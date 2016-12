La indignación es el límite de la tolerancia

José W. Legaspi

15.12.2016

Desde que la indignación llegó al límite de tolerancia y se expresó de distintas maneras (indignados dentro del FA, indignados que se van del FA, indignados que no militan más pero seguirán votando al FA, y todas las combinaciones posibles) han surgido voces que se han indignado con los indignados.

En todos los tonos imaginables, desde el respeto, muchos, y desde el insulto, algunos, pasando por el chicaneo y el ninguneo, tan propios de la moderna fraternidad, los indignados, hemos recibido una atención desproporcionada.

Pasando revista rápidamente a lo insustancial, uno ve, por ejemplo, "compañeros" argumentando, que esto era "algo anunciado", ya que había quienes estaban operando hace tiempo para una fractura (¡¡!!). Seguramente, para cualquier observador inteligente, que un partido, el Frente Amplio, reduzca año tras año sus militantes, sus adherentes y su presunto caudal electoral, debe significar que algo no está bien, y puede convertirse en un "anuncio" de algo. Si a eso le agregamos, cada vez menos democracia en el funcionamiento interno, más aparato, y, por momentos, una relación de "oposición" al gobierno que ese propio partido puso a dirigir los destinos del país, es muy probable que se acumulen más de una causa para "dejar de pertenecer" a ese partido. Si finalmente, las manifestaciones de crítica al gobierno se revelan en francas maniobras para impedirle gobernar, creo que está todo dicho.

La propia fuerza política operó para producir el desgajamiento continuo de votantes, adherentes y militantes.

Para otros, somos unos "idealizadores" del pasado, ya que, ante la grisura del hoy, sólo vemos las cosas buenas de hace años, o magnificamos una realidad distorsionada, como que sólo vemos maravillas y no vemos prácticas similares o parecidas a las actuales. Recuerdo perfectamente duras polémicas (y duras eran las de antes) donde se argumentaba, se ironizaba, y se decían cosas muy directas, cara a cara.

Por ejemplo, el debate sobre la definición del carácter de la dictadura, si era fascista o cívico-militar, que alcancé a vivir antes del '84. El debate dentro de la izquierda entre la salida negociada, a partir de la movilización, o la movilización permanente, sin negociar nada, hasta que cayera el régimen, debate que fue muy duro, que nos dijimos de todo, pero siempre volviendo, después del chisporroteo, a recuperar fraternalmente la unidad.

Ese debate, sobre la salida de la dictadura, duró hasta casi fines de los '80, cuando en toda discusión sobre derechos humanos o sobre el voto verde, antes, durante y después, del plebiscito, salían a luz, obstinadamente, los mismos argumentos.

También recuerdo momentos ríspidos, puntuales, de discusión dura, sobre la existencia o no de comités funcionales del FA en los centros de estudio y trabajo o el fortalecimiento de los territoriales, sobre las medidas pertinentes para la lucha por presupuesto en la Universidad, sobre si la URSS era imperialista o no, sobre si lo de Afganistán era una invasión, lisa y llana, o un pueblo solidarizándose con otro, etc.

Hubo miles de esas, siempre. Sin embargo, con los compañeros que manteníamos esas diferencias, hoy nos encontramos y nos damos un abrazo, espontáneo, sin mediar reproches del pasado.

Es decir, muchachos, compañeros, los indignados tenemos muy presentes la peripecia, las contradicciones, las incertidumbres, las marchas y contramarchas, las derrotas, la dispersión, las defecciones, y el drama de lo cotidiano. No se equivoquen. No añoramos nada, simplemente nos damos cuenta del camino que han tomado y toman las discusiones, que ya no son duras desde el argumento, sino desde el chicaneo, el ninguneo, la botijeada y el insulto, nada más. Y eso no construye unidad, ni fortalece ni tensa a una organización para la acción, la debilita y la destruye.

Bueno, no merecerían el más mínimo comentario aquellos "compañeros", y/o ex camaradas, que se detienen, "casualmente", en alusiones tan "elevadas" como cualquier zócalo. Quién esto escribe estaría "demasiado enamorado de su personaje", o "agrede más que construir", o "no me imagino a gente dolida saliendo a dar notas a diferentes medios", etc. O, aquél "argumento más elaborado", que nos adjudica directamente "la culpa", por hacer públicas las críticas a los errores y horrores de la fuerza política, "para que hagan bastante daño". Si ese tipo de actitud no es barrer bajo la alfombra, no me imagino qué es.

Lamentablemente hay "compañeros" que están demasiado acostumbrados al paraguas protector, a la zona de confort, que les cuesta mucho siquiera imaginar cambiarla. Es dura la intemperie, por supuesto, pero con "compañeros" así es siempre preferible. La sensación de libertad, de no complicidad con aquello que se critica "para adentro" en un confesionario decimonónico, es impagable.

Pero lo verdaderamente importante son las opiniones que, aunque críticas de la indignación, tratan de establecer un diálogo constructivo, para todos, los de afuera y los de adentro. Y que entienden que no todo lo que está afuera es derecha, sino que, se dan cuenta, de que hay izquierda honesta, y ciudadanos honestos, que están fuera o saliendo del Frente, y que eso exige otro análisis, incluso, un cara a cara, que permita el intercambio sin agravios.

Estos compañeros entienden la situación, les duele, y pese a que se indignan, tratan de entender el fenómeno para buscar una síntesis que permita avanzar.

Debemos todos, indignados de fuera y de adentro, comprender que la situación actual por la que atraviesa el FA pone sobre el tapete, cuestionando duramente, supuestas "verdades absolutas".

Desde hace años, antes de ganar en el 2004, el Frente Amplio, como "herramienta para los cambios", viene fallando, no cumpliendo con el objetivo fundacional, de "ser una fuerza política, de cambio y justicia social; de concepción progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista; que conforma una organización para la acción política permanente con el carácter de coalición y movimiento sobre bases de respeto recíproco de la diversidad ideológica, funcionamiento democrático y unidad de acción".

Ha dejado de ser democrática, popular, ha dejado de cumplir con el carácter de coalición y movimiento, no actúa más sobre la base del respeto recíproco de la diversidad ideológica, funcionamiento democrático y unidad para la acción. Eso es una realidad, que lamentablemente, muchos compañeros, si bien la visualizan, creen "que se cambia desde adentro".

Respeto muchísimo a quienes así piensan. De hecho, por mucho tiempo, pensé lo mismo. Pero, para quien esto escribe, ya no es posible, la herramienta no cumple con sus objetivos, se va disecando, perdiendo vitalidad, fuerza y la esencia que la define. Está anquilosada.

Entonces, ¿qué sentido tiene repetir una y otra vez que hay que dar la discusión interna y fraterna para cambiarla? ¿No se dan cuenta de que eso ya es una letanía, un eco que se repite cada vez con más fuerza en una estructura que se va vaciando?

Parece ser que "la herramienta" es un objetivo en sí mismo, y eso, de ser así, es un grave error. Como tal, es decir como herramienta, es duradera siempre y cuando sea cada vez más democrática, más participativa, acompañe los cambios en la sociedad, la implantación de la tecnología, el acceso a la misma por una inmensa mayoría de la población, y, por lo tanto, acceso a internet, a redes sociales, a información.

Hay muchas compañeras y compañeros que recordarán la porfiada propuesta, una y otra vez, por las Redes Frenteamplistas y otros grupos, de habilitar comités de base virtuales (CBV), como una forma dinámica de contactar con los militantes y adherentes, y democratizar al partido.

De hecho, uno de esos grupos que integré hasta el año 2013, la Agrupación 13 de diciembre, le entregó en mano propia a la compañera Mónica Xavier, siendo presidenta del FA, una propuesta al respecto, que quedó, cómodamente alojada en un cajón de la sede de Colonia y Ejido.

¿Se puede ignorar un hecho que rompe los ojos? Si, esta estructura puede. ¿Qué problema tenían con la habilitación de comités virtuales? Muy sencilla, podían perder el control absoluto en la interna del FA.

Pero claro, esto no se dijo, se sostuvo, con la acostumbrada ambigüedad, "la dificultad de comprobar" que los cinco o seis compañeros que funcionaran como CBV, fueran "verdaderamente frenteamplistas" y con su adhesión al día. ¡Imagínese el lector "los peligros" que podía significar para el Frente Amplio la infiltración de derechistas o agentes del imperialismo a través de los comités de base virtuales!

Muchachos, compañeros, han entrado y siguen entrando "derechistas" por la puerta grande, y no se dan cuenta. Como siempre, durante toda la historia de la Humanidad, lo viejo y vetusto reaccionando con temor a lo nuevo.

Otra verdad "perenne" en el discurso de estos queridos compañeros, es la llevada y traída "unidad sin exclusiones". Me pregunto, ¿recién ahora, y por culpa nuestra, de los llamados indignados, se pone en cuestión por primera vez? No me olvido que esa bandera, levantada a partir del año 1955 por el Partido Comunista, costó mucho para que fuera entendida por el resto de la izquierda.

Pero ¿toda la izquierda de este país está en el Frente Amplio? ¿Cuándo se fue Hugo Batalla, se fue una agrupación de derecha? ¿Pasó Batalla, de ser un compañero a ser un derechista, para estos "historiógrafos oficialistas" de la izquierda frenteamplista? ¿Y cuando se fueron los compañeros del 26 de Marzo y de la Corriente de Izquierda? ¿Y los que se han ido de otra manera, dejando de votar o votando anulado o en blanco, y ya suman miles y decenas de miles, son todos derechistas?

Muchachos, compañeros, pensar que toda la izquierda está en el Frente y que todo lo que está afuera es de "derecha", ¿no les parece un poco exagerado? ¿Realmente piensan eso? La verdad que leer y escuchar, semejante argumento, de compañeras y compañeros inteligentes, instruidos, demuestra un primitivismo político preocupante.

Muchachos, compañeros, abran los ojos, miren a su alrededor, si van a un comité de base, si estuvieron en el último congreso, ¿no les parece que esa estructura ha expulsado o excomulgado a la inmensa mayoría de los frenteamplistas? ¿Puede jactarse Javier Miranda de que 400 reuniones de frenteamplistas congreguen a... ¡4500 compañeros!? ¿Esa estructura es abierta? ¿Diversa? ¿Democrática? Estoy seguro que si lo piensan un poco se darán cuenta que, pese a todos sus esfuerzos por "cambiarla fraternalmente" desde dentro, no han logrado más que la permanente reducción de sus militantes y de sus adherentes. ¿Creen que eso no se manifestará en votantes?

Parece absurdo querer cambiar y revitalizar algo que se está secando y muriendo, año a año, elección tras elección. Y lo que se hace con una herramienta cuando se gasta, o deja de cumplir con la función para la cual fue creada, es generar otra, no remendar la gastada.

Hay otras compañeras y compañeros que, indignados de nuestra indignación, nos interpelan fraternalmente, desde el afecto. Si nos vamos a indignar, como titula y desarrolla la querida compañera Soledad Platero en La Diaria, indignémonos por la política económica, la pretendida vivienda social, las renuncias fiscales en beneficio de empresas (algunas de ellas francas competidoras de empresas estatales). Tiene razón Soledad y le agradezco la crítica constructiva. La crítica que suma

Me indigna también la "alegría" manifestada hace meses, ante el ajuste que no era ajuste, cuando representantes del gobierno y de la fuerza política, manifestaban su beneplácito porque centenares de miles de uruguayos no se verían afectados por el aumento del IRPF. ¿Podemos alegrarnos de que centenares de miles de uruguayos cobren menos del mínimo imponible?

Y no dejo de indignarme porque se hayan hecho y se hagan cosas maravillosas y muy importantes para todos los uruguayos. Aciertos extraordinarios como el paulatino cambio de la matriz energética, las conquistas de derechos que han democratizado más este país, y todas las políticas sociales implementadas (Hospital de Ojos, incluido) no atenúan un ápice mi indignación.

Este indignado, que es un cualquiera, no se queja lastimosamente, no sirve a intereses espurios que tratan de quebrar o destruir algo que ya está más que quebrado y destruido, no opera para agencias del imperialismo, ni para la prensa (¡que es toda de derecha, me olvidaba!).

Este indignado, que es un cualquiera, cree, está seguro, que es posible una refundación del progresismo, más democrático, más honesto, más ético y responsable a la hora de hacer política o de administrar los dineros públicos.

Este indignado, que es un cualquiera, cree, está seguro, que hay que volver a lo básico, al respeto republicano, a la convivencia democrática, que asegure las políticas de Estado que contribuyan a una mejor vida para todos los habitantes de este país.

Este indignado, que es un cualquiera, cree y está seguro, como hace décadas lo estuvieron otros indignados, que se trata de convocar a los orientales honestos, ni más ni menos.