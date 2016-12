Algunos motivos

Ismael Blanco

19.12.2016

Quienes me han leído alguna vez saben que soy ateo y tan ateo como respetuoso de las escrituras judeocristianas del Antiguo y Nuevo Testamento. Es que está todo ahí, todo lo que somos, no tengo dudas de que en estos textos encontramos la descripción más despiadada y a la vez más magnánima de la naturaleza humana.

Seguramente es por eso que no seré el primer marxista en identificar en este texto cargado de espiritualidad y de idealismo como aquel lugar donde uno encuentra las referencias más acertadas para intentar desentrañar nuestra complejidad. Puede haber más de un mérito en aquellos que han realizado esta escritura colectiva pero si debiera señalar uno, es la capacidad de introspección y observación de sus autores.

Tal es así que reconozco que cuando analizo alguna cuestión política, en particular en aquellos asuntos que la vinculan con la ética y con la moral, me resulta cómodo y pertinente echarle una lectura a alguna de aquellas historias de otros tiempos, que al apoyar nuestras vistas es como si nos estuviéramos reflejando en un espejo.

La Biblia nos cuenta que Salomón no era perfecto de corazón como sí lo era su padre David, quien había sido un humilde pastor, aquel tan famoso que por su valentía, pero muy en especial por su inteligencia pudo vencer a Goliat. Los autores nos señalan dos enseñanzas que si las aprovechamos para la vida y en este caso para la política, siempre son de gran utilidad: la primera, que es muy valioso contar con bravura y arrojo para enfrentar a un enemigo dominante y mucho más poderoso, a sabiendas que estos dos adjetivos no abundan a lo largo de la historia, y la segunda y fundamental, que para vencer hay que poseer inteligencia y algo más que se desprende de ésta, que puede no estar siempre, como es la astucia y la sagacidad.

Se cuenta que Salomón, para la envidia de muchos contemporáneos, era idolatrado por las mujeres paganas, y que promovía algo así como un cierto culto a su personalidad con la prepotencia que esto conlleva. Pero esta falta de humildad no le resultaba sencilla de ser reprochada por su padre David, ya que aunque Jesús vino mucho después, no podría sin sonrojarse "arrojar la primera piedra". Este rey que unió a las doce tribus de Israel, constituyó un oxímoron sagrado, ya que se convirtió en monarca por aclamación y libre elección de su pueblo. Pero como todo humano flaqueaba en su rectitud ya que no dudó en tomar a Betsabé, la mujer de su mejor general para sí y además derramó a más no poder la sangre de sus enemigos en guerras y venganzas.

No obstante este "prontuario", era David para Dios un hombre perfecto más allá de los "deslices" señalados. Entonces, ¿cómo se explica esta contradicción? Por el hecho de que la perfección se logra a través de un proceso de aprendizaje.

Toda esta historia viene a razón porque hace rato comprendí que en política nada es perfecto sin que esto signifique que lo grosero e impolítico sea justificable. Me convencí de que nunca hay que perder la calma de la reflexión, ni la capacidad de entender a la "otredad", ni la humildad, bien escaso por cierto, sin distinción de tiendas ni de banderas, pero por sobre todo se debe "cultivar la paciencia de un campesino". Precipitarse nunca acelera cambios aunque sacie o autosatisfaga. Podrá ser un acto legítimo pero infértil. Como David el campesino, siempre hay que esperar el momento para vencer al filisteo Goliat.

No es novedad que el presente se ha complejizado de tal modo que los manuales parecen agotados. Que el ejercicio de pensar con cabeza propia es un desafío cuando no un escándalo, pero siempre un acto complejo y liberador.

Es aborrecible en política la mentira y la farsa. La verdad nunca cae en gracia y ésta cuando se la busca nos llena de abollones si se asumen los errores y las desviaciones. Ni en la Biblia pude reconocer un mundo perfecto, ni individuos perfectos, salvo en el paraíso que casualmente se asemeja a la utopía marxista. Sin embargo no estoy tan seguro de que la aventura humana posea una estación final tan magnífica e insuperable.

Entenderlo todo ya no es una exigencia, al menos para mí, si es que era cierto que en algún momento todo pudo ser entendido. Se me ocurre que pensar comenzando por los bordes para no saltearnos nada siempre es un buen comienzo y una forma de llegar con más naturalidad y sin pretensiones al núcleo de las cosas.

En una semana ya habrá pasado la Navidad. No pretendo mortificarlos pero sólo para no olvidar quiero recordar aquí a Marcos Ana que se fue tan humilde a la muerte como lo fue en vida. Fernando Macarro, cambió su nombre en homenaje a sus padres asesinados por el franquismo, primero su padre Marcos en un bombardeo en 1937, y luego su madre, a quien vio por última vez cuando lo traían destrozado de una sesión de torturas.

Marcos Ana recordará para siempre que su madre suplicaba a los carceleros que la dejaran estar con su hijo sabiendo además que por segunda vez era condenado a muerte. Ni siquiera los fascistas tuvieron compasión con una madre para despedirse de su hijo en esas terribles circunstancias sino que frente a él la humillaron y la golpearon.

Se supo que mamá Ana moriría congelada en una zanja en los alrededores de la prisión en la Navidad de 1943.

Pensaba que debiéramos parar unos segundos para distinguir lo terrible de lo que no lo es... y pensar hasta qué punto nuestras circunstancias aún se encuentran en proceso de aprendizaje...

La costumbre marca que en los lugares más humildes y en las peores condiciones siempre habrá navidades.

Si tuviera que pedir algo, pediría que nunca nos falte la memoria. Que jamás se nos ocurra dimitir de la reyerta. Que nadie prescinda de los sueños porque algún motivo los haya desanimado. Que la tirria o el resentimiento no nos gane el ánimo nublándonos la vista, llenándonos de rencor. Que no se nos acaben las ganas de cambiar las infames circunstancias y que la dureza sólo sea por asuntos que valgan la pena.