Desafío a nuestra inteligencia. (Abordando eso gris, que parece la teoría)

Jorge Aniceto Molinari

12.12.2016

Se lo escuché al Ing. Juan Grompone: “yo soy un provocador”, y vaya si este permanente desafío de quién es un destacado ciudadano uruguayo, formidable en varias disciplinadas del pensamiento, ha provocado al desarrollo muy importantes de ideas.

Desde la modestia de nuestros conocimientos nos proponemos emularlo y entrar provocando en el mundo de los que creen tener todo dominado por certezas.

En el teatro de AEBU en el 2005, le pregunté al entonces sub-secretario del Ministerio de Economía y Finanzas al compañero Dr. Mario Bergara: decime Mario ¿Cuánto va a valer el dólar dentro de un año?, hoy deberíamos repetir la pregunta.

A mediados de este año destacados profesionales integrantes de calificados estudios, e importantes Institutos, calcularon e indujeron a los distintos planes presupuestales de las más variadas Instituciones a calcular un dólar a fin de año de 35 pesos, algunos con mayores precauciones hablaban de 34, y alguno 33.-

A diferencia del 2005, hoy el marco internacional es extremadamente preocupante, por nuestros vecinos -Brasil, Argentina-, por el enlentecimiento de la locomotora que movía el mercado internacional, etc. etc.

Entonces qué hacemos con el movimiento errático de los valores monetarios, que antes también eran erráticos, ahora con la diferencia que se nota y se traslada a una mayor preocupación de la gente. Los inversionistas en sus duras luchas intercapitalistas tienen sus propios seguros, que son los que no tienen el común de la gente.

El Ministerio de Economía cuando ahora recurre al endeudamiento en dólares debemos entender que hay un reconocimiento que hay determinadas monedas que comandan el mercado mundial y son las referentes para las inversiones y para los endeudamientos.

¿Entonces para que seguir manejando una moneda nacional?, ¿nos beneficia en algo al común de los mortales?: honestamente pienso que no, y por lo tanto estando el Uruguay frente a la posibilidad cierta de una nueva inversión de una papelera, pensamos que sería el momento indicado para suprimir el valor monetario nacional y pasar a realizar todas nuestras relaciones económicas en dólares.

¿Riesgos?: si tremendos, pero también son tremendos en la realidad actual donde nuestro país no puede tener ninguna independencia frente a las medidas que adopten Brasil y/o Argentina.- ¿Tendría que proponerlo en el Mercosur?, no creo que existan inconvenientes para poder hacerlo y la ventaja es que ello obligaría a un sinceramiento que hoy no existe, y que los inhibe moralmente de cuestionar a Venezuela, sometida a desequilibrios internos y al juego de las monedas del que se aprovechan los especuladores.

Hoy no hay en el mundo ninguna moneda confiable, si hay monedas que tienen un aval político, también inestable, pero en definitiva es lo que les permite su rol en el mercado mundial.

¿Dónde se puede analizar esto?: la verdad es que no sé, hoy ya no existen ámbitos de referencia, recurramos a las cátedras, a la capacidad aún vigente en la reserva de los partidos y del propio movimiento sindical, de nuestra central, para lograr alguna respuesta que le permita al país afrontar los riesgos de la actual peligrosa coyuntura.

Sin duda que esta columna en Uypress para nuestro objetivo de provocar el debate puede ser muy útil: una vez más decimos que estamos dispuestos a debatir, con una sola condición: la honestidad intelectual.

Es en definitiva una coyuntura -particular en Uruguay- en la cual reafirmamos nuestra propuesta de moneda única universal y de pasar todo el sistema impositivo eliminando el actual al de uno basado en la circulación del dinero, que supone un marco también universal de decisiones.

