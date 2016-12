Inicio | Columnas Te encuentras en:

Uruguay en Pisa 2015: los titulares, dos conclusiones y tres moralejas

Adriana Marrero

13.12.2016

Los titulares de prensa parecían escritos por algún ciclotímico en fase acelerada: “Los mejores resultados históricos”, “Los peores resultados de la historia”,” Uruguay mejoró en todas las áreas”, “Los resultados de Uruguay en Pisa no mejoraron”, “Uruguay muestra una mejora generalizada”, “baja el nivel”, “leve mejora”, “ANEP sobreestimó la mejora”, “lugar número 48”, “segundo lugar”, “hay mucho por delante”.

Y todo, en no más de tres días. Para Uruguay, un ritmo, lo que se dice, vertiginoso. Mareados, de tanto subidón y de tanto bajón, los oyentes, lectores, facebuqueros y otros amantes de las redes, no daban abasto con la tecnología digital. ¡Era estupendo! ¡Calamitoso! ¡Fantástico! ¡Horripilante! ¡Muy bueno! ¡Malo! ¡Bueno! En fin… más o menos.

Las aguas se están aquietando. Sabemos, como después de cada Gordo de Fin de Año, que nada cambió en realidad, que vamos a tener que seguir trabajando, y que no hay finalmente, cambio radical alguno. Pequeña, templada, suavemente ondulada, y además amortiguadora, la sociedad uruguaya no es dada a comportamientos extremos. Los estudiantes de 15 años, tampoco.

Por eso, veamos ahora qué podemos aprender de todo este episodio. Primero, algunas conclusiones, después, las moralejas.

Las conclusiones.

Sobre los resultados en sí, no hay mucho que agregar a la conclusión final de la odisea periodística: No hay cambios significativos, ni para mejor ni para peor, en ninguna de las áreas. Para alguno esto podrá significar, sin más, una mala noticia. Al fin y al cabo, han pasado otros tres años y nos hemos perdido la oportunidad de tomar decisiones de política educativa que nos lleven a lograr un mejor aprendizaje y una mayor agilidad en la resolución de problemas simples, como son los que plantea la prueba. Es verdad. No lo hemos hecho. Esa, es la parte vacía del vaso.

Pero se pueden sacar también conclusiones positivas, y quiero destacar dos.

En primer término, los resultados que se mantienen, encubren un crecimiento significativo de los estudiantes que son alcanzados por las pruebas y que antes no llegaban a permanecer en el sistema educativo, que pasa del 74 a 85%. Esto no es un simple incremento de la cobertura, sino que significa que, contrariamente a lo que a veces se denuncia, el aumento de la cobertura no se ha traducido en un desmejoramiento de la calidad de los aprendizajes. O no, al menos, de los aprendizajes que mide el PISA. Para ponerlo más claro: el sistema educativo ha sido capaz de alcanzar a casi un 15% más de estudiantes, manteniendo su rendimiento. Y estos estudiantes son, como ya adivinará el lector, de los estratos socioeconómicos más bajos. También en la misma dirección, hay que destacar que se incrementaron los puntajes obtenidos por los jóvenes de sectores más vulnerables, lo que muestra una disminución de la muy abultada desigualdad educativa entre los mejor y peor posicionados en la escala social. Hay mucho que hacer respecto a este problema. Pero una mejoría, por leve que sea, va en la dirección correcta.

Pero después de estas constataciones, parece que debemos tomar nota de algunas moralejas para instancias futuras. No sea cosa de tropezar dos veces con la misma piedra. Ahora sí:

Moraleja uno: “No creas en todo lo que dice la OCDE”.

El principal error, si hubo tal cosa, provino de la OCDE. Como señala con claridad en una carta dirigida a la prensa Andrés Peri, Director de la División de Investigación y Evaluación Estadística de ANEP, el informe oficial de la OCDE que se repartió impreso el 6 de diciembre, reportaba una serie (desde el 2003 en adelante) en la que se mostraba, para 2015, una mejoría notoria del rendimiento de los alumnos. Esto puede, efectivamente, ser comprobado sin dificultad. Cualquier otro técnico en la misma situación que Peri, dadas las urgencias del momento, podía haber informado lo mismo, y posiblemente, eso fue lo que hicieron los técnicos de otros países de la región. Los resultados que la OCDE dio por buenos, entonces, no son los corregidos según el ya famoso Anexo 5, descubierto por Pedro Ravela, sino los trasmitidos por ANEP. La información de la que disponemos hoy, es más completa y ajustada que aquella. Pero sobre la base del informe de la OCDE, el informe de Peri fue correcto.

También de la OCDE proviene un informe polémico sobre la educación uruguaya, presentado el 22 de noviembre pasado. No voy a centrarme en la polémica, sino en aquello que la polémica no tocó: el hecho de que la OCDE hiciera recomendaciones que no tienen relación con sus hallazgos ni se basan en ellos. Me refiero, ni más ni menos, que a la propuesta de rediseño institucional que aconseja fusionar toda la enseñanza básica en un único sistema, para evitar “el salto de nivel” que sufren los estudiantes al pasar de la primaria a la educación media. Para alguno de los lectores, será evidente que hay algo tal como un “salto de nivel”. Para mí no lo es. Por eso busqué y rebusqué en el informe algo sobre el famoso “salto”. No lo hay. Se dice, en cambio, que no hay evaluación de ningún tipo, ni de la enseñanza, ni de los aprendizajes, ni de los docentes, ni de los ciclos. ¿Entonces? ¿De dónde sale lo del salto? ¿Es confiable la OCDE cuando hace recomendaciones que no surgen de su información, y tal vez sólo de la voluntad de aportar sus propios genes al cambio de ADN?

Por eso: no olvidemos esta valiosa moraleja. Mucho cuidadito con levantar cosas de los informes de la OCDE, sin más. Podrías convertirte en ese mensajero al que todos quieren matar.

Moraleja dos: “Cuídate de hacerte eco de las malas noticias que te trasmiten quienes se verían beneficiados con ellas”

Esta le toca, claro está, (“primero siempre”) a El País. Confiado en “soplos” que le llegaron desde ex autoridades de la enseñanza, y según la aclaración posterior también de actuales autoridades, El País no dudó en titular que Uruguay había obtenido en Pisa “los peores resultados de su historia”. Más aún: tan confiado estaba el periodista en sus fuentes, que semejante título fue el principal de la portada del día en que se iban a presentar los resultados. No fue sólo una apuesta personal: el medio de prensa se jugó y jugó fuerte. Pero el caso aleccionador de El País, que tuvo que rectificar enseguida, no fue el único. Muchos creyeron ver en la inminente presentación de los resultados del Pisa, una ocasión invalorable para cebarse en un estado de la enseñanza que -no tiene sentido negarlo- quieren ver de la peor manera posible. Sólo así, sólo si los últimos años mostraran una caída estrepitosa, sería necesario recurrir a algunos de estos personajes que, aves de mal agüero, sobrevuelan, expectantes y ávidas, el lecho del enfermo.

Llámense partidos políticos, medios de prensa o supuestos próceres redivivos: Cuando de uno de estos, entonces, provenga una mala noticia, y si, además, se apresura a trasmitirla, no dude en ser cauto, esperar por fuentes más objetivas, y sobre todo, menos interesadas. Más vale prevenir que rectificar.

Moraleja tres: “No hagas caso a quienes te apuran para que escribas una columna de opinión. Si hubieras querido ser periodista, no hubieras estudiado para socióloga.”

Eso va, obviamente, para mí. Será por pura deformación profesional, por costumbre, o por simple incapacidad. No sé opinar rápido. Ni en el Facebook. Visto lo que pasó con el Pisa en los últimos días, debo decir que me alegra.

Sin embargo, también por deformación profesional, dejo una reflexión de largo aliento. A pesar del modo cómo se ha zanjado el tema de los aprendizajes medidos por el Pisa en la opinión pública, no es cierto que acá no ha pasado nada.

Las inversiones en educación, la disminución del número de estudiantes por aula, la multiplicación de centros, los diversos programas implementados, muchos factores difíciles de enumerar porque no han sido evaluados, han logrado, al menos, captar más estudiantes para la educación, y ella es, por eso, más democrática. Los resultados, sin embargo, no pueden complacernos. La educación uruguaya requiere de mucho más impulso, de muchas más transformaciones, de un cambio profundo de cultura y de prácticas de la enseñanza, de mayor preocupación por cada uno de sus estudiantes, de un rumbo claro del cual hoy carece. El gobierno todavía está a tiempo, la ciudadanía aún está expectante y dispuesta, pero el tiempo pasa. ¿Cómo vamos a usar ese tiempo?

Profesora Titular (Gr.5) de la UdelaR en Teoría Sociológica y Sociología de la Educación