abogados, recorriendo domingo tras domingo las ásperas localidades del Santoral de Canelones para repartir propaganda puerta por puerta, como ejemplo de la labor sacrificada y en algunos casos heroica, que cumplieron en el nacimiento del Frente. Los lazos organizativos, amistosos, de solidaridad, creados entonces, ayudarían luego en gran medida a sostener viva la llama de la resistencia durante los años de la dictadura y contribuyen a explicar hechos que sorprendieron al mundo, como el NO en el plebiscito de 1980.



Con todo, no seríamos leales con la verdad si desconociéramos que, desde el comienzo, los Comités de Base fueron también escenario de luchas políticas sectoriales, en la medida en que ciertos grupos aspiraban a controlarlos y multiplicar así su influencia política. La doble militancia, en un partido y en un comité fue admitida y con ello se sembró una semilla que daría muy malos frutos en el futuro.



Con el retorno de la democracia, los Comités reabrieron sus puertas y fueron elemento importante en el rearme organizativo y electoral del Frente. Pero lo años nunca pasan en vano. Y con ellos, se fueron produciendo en el país, en la sociedad uruguaya, cambios que debieron reflejarse necesariamente en la estructura y las funciones de los Comités. Nacidos en una época de televisión en blanco y negro, donde solo una de cada cuatro familias disponían de un teléfono fijo y en un mundo en plena guerra fría, en que la política se vivía con pasión y los cambios revolucionarios parecían posibles y hasta próximos, los Comités se llevaron muy mal con los cambios tecnológicos y las transformaciones de nuestra sociedad. Sencillamente, los ignoraron.



La explosión de internet, la telefonía celular, la televisión por cable, las redes sociales, representan un desafío que exigía respuestas, adaptaciones, enriquecimientos imprescindibles para una acción política que debía renovarse o estaba en riesgo de esclerosis. al margen de una realidad rápidamente cambiante.



Por lo demás, parece un hecho evidente que desde hace años se manifiesta un creciente desinterés por la política de parte de una ciudadanía en que la preocupación por lo público cede posiciones ante la búsqueda de la realización individual, el desarrollo personal o la mejora en el nivel de vida.



El mantenimiento incambiada de la organización de los Comités de Base y su práctica de funcionamiento, tal como fueron concebidos hace casi medio siglo, no resulta hoy la mejor forma de acercarse a un electorado al que no le interesan demasiado las definiciones ideológicas ni cree ya que su felicidad dependa de cambios políticos revolucionarios.



Como consecuencia, los Comités se fueron vaciando hasta terminar en la mayor parte de los casos en estructuras de vida eventual, sostenidas por reducidos núcleos de militantes, pero con poca vida política real y menos aún conectada con los barrios o localidades donde funcionan.



En cuanto al papel que juegan en las campañas electorales, eventos decisivos para que un partido alcance y se mantenga en el gobierno y por consiguiente pueda implementar los cambios a los que aspira, es notorio que el rol de los Comités ha venido haciéndose cada vez más reducido. Basta recordar la última campaña electoral, tan difícil, en que la única movilización popular de masas, lograda a través de los "banderazos", fue implementada al margen de la estructura de los Comités y a través de las redes sociales.



Por supuesto, emito una opinión estrictamente personal que puede estar equivocada por completo. Pero corresponde a mi experiencia y a la de las personas que me son próximas. Y que también podrían estar equivocadas, naturalmente.



Estoy convencido de que la enorme mayoría de los frentistas que militan hoy, lo hacen a través de su participación en partidos o sectores políticos. Y hacen bien, porque no hay democracia sin partidos. Y una construcción política tan especial como el Frente Amplio, que no tiene parangón en ningún otro país, nació de un acuerdo entre partidos y sectores de ideologías distintas, aunque también estuvo y está abierta a ciudadanos independientes o sin definición sectorial.



Pero fueron partidos los que se unieron y concibieron un frente tan amplio como fuera posible, compartiendo principios democráticos y, sobre la base del consenso, un programa común dirigido a introducir cambios políticos económicos y sociales progresistas en la realidad del país.



En democracia, es sobre los partidos que recae la responsabilidad de presentarse a las elecciones, conectar con el electorado y ganarlas, para llegar al gobierno y realizar desde allí el programa propuesto a la ciudadanía. Son ellos los que pagan, al contado, en los actos electorales, los errores en la gestión, la incapacidad de cumplir con las promesas hechas a la ciudadanía o el presentar propuestas programáticas desvinculadas del sentir popular.



El Frente Amplio ha tenido una extraordinaria inteligencia para interpretar el sentido de los cambios producidos en el escenario mundial y en la situación del país, así como para ampliar el tejido de sus alianzas e introducir reformas significativas en sus programas y objetivos, adecuándose a las transformaciones operadas en la realidad.



Esa necesidad de cambios se expresó entre otros hitos significativos en la formación del Encuentro Progresista, en los lineamientos programáticos aprobados por los Congresos de 2001 y 2003, así como en las coincidencias explicitadas en el Documento Marco de diciembre de 2002, a partir del cual se construyó la Nueva Mayoría, hasta llegar al gobierno en el 2004 con mayoría parlamentaria propia, un éxito electoral que sería ratificado en los dos convocatorias electorales siguientes.





Ahora bien, resulta llamativo que una fuerza política con esa capacidad de adaptación a la realidad, que le permitió crecer hasta lograr la adhesión de un millón de votantes, y emprender desde el gobierno transformaciones fundamentales en la realidad del país, no haya sido capaz de modificar el peso estatutario de los Comités de Base, a pesar de la evidencia fácilmente constatable de que estos tienen un papel cada vez menos relevante en la vida política real, la que se expresa finalmente en las confrontaciones electorales con los partidos de derecha, confrontaciones de las que depende el gobierno y por ende el futuro del país..



Recordemos que el estatuto, vigente desde hace décadas y aprobado en una realidad muy distinta a la actual, reserva a los Comités en los hechos el 50% del Plenario Nacional (el otro 50% corresponde a los partidos y sectores) y la práctica totalidad del Congreso, ya que en éste los partidos y sectores solo participan a través de sus representantes en el Plenario Nacional. Lo que significa sencillamente que tienen derecho a intervenir con 85 participantes en un Congreso que puede reunir 1.500 integrantes. Por supuesto que nada impide que integrantes de partidos o sectores accedan al Congreso como integrantes de la delegación de los Comités, pero naturalmente sometidos al mandato imperativo de aquél cuya representación invisten.



La lógica política más elemental aconseja desde hace largo tiempo una modificación del estatuto del Frente Amplio. Y ha sido planteada muchas veces, con propuestas variadas en fórmulas y sentidos, ninguna de las cuales llegó siquiera a iniciar el camino, difícil por cierto, que podría conducir a la aprobación formal de una reforma estatutaria. Pero no más difícil que haber formado el Frente Amplio, y haberlo sostenido durante la larga noche dictatorial, para culminar llevándolo a tres victorias electorales sucesivas con mayoría parlamentaria. Y sin embargo...



Lo más interesante es que ninguna de esas propuestas nonatas suponía la eliminación de los Comités de Base. Implicaban sí, admitir orgánicamente otras formas de adhesión y militancia que la concurrencia a las reuniones de un Comité de Base, a través, por ejemplo, de la participación en redes virtuales a través de Internet.



Es decir, se trataba de abrir la participación en la vida política del Frente a todos aquellos que quieran hacerlo, sin tener que pasar por las horcas caudinas de su participación en un Comité de Base. Admitiendo, con ello, que no hay una única forma de participar en la vida política de una organización que, desde la elección de su nombre y a través de toda su historia se ha caracterizado precisamente, por la amplitud.



Era sobre todo un llamado a la integración en la actividad política de los jóvenes, para quienes la participación en iniciativas y foros a través de las redes sociales resulta hoy su forma natural de expresión y organización.



Y se trataba también de reequilibrar el peso de los partidos y de los Comités dentro de la orgánica frentista, que resulta, como hemos visto, absurdamente desbalanceado.



Pero como siempre, en política nada ocurre por casualidad. Una parálisis tan chocante, una contradicción tan evidente con las exigencias de una realidad cambiante a la que tan sensible se ha sido en otros aspectos, no se justifica por el simple deseo de conservar las tradiciones organizativas de un Frente Amplio naciente.



Se justifica porque determinados grupos políticos, a través de su militancia organizada, pasaron a controlar la gran mayoría de los Comités, proceso facilitado por el paulatino alejamiento de los frentistas "de a pie" de esos organismos de actividad esclerosada. Copando así la representación de las llamadas "bases", el peso orgánico de estos grupos de militancia organizada resultaba multiplicado y ello por supuesto los alejaba del menor interés en una adecuación estatutaria.



Ahora bien, se sabe que la historia registra muchos casos en que la máquina mata al inventor y este bien podría llegar a ser uno de ellos.



En realidad hace bastante tiempo que podía percibirse una actitud cada vez más independiente por parte de los representantes de las "bases", convertidos en una especie de grupo político organizado de actuación conjunta (en particular el grupo "de los 41" que representan a las "bases" de Montevideo).



Aunque podrían buscarse otros ejemplos, el más claro es la insistencia de las "bases" en involucrar al Frente en un proyecto de reforma constitucional, siendo que se ha demostrado hasta el cansancio que dentro de la actual Constitución es perfectamente posible la realización de todos los puntos del programa del Frente Amplio. Y resulta significativo el empeño en imponer además que esa reforma debe plantearse a través del procedimiento que implica convocar y elegir una Asamblea Nacional Constituyente.



Los sectores políticos, de manera abierta o disimulada, han tratado de postergar sine die una iniciativa innecesaria y que está hoy completamente fuera del ámbito de preocupaciones de los ciudadanos. Rechazan además el procedimiento que conlleva una elección de convencionales, que seguramente se convertiría en una elección nacional anticipada a mitad del período, con reales posibilidades de una derrota política (que sería interpretada como premonitoria del 2019) para la izquierda y la instalación de una Convención Constituyente dominada por los partidos tradicionales.



No hay ninguna explicación política racional para la insistencia de las "bases", inconmovibles en la pretensión de que se convoque a elecciones de una Convención Nacional Constituyente. Me animo a pensar que se trata, sencillamente, de una imitación mecánica y acrítica del procedimiento seguido por los gobiernos bolivarianos para "refundar" sus repúblicas. Supongo que se asume que hay alguna similitud entre la situación política que se vive hoy en Uruguay y la que se vivía en Venezuela, Ecuador o Bolivia cuando implementaron sus reformas constitucionales recientes. Alguien piensa, tal vez, que una Constituyente podría también llevar a nuestro país hacia el socialismo del Siglo XXI.



Lo ocurrido en el Congreso no es entonces más que la culminación de un proceso de autonomización de esos 4.500 militantes (dando por buena esa cifra) que aspiran aparentemente a gobernar el Frente a través de un Congreso en una especie de sesión permanente, al margen de la dirección electa y, ni que hablar, al margen de los partidos y sectores y en particular de la bancada parlamentaria elegida por un millón de votantes frenteamplistas.



No creo que valga la pena tratar de profundizar en las causas del fenómeno. Seguramente son diversas y es tema de reflexión que debería interesar más bien a los aprendices de brujo que posiblemente creían poder aprovecharse indefinidamente del arcaísmo de un estatuto inmodificable.



Sí me animo a señalar que probablemente estos hechos tienen algo que ver con la forma en que el Frente se adaptó a la realidad política, económica y social del país, lo que le permitió crecer y llegar al gobierno como portador de un programa compartido por la mayoría social del país. Adaptación rápida e imprescindible pero que no fue acompañada de un proceso de discusión política a nivel de toda la estructura que permitiera generalizar las conclusiones a que había llegado la dirección del Frente, respaldada por los partidos y sectores de mayor peso.



Los "basistas" que aplastaron la propuesta de la dirección defendida por Sánchez y De los Santos no son asimilables, en mi opinión, a los votantes frenteamplistas desconformes o "indignados", una categoría que parece abundar en esta época. Estos últimos están desconformes con los graves errores de gestión, con las solidaridades automáticas que protegen a pésimos administradores públicos, con la negativa a conformar comisiones investigadoras parlamentarias, (siendo que el Frente patrocinó decenas de ellas estando en la oposición), con el surgimiento (¿incipiente?) de una capa burocrática de funcionarios políticos profesionales, y con lo actuado en algunos casos, que se podría interpretar como un aparente desinterés por asegurar los máximos niveles de transparencia, que fueron siempre el orgullo de la izquierda.



A los "basistas" lo que les preocupa es la reforma constitucional y desean imponer su visión sobre principios y valores al resto del Frente sin importarles que sean compartidos, como señala desde el título el documento cuidadosamente trabajado durante largos meses en la búsqueda de consensos y al que se proponen alegremente introducir múltiples modificaciones, muchas de ellas sencillamente inaceptables para la mayoría de los frentistas



Probablemente existen entre ellos quienes se lamentan de que, aunque la economía crece desde hace doce años y tenemos la distribución de la riqueza más igualitaria de América Latina, aunque el salario real y las jubilaciones han aumentado sistemáticamente y con ellos el bienestar de la gran mayoría de los uruguayos , aunque se han implementado reformas estructurales trascendentes y se han invertido recursos en proporciones desconocidas para educación y seguridad, solo estamos "administrando" el capitalismo, en lugar de "afectar su metabolismo", manejándonos dentro de un tímido camino reformista, apenas si socialdemócrata, en lugar de dar el gran salto e iniciar el ansiado camino al socialismo en que nos han precedido Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, tal vez incluso la Argentina kirchnerista...



Como son mayoría en el Congreso creen que ejercen un poder legítimo, emanado de las "bases" y suponen que el Frente e puede funcionar con un Congreso soberano y en sesión permanente.



Y entonces es lícito preguntarse: ¿qué consecuencias tendrá todo esto para el Frente Amplio? Varias, sin duda, y a mi juicio ninguna positiva.



La primera es que, en la medida en que se afirme el poder "basista" dentro de la estructura del Frente se agudizará su distanciamiento de la realidad del país y de la enorme mayoría de los frenteamplistas. Encerrados en una burbuja asamblearia alimentada por dogmatismos ideológicos, la gran mayoría de los congresales parece no tener idea de la realidad que los rodea.



Otra consecuencia que podemos tener por segura es que esta situación proveerá de un inagotable arsenal de munición gruesa a los medios de la derecha, hegemónicos, para ahondar día a día la brecha ya existente entre la estructura y el pueblo frenteamplista, con su siembra (y cosecha, no lo neguemos) de incomprensión, desaliento, dudas, irritación y rechazos.



Y mucho más grave, es posible que se agudice la práctica de adoptar criterios y resoluciones ignorando la trabajosa pero imprescindible búsqueda de consensos, de equilibrios internos, de aperturas lo más amplias posibles para contener a todos, es decir, la forma de hacer política que permitió nacer y crecer al Frente Amplio.



Si ello ocurre (y el peligro es real a la vista de lo ocurrido en el Congreso) se lastimará cada vez más asiduamente a franjas muy significativas del universo político frenteamplista y se obligará a los sectores que las representan a expresar públicamente sus discrepancias para no erosionar la confianza que sus electores depositaron en ellos.



Y lo que es peor y en el fondo es lo más grave: se hará más difícil la acción política del Frente, con el riesgo de dispersarla en querellas de poder internas cuando es más necesario que nunca asumir nuestra responsabilidad como partido de gobierno y empeñar todas nuestras fuerzas en la búsqueda de un diálogo con los uruguayos reales, con las personas comunes, trabajadores o comerciantes, jubilados o profesionales, productores rurales o funcionarios públicos. Para explicar, defender y argumentar exhaustivamente, en todos los rincones del país, las sólidas razones y el insoslayable principio de realidad en que se apoyan las políticas de nuestro gobierno, políticas que nos han permitido seguir creciendo y distribuyendo, a diferencia de los países vecinos, al tiempo que evitamos caer en la alta inflación y la recesión económica que siempre perjudican a los más débiles.



Y es imperioso hacerlo no solo para que se valore lo que hemos hecho, que es mucho, sino para recuperar su confianza en que seremos capaces en el futuro de superar graves errores y prácticas equivocada en que en muchos casos hemos caído, requisito imprescindible para seguir avanzando hacia las nuevas metas de progreso, bienestar e igualdad que deberemos proponerles.



Es imprescindible hacerlo si se quiere reivindicar la política cuando avanza el descreimiento y el desinterés de la gente y cuando surgen propuestas que proponen dar por superada la división entre izquierda y derecha del arco político, para gobernar el país como si se tratara de administrar una empresa.



En los tiempos que se avecinan lo importante no será especular sobre posibles candidatos o candidatas para un lejano 2019. Lo que es de vida o muerte es dejar claro ante nuestro pueblo que tiene sentido seguir confiando en el Frente como la única herramienta política capaz de implementar políticas progresistas, ya que los conceptos de izquierda y derecha no han perdido vigencia, porque, para decirlo con palabras de Tony Judt: "Esto es simplemente falso. Los ricos no quieren lo mismo que los pobres. Los que se ganan la vida con su trabajo no quieren lo mismo que los que viven de dividendos e inversiones. Los que no necesitan servicios públicos -porque pueden comprar educación, transporte y protección privados- no quieren lo mismo que los que dependen exclusivamente del sector público...Las sociedades son complejas y albergan intereses conflictivos. Afirmar otra cosa -negar las diferencias de clase, riqueza o influencia- no es más que favorecer unos intereses por encima de otros".

