Centenario de Seregni

Juan Raúl Ferreira

15.12.2016

El 13, con los merecidos festejos se cumplieron los cien años del nacimiento del Gral. Líber Seregni. Fecha digna de celebrar. Lo merece el General, pero además, le hace bien a la gente volver a sus referentes éticos, morales, políticos. Y recordar aquellos que dieron todo lo que podían por el restablecimiento democrático.

Yo me permito agregar algo. Además del centenario de Seregni, debemos celebrar esta semana su vida y... y cumpleaños. Sueno de perogrullo, pero no lo es. Vale decir, la fecha del cumpleaños en si misma tiene su vida propia que merece ser recordada. Durante toda la dictadura, pero en especial los años que estuvo preso, su cumpleaños fue una jornada de lucha.

En honor a ello, me permito compartir un recuerdo muy fuerte y elocuente que cumple esta semana, 40 años. 1976, año de la muerte del Toba, Zelmar, Whitelaw y Barredo así como de la no esclarecida desaparición de Manuel Liberoff.

Yo tenía 23 años y era un novel exiliado en EEUU donde trataba de ir sentando las bases para lo que luego se transformó en una correntada de opinión contra la dictadura Uruguaya. El General cumplía 60 años.

Diciembre en Washington es un mes frío. Ese día del 76, nevaba fuerte. Desde principios de mes pensábamos como cerrar ese primer año: el cumpleaños de Seregni, algo había que hacer. Los hechos se sucedieron de un modo que superaron inesperadamente nuestra expectativa.

Sentíamos que despedir como Dios manda el 76 era una forma de empezar a despedir la dictadura. El 13 Seregni cumplía 60 años. ¿cómo darle una alegría acompañada de un mensaje de esperanza? Se tenía que acabar bien el año para pensar en acabar con la dictadura. Lo pasaríamos con papá en Londres. Pero antes del 23 en que viajaría a verlos, había tiempo de hacer algo más. Eran tiempos en que cada día en que no hacíamos algo, nos sentíamos culpables. Y tenía que ser el 13 de diciembre. Esa era la oportunidad.

Comenzamos una campaña para juntar firmas pidiendo su libertad y saludándolo en la cárcel con motivo de su cumpleaños. Todas las firmas servían. En horas de oficina llamábamos a personalidades de prestigio para pedirles su adhesión. Fuera de horario, poníamos una mesita en la calle y esperábamos que se acercara alguna firma voluntaria.

Un mediodía frío (recuérdese que diciembre es invierno en el hemisferio norte) estábamos juntando firmas en una esquina del Capitolio. Sobre Maryland Ave NE donde se separan los jardines del Capitolio de los edificios de las oficinas de los Senadores. Se acercó un hombre de apellido polaco, pero de inconfundible acento americano. Se llamaba Jan Kalecki y trabajaba a pocos metros en una oficina del Senado. Me pidió que lo acompañara a ver a su jefe que quería firmar. Allí fuimos.

Entramos a la oficina sin golpear, pero al llegar a la puerta de su jefe se hizo anunciar. Pasamos enseguida. El dueño de casa estaba comiendo un sándwich de "peanut butter" o mantequilla de cacahuate como le dicen las revistas mexicanas. Entonces el Senador me preguntó:

- ¿Un café?

- No me vendría mal, esta frío ahí afuera.

- ¿Estas juntando firmas por la libertad de Seregni?

- Algo más que eso, cumple sesenta años...

- Si yo no recuerdo mal, él no es del mismo Partido que tú.

- No, claro, mas bien somos adversarios. En la lucha contra a dictadura estamos en el mismo bando. Pero en otras cosas no. Es un gran hombre, y está preso por pensar. Por ir a una marcha contra la dictadura...

- ¿Tienes los papeles ahí? Yo quisiera encabezar las firmas.

- Seregni se lo merece.

- Sin duda, si no, no firmaría. Pero sobretodo se lo merece el Uruguay. Siempre que viene un latinoamericano me habla mal de todos los demás de su país. Ustedes los uruguayos son distintos, muy distintos. ¿Dónde firmo?

Así fue como Edward Kennedy firmó la carta y la petición. Nos habíamos conocido durante nuestra primer visita a los EEUU en 1975. Desde mi radiación en Washington había pasado hacer nuestro principal contacto. Me imagino que este último episodio marcó el tránsito entre contacto y amistad. Porque eso fue en los años siguientes fue, hasta el día de su muerte, un gran amigo de la familia. En rigor, nos presentó y nos hizo amigos Seregni desde la cárcel.

Si este episodio no hubiera existido no se si nos hubiéramos hecho amigos de Kennedy. No dudo que lo que si no hubiera cambiado hubiera sido que Seregni fuera nuestro preso emblemático y que Wilson no hubiera dejado de nombrarlo , como siempre hizo en cada uno de sus discursos.

Permitírseme recordar, este año en que la CNT cumple 50 de vida, en que el plan candor (sobre el que ayer hubo revelaciones en EEUU apareciendo Wilson en la lista de los objetivos) cumple 40, recordar el discurso que en un acto de la propia CNT representado por el amigazo Sixto "Tito" Amaro Wilson recordó a Seregni:

Tras referir al Toba y Zelmar dijo "Me siento acompañado por todos los presos y al hacer entre ellos una referencia especial al Gral. Seregni. ¿Cómo no me voy a sentir acompañado por Seregni? El General Seregni es mi amigo y adversario. Siempre será mi amigo ya que me precio en tener amistad con gente de honor. Fue mi adversario, quizás lo siga siendo, aunque tras el retorno a la democracia espero que no."

