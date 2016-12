Inicio | Columnas Te encuentras en:

Amarcord

Héctor Musto

09.12.2016

En emiliano-romañolo, Amarcord significa algo así como “me acuerdo”. Es el título de una genial película de Fellini en la que recuerda su niñez en los años '30s del siglo pasado en Rímini, ciudad natal del gran director. El recuerda su niñez en esos años. Yo, entre tantos “amarcord”, recuerdo muchas cosas, por ejemplo, cómo era la izquierda hasta hace unos años.

Mi primer amarcord de izquierda se remonta a los años ‘60s. Escuchar junto a mi vieja, en Piriápolis, el programa de radio en el que se hablaba de la revolución cubana. Y todavía recuerdo el “adelante cubanos, que Cuba premiará nuestro heroísmo”. Y Marcha, Epoca. Y llegar a Montevideo con 12 años. 1965. El liceo 15. Y la invasión de los yanquis a Santo Domingo. Y salir a la calle, en pleno Carrasco, a gritar “fuera gringos de Santo Domingo”. 1967 y la lucha por el boleto. Intentar, con éxito relativo, ir con gente al centro a juntarnos a protestar con otros estudiantes... Amarcord de alguna piña que me ligué por hablar arriba de un murito para hacer huelga. El ’68. Ir a 18 a participar en las manifestaciones. Año de Líber, Hugo, Susana. De los primeros palos que me ligué. De los primeros gases que respiré, de las primeras piedras que tiré. Pero de asambleas, nada. Recién en el ’70, yendo al Zorrilla, empecé a participar en asambleas.



Y, amarcord, mirá que fueron duras. Los “ultras”, entre los que me contaba (anarcos, pro tupas y algunos etcéteras) contra fundamentalmente los bolches. Y en las asambleas nos decíamos de todo. Epítetos gruesos. Pero discutíamos. En las asambleas, en los liceos populares. Y con 17, 18 años, discutíamos duro. Puteándonos. Pero aún con esa edad, y esa falta de experiencia, dentro de los que nos daba, discutíamos de política. De quién era la vanguardia: si el foco y sus aliados, o el movimiento obrero. Si la lucha armada (“crear uno, dos, tres Viet-Nam”) o si “no estaban dadas las condiciones”, sobre si el “fierro” o “la opción electoral”. Aventureros versus Unidad y Reforma. ¡Con 17 o 18 años discutiendo eso! Claro, una vez terminada la discusión, se votaba... y si había que salir a la calle, con piedras contra los milicos, si ganaba eso, salíamos. Todos salíamos. O no salía nadie. Se discutía y se resolvía. Primero, se hacía política. Luego se resolvía. Democráticamente... voto a voto. Y todos acatábamos.



Y, amarcord, bajo el pachecato y Bordaberry se siguió así. Hacer la historia completa escapa a mi capacidad de análisis histórico. Pero rescato la discusión. Llena de contradicciones, de errores, de voluntarismos... pero se discutía. Y se acataba.



Y luego, amarcord, la dictadura. Allí, amarcord, se resolvió resistir. Y resistimos. Discutiendo fuerte y duro. Por los comunicados 4 y 7, por la contradicción oligarquía-pueblo, por la derrota del MLN, por el “desensillar hasta que aclare”. Pero resistir. Discutimos, fuerte y duro, pero resolvimos resistir. ¡Y vaya si resistimos! Anarcos, bolches, chinos, latas... todos los que tenían algo para dar, lo dieron. Lo dimos. Porque criticándonos, duro y parejo, resolvimos quién era el enemigo principal: la dictadura. Y vaya si todos lo pagamos. Unos más y otros menos, pero no hay ninguna fuerza de izquierda que no haya dado lo que pudo por la reconquista democrática.



Y luego, amarcord, la reconquista democrática. Y nos dimos duro de nuevo. Que el pacto del club naval, que nosotros dimos más sangre que vos, que pactaron, que el voto en blanco, que el voto a los sectores progresistas de los PPTT... pero mantuvimos, como hilo conductor, la síntesis superior de toda esa discusión que dimos durante la dictadura: siempre el FA. Discutimos duro, pero mantuvimos la unidad.



Y la hago corta. Ganaron los colorados, los blancos, los colorados dos veces más... pero insistimos. Discutiendo. Dándonos palos. Cobrándonos cuentas. No solamente entre los que siempre estuvimos pero también cobrándole a los que se fueron y vinieron. Pero siempre discutiendo y apostando a lo que iba a venir. Discutiendo. Duramente. Como debe ser. Y siempre, apostando a hacer una síntesis. Que fuese mejor de lo que cada uno pensaba “a priori”. Como apostar a Danilo, en el 89, como candidato común al Senado por todos los grupos. Costase lo que costase.



Y ganamos. En el 2004. Lindo triunfo. Hermoso. Lindo para llorar, y muchos lloramos. En octubre. Sin necesidad de ballotaje. Y empezamos a cambiar al país. Los ejemplos de lo bueno que hicimos, sobran. No los voy a repetir. Pero de adentro de nuestras entrañas, se empezó a dar, dialécticamente, lo opuesto de lo que hizo nuestra historia desde antes, incluso, que naciera el propio FA. El poder. Que de a poco pasó de ser la herramienta para cambiar, a ser la herramienta para permancer. Sin escuchar. Sin pasar por la discusión. Matamos de a poco la dialéctica de la discusión, dura y fraternal, por la chatura de la unanimidad. Olvidando que las “unanimidades” matan el crecimiento. El “aparato” fue matando, de a poco, la dialéctica de las visiones contrapuestas, que son, sin duda, la fuente del crecimiento. De recoger y resolver los retos que nos impone la sociedad de hoy, sobre todo porque estamos (y digo estamos) en el gobierno. Entonces, en el hoy, lo fácil es darnos con todo a lo que somos críticos. Intentar callarnos. Insultarnos. Olvidarse de que dimos lo que pudimos... unos más y otros menos, pero siempre estuvimos del mismo lado. Y seguiermos estando.



Porque amarcord. Y por ese amarcord, por ese recuerdo, seguiré, y seguiremos en el trillo. Es nuestra vida. Aunque no les guste a esos pocos que nos putean.



