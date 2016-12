Inicio | Columnas Te encuentras en:

Cuchillo de Palo: Annus Horribīls

Aureliano Rodríguez Larreta

16.12.2016

El escenario internacional no ha dejado nada digno de celebrar al finalizar el año 2016. Antes bien, ofrece un saldo de tragedias que desafían a la humanidad.

La reina Isabel II de Inglaterra hizo famosa, al acabar 1991 o 1992, su referencia pública al malestar múltiple que le habían ocasionado a la Corona las crisis y los escándalos protagonizados por miembros de la familia real en el año que se despedía. Y lo hizo con un latinazgo inolvidable: annus horribïlis.

Al terminar este 2016, es probable que muchos observadores del escenario internacional coincidamos en acudir al desahogo de la jefa de la casa de Windsor para expresar un sentimiento personal ante el espectáculo que nos ha presentado el mundo. Y más probable aún, que se nos sumen los miles de millones de personas que a diario reciben el latigazo de la información mundial.

Mírese por donde se lo mire, el estado de las relaciones internacionales produce reacciones que van de forma pendular, de la desazón a la indignación. Los gobiernos deberían abrir los ojos ante lo que el ser humano está haciendo, encima de los desastres naturales donde se desata la furia de una naturaleza que también parece desconocida.

Se puede comenzar, al azar, por la crisis de los refugiados en Europa. Una tragedia que comenzó hace décadas. El mar Mediterráneo se ha convertido en un depósito de cadáveres desesperados. El siglo XXI ha sido ecuánime, y ha extendido este tráfico humano al Tirreno y al Egeo, con un cambio: ahora son niños en gran proporción quienes buscan refugio.

Desde un ángulo político, la crisis de los refugiados ha puesto en jaque a una Unión Europea (UE) que ya se encuentra fragilizada por las contradicciones nacidas de su ampliación a 28 países miembros, en varios de los cuales se extienden ideologías neonazis, xenófobas y en el mejor de los casos nacionalistas y de ultraderecha.

Por si algo peor le faltara, la UE vivió este año la gran derrota mediáticamente llamada Brexit, cuando el pueblo británico, en un referéndum innecesario convocado por el ex primer ministro conservador David Cameron, decidió que el Reino Unido saldrá de la Unión. Un proceso que comenzará en 1917.

En Barcelona, un economista catalán y tan europeísta como Víctor Pou publica en estos días un libro sobre el futuro de Europa, en el que se pregunta si estamos ante la "deconstrucción" de la UE.

De todas formas conviene dejar a Europa un poco de lado, que ya se las sabrá arreglar, como siempre ha sabido. Lo que torna "horrible" a este año es lo que está detrás del fenómeno de los refugiados y del negocio mafioso que lo alimenta: la guerra en Libia, en Irak, y sobre todo en Siria. De allí vienen todos los días los latigazos que hieren a la humanidad entera.

No cabe aquí discutir las alianzas internacionales que de facto intervienen en Siria para hacer incomprensible que un régimen dinástico y genocida como el que preside Bashar Al Asad continúe destruyendo al país y masacrando a la población para derrotar a la oposición política.

Lo que torna esto menos comprensible es que, junto con aquella oposición, ahora se ha mezclado y hecho fuerte ese enemigo de la humanidad y del verdadero Islam, que se llama a sí mismo Estado Islámico (ISIS), con el cual no puede haber negociación alguna.

Las tan comentadas elecciones en Estados Unidos nos mostraron este año a un candidato ecologista a la Casa Blanca, al cual le preguntaron su opinión sobre lo que ocurre en Alepo. "¿Alepo? ¿Qué es Alepo?", preguntó él, a su vez. Sí, las elecciones en aquel país dieron para eso y para mucho más, este año.

Volvamos a la región de la guerra. La Luftwaffe alemana destruyó Guernika en un día, en 1937, y ya está, el ensayo estaba terminado. Pero ¿qué es esto de Alepo, a la que se la bombardea durante meses, y siguen saliendo víctimas, se destruyen más y más hospitales, y nunca parece posible un final?

Lo mismo ocurre en Irak, donde la ciudad de Mosul es campo de batalla, un día tras otro, para un ejército irakí que luce militarmente imponente pero luego vienen y nos dicen que el ISIS continúa dominando tres cuartas partes de la ciudad. En este país la guerra se extiende y se complica al infinito en el conflicto del Kurdistán, pues la reivindicación de los kurdos hace muchos años que se interna en la vecina Turquía, sin solución a la vista.

Todo esto se ha agravado en 2016. Crece sin parar, no obstante, otro fenómeno que a veces puede provocar incluso mayor indignación, por su cobardía: el atentado. Innecesario es recordar las tragedias ocurridas en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, que el mundo occidental ya ha sufrido y digerido; lo que asombra es la difusión del atentado allí donde nace.

¿Quién de entre los seres normales que nos acercamos a la información con asiduidad diaria, deja de ver y oír, cada día sin dejar uno, la cantidad de atentados, armados o con explosivos, muchos de ellos suicidas, que se perpetran en cualquier lugar del mundo, no ya contra la civilización cristiana y contra el capitalismo, sino entre facciones religiosas fanatizadas, en su mayoría del mundo islámico?

El sistema democrático y electoral de los Estados Unidos de América tocó fondo este año. Aquel prestigio ganado por la primera y mayor democracia del mundo está en entredicho. El candidato republicano fue elegido presidente con dos millones de votos menos que la candidata demócrata.

Desde estas columnas lo demostró hace poco con su habitual solvencia Roberto Savio, quien llevó a los orígenes del federalismo estadounidense la raíz de este sistema. El pacto entre las ex colonias británicas precedió a la Constitución, donde quedó consagrada la protección de aquéllas contra el poder central.

De allí mismo viene también el derecho al uso de las armas por los ciudadanos, ahora convertido en un problema nacional ante la repetición de ataques armados en escuelas, iglesias y mercados, por personas mentalmente enfermas.

Esto permite comprender mejor aquella escena tan recurrida en el cine norteamericano, en la que cualquier hombre o mujer sale de su casa rifle en mano, y grita al extraño: "Get out of my land!"

Pues sí, esto es lo que vamos a ver, con mayor frecuencia, a partir de enero próximo, en la vida de los Estados Unidos. Ese señor al que los estados de menor población han puesto en el Salón Oval, va a ambientar esas cosas, y muchas otras, a juzgar por el gobierno que está formando.

A propósito de ese señor, es necesario lamentar el simplismo con que muchas organizaciones feministas, y muchas mujeres comprometidas en esa lucha, han acusado machaconamente de "machismo" y de "machista" al entonces candidato republicano y a sus expresiones más difundidas en su momento.

Lo que ese señor, ahora presidente electo, pensó y dijo en aquellas oportunidades, no son meras y puras manifestaciones de machismo sino un conjunto de ordinarieces intolerables, que ofenden el buen gusto y el espíritu de decoro con que el común de los varones machistas de este mundo se sitúa ante la mujer.

Es necesario quebrar una lanza por los buenos y viejos machistas que hemos pasado por la vida consagrando las reformas que afirman los derechos de la mujer; los machistas que hemos cuidado de los hijos y cambiado pañales, mientras nuestras mujeres igualmente machistas van a trabajar.

Este hombre de palabra grosera y pensamiento muy bajo, se permitió propinarle a la candidata demócrata, Hillary Clinton, las expresiones más insultantes que se hayan oído en campañas electorales, y esto es también de lo peor que ha podido ocurrir en este año.

Según muchos analistas, en 2016 también fracasó el Partido Demócrata norteamericano al no hallar un candidato mejor que Hillary Clinton; un candidato sin flancos débiles, de mayor estatura intelectual y, si fuera posible, con suficiente carisma, que hubiera planteado ante el adversario una campaña superior.

En la región donde el Uruguay se encuentra, este año será recordado como el más negro de la ya bastante negativa historia del Mercosur. Una organización que no tiene claro quién o quiénes han violado sus normas, que no es capaz de transmitir su presidencia de un país a otro con normalidad, y que no encuentra el camino para reformarse y salir del marasmo en que se encuentra, no parece tener ya nada más que decir.

A contrapelo y sin incurrir en contradicción, el Uruguay aportó algo positivo al año que se va.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, al dirigirse en septiembre a la Asamblea General de las Naciones Unidas, no utilizó la tribuna -como tantos otros suelen hacer- para ventilar cuestiones nacionales o regionales. Se ocupó, en cambio, de la emergencia universal que presentan las enfermedades no transmisibles, y encaminó una propuesta para la Organización Mundial de la Salud. Justo es reconocerlo, aunque la mezquindad de la política doméstica no lo permita.

