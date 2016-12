Inicio | Columnas Te encuentras en:

Victoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundos

Ana Rosa Rodríguez Cravanzola

15.12.2016

Oriunda de Bilbao es una auténtica ciudadana del mundo y asegura que viajar es una adicción, “cuánto más viajas, más quieres viajar”. Baila por imposición personal, una cuasi obsesión. Ser de acción y palabra, con inteligencia concilia la labor pedagógica en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid, con la coreografía y la interpretación en algún recóndito lugar del planeta.

Becada en plena adolescencia en prestigiosos centros de danza en Nueva York y Londres, obtiene la licenciatura de danza contemporánea en el Centre Nationale de Danse Contemporaine/CNDC en Francia. Supo ser bailarina y asistente en Provisional Danza, compañía dirigida por Carmen Werner, Premio Nacional de Danza 2007, España. "Carmen es todo para mí, nunca conocí una persona como ella", expresa. En su trayectoria aparecen celebérrimas personalidades como Carlos Cueva; Susi Nordman; François Raffinot; Patrick le Doaré; Gary Masters; Mary Seidman & Dancers; Lauren Slaiman; y Brooklyn Theatre.

Invitada por la Escuela Nacional de Danza/END división contemporánea y el Instituto Nacional de Artes Escénicas/INAE impartió un par de semanas de clases en noviembre y presentó una coreografía sobre una compilación de varias músicas en el Auditorio Nelly Goitiño; apunta Victoria, "llevé una sorpresa, en Latinoamérica, los mejores técnicos, los que más han respondido, han estado para todo y han estado para mí, ha sido en Montevideo".

La obra coreográfica lleva por título una palabra vasca Sakatu cuya traducción al español significa apisonar; apretar; comprimir... "Empujamos al nacer y desde entonces no dejamos de hacerlo".

¿Es una obsesión la danza?

Esa pregunta me la hago todos los días. Sí. Es una obsesión, es como respirar, necesito bailar.

¿Cómo surge esa obsesión?

Surge desde niña, me apetecía hacer algo con el cuerpo. Cuando era una niña yo quería ser primera bailarina, con tutú y puntas. Mi madre me llevó a un Polideportivo y veía a las alumnas que iban a clase de ballet, y le insistí que quería ir a esas clases.

Empecé con el ballet clásico, también jugaba al fútbol, me gustaba mucho y entre el ballet o el fútbol, me decidí por el ballet.

¿Y qué pasó con el ballet?

Me di cuenta que es muy duro, exigente y requiere ciertos cuerpos y condiciones que no todos tenemos. El profesor me decía '¿chica dónde vas tú? Tu no vas a poder bailar'. Cuando eres una niña y alguien dice que no podrás bailar, es un sufrimiento grande y lloré muchísimo. Era muy cabezota, yo seguía igual y me di cuenta que la danza es mucho más grande, que yo quería bailar y que me daba igual el qué.

¿Bilbao ofrecía esas otras oportunidades?

En un momento llega una profesora de contemporáneo, ella había tomado clases con Merce Cunningham. Las clases me gustaron muchísimo, era mucho de cabeza, tantas cuentas al ensayar, las entradas de dónde tenías que estar, era muy cuadrado, muy físico, con control del cuerpo...Estaba obsesionada por bailar. Entonces monté un solo para la postulación a una beca en el Gobierno Vasco; hice llegar ese vídeo a la escuela de Cunningham; y audicioné para ir a The Place, London Contemporary Dance School.

Logré la beca del Gobierno Vasco; me aceptaron en The Place y Cunningham me esperaba en su escuela; elegí y me fui a Nueva York

¿Cómo fue ese cambio a una ciudad cosmopolita como Nueva York?

Un shock muy grande. Con el tiempo me he dado cuenta que tienes tantas ganas de bailar que no te das cuenta de todo lo demás que pasa. Obsesionada con ir a bailar y a tus clases.

¿Regresas al continente europeo?

Había algo en la danza americana que se me quedaba un poco encerrada en un cuadrado, necesitaba experimentar un poco más. La manera de bailar tan técnica no me resultaba, necesitaba algo más, saber qué pasaba en Europa. Entonces me fui a Londres, a The Place.

En Francia había una escuela muy buena, CNDC con la compañía L'Esquisse con Joëlle Bouvier y Régis Obadia, y postulé para cursar el grado superior en danza contemporánea. Una experiencia maravillosa. Ahí entendí que la danza contemporánea es lo mío. Carmen Werner vino dar unas clases y al terminar la escuela ella me quería en Provisional Danza. Empecé siendo su bailarina y luego su asistente de dirección, hacíamos las piezas juntas. Viajamos muchísimo y estábamos en todos lados. Al abandonar la compañía, empecé con el freelance

¿Cómo llegas a Uruguay?

La conexión con Uruguay es Martín Inthamoussú; en Alemania trabajé con él, hemos sido compañeros, bailamos juntos. Gracias a él estuve en Montevideo varias veces, cuando trabajaba con Carmen Werner y en el Festival Montevideo Sitiada, luego vine a hacer un solo, y a poner coreografías a la END.

Las obsesiones están presentes en la coreografía I Leave The Lights On.

El preestreno tuvo lugar en Montevideo, un proceso de creación, hacia dónde ir, era un boceto; hoy sigue con igual título, I Leave the Lights On. La obra creció, se estrenó en mayo en Madrid y fue muy bien recibida, la gente salía con 'la sonrisa congelada' por los momentos cómicos y los momentos tristes; trata sobre las obsesiones, el Trastorno Obsesivo Compulsivo, Toc. Estando en Alemania un vídeo se viralizó. Un director argentino fue a comprar un contestador automático al mercado de pulgas, la cinta tenía grabaciones de María Teresa llamando a Enrique; el director hizo un corto, Ni una Sola Palabra de Amor, cuando vi el vídeo pensé 'todas hemos sido María Teresa alguna vez'.

Cuando me pongo a crear, hay una obsesión que se genera. Te da igual lo que pase alrededor, tú estás ahí, todo son ideas. Una toma una servilleta y se pone a escribir, si no tengo nada, me apunto en la mano, es una obsesión.

Esto es el solo, la obsesión por alguien que al principio te quiere mucho y luego te abandona, porque te ve tan obsesiva

¿Cómo ves el mundo?

Con miedo, me da mucho miedo, le tengo miedo; creo estamos teniendo un retroceso muy grande. Todo lo que está pasando, estamos teniendo poco corazón hoy en día. La gente está incluso cerrada para recibir mensajes, no sé qué le pasa al ser humano.

