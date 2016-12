Inicio | Columnas Te encuentras en:

¿Quiénes somos los Principistas?

Aníbal Gloodtdofsky

12.12.2016

Nuestro querido y glorioso Partido Colorado sufrió un duro revolcón en las últimas elecciones nacionales. Si uno analiza la curva electoral que trazaron las diferentes elecciones desde el retorno de la democracia, verá sin dificultad la implosión partidaria.

De noviazgos y agonías

El abismo en el que nos hemos visto precipitados parece no tener fin. No pudimos ni siquiera frenar la caída habiendo triunfado en tres elecciones de las que resultaron electos Julio Sanguinetti y Jorge Batlle. La crisis del año 2002 fue un golpe fatal del que no nos repusimos pese a la descomunal gestión del recientemente desaparecido ex - presidente que saneó la economía. El país quedó pronto a transitar por un periodo de bonanza que lo pondría de pie. Y ese Partido Colorado malherido sumó - además- los posteriores y sucesivos errores de conducción que lo despeñaron al vacío.

En la vereda de enfrente crecía de manera imparable una coalición variopinta, el Frente Amplio, que a medida que se fagocitaba al electorado iba arrebatándole las banderas históricas al Batllismo. Y con ellas conquistó primero a Montevideo y después ganó tres elecciones consecutivas con mayoría absoluta. Peor aún, mientras esos años corrían, desde el gobierno se adoptaron estilos de conducción propios del llamado "partido de gobierno": el Partido Colorado. Miles y miles de batllistas cruzaron el Rubicón y votaron a manos llenas al Frente Amplio.

La excepcional bonanza económica sostuvo al electorado y disimuló las diferencias existentes en la coalición y hasta permitió que José Mujica salvara su gestión y escondiera los gruesos errores cometidos. Esos que hoy estamos pagando y mañana tambien volveremos a pagar.

Mientras tanto el Partido Colorado aprovechó el estrellato de Pedro Bordaberry para curarse las heridas e intentar remontar la adversidad. En tanto ello fue una luz de esperanza, a bordo del buque empezó a darse un proceso regresivo desde el punto de vista doctrinario e ideológico. Si el liberalismo tecnocrático nos alejó de la gente, el conservadurismo cerril con el que el partido intentó levantarse frente a nuestras propias banderas arrebatadas, nos cambió la genética y con ella el discurso. A los batllistas que habían migrado hacia el Frente Amplio les bastaba mirar para atrás y darse cuenta que aquel partido ya no era el mismo y que no valía la pena volver. Entonces fue cuando se eligió el peor camino para el Batllismo. Los colorados resolvieron con su genética adoptada no ir a buscar a los que, más allá de su voto, siguen pensando como pensamos los batllistas. En lugar de asumir esa realidad se buscó un salvavidas poniéndose de novios con los blancos. Y el resultado está a la vista; los nuestros se quedaron en el Frente Amplio, los blancos están en el sitio más cómodo para ellos y el Partido -fosilizado en su pensamiento y acción- vive la peor crisis de su historia.

Los Principistas

No somos un "sector" polïtico: somos una agrupación de ideas. Los tiempos que corren exigen profundizar no solamente en el análisis político. Lo que nos reclaman es un debate sobre la realidad cultural que ha erigido al Frente Amplio en el partido "catch - all" que es. La cuestión es tan cultural como política. Por eso no somos un sector político formal. Queremos que todos vengan, participen y discutan sin las interferencias tóxicas que afectan a quienes están abiertamente en la liza. Así hemos funcionado; unos vienen y se quedan, otros vienen y se van, muchos miran de reojo. No es ese el punto. El punto es que más allá de donde estén, todos agreguen insumos a un pensamiento moderno, de izquierda moderna. De ese modo participan con fervor Baltasar Brum y Marcelo Pasquet, hay varios dirigentes de pequeñas agrupaciones barriales sin compromiso político alguno más allá del aporte que hacen, hay gente que no sabemos de donde viene, otros como Luis Rodrigo Hierro, Claudio González y Elena Grauert conversan al margen de cualquier hipótesis electoral. Hacen bien: nuestros afanes hoy no son los votos, nuestro destino es recrear el pensamiento batllista en el escenario del Uruguay de hoy.

En una oportunidad no muy lejana, el Dr. Jorge Batlle -rescatando una expresión acuñada por José Serrato- definió al Batllismo como "un partido de izquierda democrática liberal, integrado por gente honrada, que respeta al ciudadano como centro de la sociedad". Pues bien, nada más parecido a lo que somos y a lo que queremos que sea la mayoría del Partido Colorado. Basta de pálidos monaguillos de la corrección política, basta de pudores reaccionarios: ¡Somos de izquierda, democrática y liberal! Y nos disponemos a trabajar en su construcción para cambiarle el rumbo y el discurso al doblegado partido de hoy. Sin renegar de nada, a favor de todo. La honestidad y el coraje de Tarigo, la audacia de Jorge Batlle, la sabiduría de Julio Sanguinetti, las palabras de todos y cada uno de los batllistas, la osadía para llegar sin miedo a los extremos que la lucha de ideas nos lleve.

Este año hemos sumado amigos, opiniones e ideas. Este año acumulamos recursos y proyectos para hacer del año 2017 un tiempo de debate y construcción. No nos será fácil. Tampoco les resultará facil a quienes nos pretendan frenar.

Nos queda mucho por hacer...

¡A la lucha!

¡Viva Batlle!



