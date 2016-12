Recibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?¿Habrá trabajo para todos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Algunos motivos¿No quiere sopa? Dos platosFogones ArtiguistasCuchillo de Palo: Annus HorribīlsReunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?Las autoridades, las pruebas PISA y la enseñanza¿Spinoza el socialista?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?Uruguay en Pisa 2015: los titulares, dos conclusiones y tres moralejasEl necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteLa llegada, de Denis VilleneuveRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Fogones Artiguistas

Federico Arregui

19.12.2016

Quedan pocas jornadas de este 2016. Año iniciado entre dolores enormes de cientos de miles de votantes frenteamplistas, que ven con amargura y con pena, con bronca y desazón, con un dolor profundo en el corazón, que gotea sangre tricolor..cómo han, desde las cúpulas, transformado la herramienta política. Y no para bien.

Desencantados e Indignados

Este artículo no es para los Comisarios Políticos, para dirigentes del aparato, para periodistas Censores, para los creyentes ciegos y fanáticos. Este artículo es para decirle a quien quiera escuchar, a quien sienta un dolor en el pecho, una amargura en la garganta, que no están solos. Somos muchos, cientos de miles, les reitero que no están solos, que tenemos que organizarnos y salir de vuelta a dar pelea...No se sientan solos, están acompañados. Crece desde el pie...

Algunos no militan más, otros se han perjurado no volver a votar al vetusto Frente Amplio, otros van a votar en blanco, otros anulado, otros sienten que hay dar la pelea adentro, otros lo están pensando, otros están en plena ebullición y deliberando con su conciencia qué hacer.

Fogones Artiguistas

Estamos recorriendo el país: Tacuarembó, Sauce, Salto, Minas, Montevideo, Rocha, Artigas, etc. " De todas partes vienen, sangre y coraje, para salvar su pueblo los orientales, vienen de las colinas, del monte salen, en cada esquina esperan los Orientales ".

Estamos preparando losFogones Artiguistas. Muchos. Para escuchar la gente, para compartir sentires, reflexiones, para deliberar y pensar en conjunto qué hacer, adónde ir. Recogemos muchas propuestas, ideas. Ya decidiremos qué hacer, entre todos, para no defraudar la gente.

Pónganse en contacto. Corran la Voz. Cambiar el Uruguay en clave de izquierda, con ética y probidad, es posible sin el menor atisbo de duda. Volvamos a las raíces, a nuestros orígenes.

En nuestra cuenta en Facebook están las entrevistas realizadas, allí pueden ampliar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos.

La Patria nos llama y no podemos defraudarla.

Dr. Federico Arregui

federicoarregui07@gmail.com