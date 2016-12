Fin del 2016

William Marino

15.12.2016

Se nos termina el año. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Sera tan así? Este articulo NO esta para destacar los logros y los hechos del año. Si de destacar ciertas actitudes, de compañeros frenteamplistas que no aceptan criticas de nadie sobre ningún tema y menos realizarse una autocritica. Creemos que hoy muchos de izquierda se preguntan, ¿qué es eso de la “autocritica”?

YO, luego de 60 años de pelear por los de abajo, de donde yo provengo, sigo diciendo: "Yo creo y tengo fe en el programa del Frente Amplio". En 1975 cuando la cosa venia brava, para todos aquellos que enfrentábamos la dictadura instaurada por el Partido Colorado y el apoyo de un sector del Partido Nacional, muchos tuvieron que irse a cambio de preservar la vida, ante el miedo de sucumbir en las mazmorras de esa dictadura implacable, en la tortura física o psicológica. Muchos murieron aquí o en la lejanía de la patria querida. Algunos volvieron otros no. Muchos perdieron todo, en lo económico y en lo espiritual. Pero jamás perdieron su FE en la "ideología" de izquierda. La dictadura NO pudo con nosotros, no nos pudo doblegar ni dividir. Siempre juntos, siempre unidos, tirando todos para el mismo lado, sin mezquindades ni mentiras. Nuestro lenguaje para dirigirnos al vecino, al compañero de trabajo era franco y sencillo. Hoy ya no, cambio y mucho. Los frenteamplistas nos alejamos del vecino, del trabajador de la gente de pueblo, pues nuestro leguaje cambio. El vecino se aleja del comité y el militante frenteamplista va desapareciendo de los centros sociales y/o sindicales, pues vamos dejando de convivir con el pueblo. ¿Cuántos militantes se han quedado por el camino? No lo sabemos, y creo que nunca se sabrá. Lo que si vemos es que el Militante, el militante con mayúscula, el que deja no solo el alma en la cancha, también a dejado la vida. Ese Militante va siendo sustituido, de a poco, de manera casi imperceptible, sin que nos demos cuenta, por "compañeros", con estudios Universitarios, pero sin calle, sin boliche, como dijo alguien por ahí. En la parte política son los leguleyos, los profesionales de la palabra, son los que vienen detrás de las muchedumbres, para llevarse la mejor tajada. Esto duele pero es así. Eso es alejarse de la gente. La derecha vuelve despacio a los "rancheríos" y va conquistando territorios en lugares impensables. Los izquierdistas de escritorios, los que quieren todo de un dia para otro también vienen por nosotros, pues creen que los medios de comunicación les seguirán dando "chupete" si los rosados ganan el gobierno.

Hoy escucho con asombro, como "compañeros" que ocupan cargos de confianza, defienden leyes y decretos de la época más oscura de nuestro país, atacando a compañeros por decir que eso está mal. Hoy uno escucha con asombro que está bien la rotación de los partidos políticos, pues eso es la democracia. Los Colorados estuvieron 93 años en el Gobierno. ¿Alguien en esos momentos hablo de la rotación de los Partidos? Es más, se aprobó una ley de lemas con la cual dejaban afuera a la izquierda. Cuando queremos hablar del tema de la basura, según quien entreviste, es el énfasis que ponen para responder. Nada de solucionar ese tema tan importante para la sociedad montevideana. Hasta hace muy poco tiempo en la izquierda, jamás había escuchado que lo social y/o sindical nada tenía que ver con lo político. Hoy escucho con asombro, a "militantes" por no decir dirigentes del frente, que lo social poco tiene que ver con la política del frente. Ante eso embates de gente que cree que hay temas que deben de ser tabú, en los cuales algunos pueden "opinar" pero lo "resolvemos nosotros". Ante esto decimos lo social, es lo mas político de la tierra, pues en dicha política es donde se ve reflejada la inmensa mayoría del pueblo, en especial los de abajo los que menos tienen, pero también los que menos pueden defenderse. Otra cosa muy diferente es la política partidaria. Hoy el gobierno trabaja cerca de la gente. El Presidente Vázquez ya lo decía "la participación social es esencia en un gobierno de cercanía" y el frente es un gobierno de cercanía. Pero si eso lo es a nivel del Gobierno Nacional, ¿porque no lo es a nivel de Intendencia? No estoy hablando de los Rosados, hablo de las Intendencia Frenteamplistas en especial Montevideo.

El año termina un poco difícil y complicado. No porque, el "Pichón de dictador", el "Pibe banderita", el "Guapo" y el "billetera mata galán", tengan temas nuevos, modos nuevos de andar por los barrios. NO nada de eso. Somos nosotros, los frenteamplistas los que cedemos espacio de militancia a mano de nuestro enemigo de clase. A mano de elementos de "derecha" que solo abren la billetera, para realizar tareas propias de una cabeza convencida, que peleo en cosas más difíciles, enfrentado aun la muerte. Por los que dejaron la vida, por los que dejaron de militar, pero que no se rindieron, por mis compañeros que me siguen mirando desde lo más lejos del universo, Una cosa es el Gobierno y otra es la fuerza política. YO sigo creyendo en mi Frente Amplio. YO seguiré en línea de resaltar lo bueno que realicemos y marcar a fuego todo lo que huela mal y no sea transparente...