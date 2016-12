Recibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?¿Habrá trabajo para todos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Algunos motivos¿No quiere sopa? Dos platosFogones ArtiguistasCuchillo de Palo: Annus HorribīlsReunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?Las autoridades, las pruebas PISA y la enseñanza¿Spinoza el socialista?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?Uruguay en Pisa 2015: los titulares, dos conclusiones y tres moralejasEl necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteLa llegada, de Denis VilleneuveRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Documento del Departamento de Justicia

Grupo Odebrecht desembolsó U$S 1.000 millones en coimas

21.12.2016

BRASILIA (Uypress) — En un documento que tomó estado público este miércoles 21, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que el conglomerado Odebrecht pagó más de 1.000 millones de dólares en coimas en Brasil y otros once países.

(Marcelo Odebrecht, exdirector de la compañía, en ocasión de ser conducido a prisión / Archivo)

Este miércoles tomó estado público un documento del Departamento de Justicia de los estados Unidos que revela que el grupo Odebrecht pagó U$S 599 millones en coimas a políticos y jerarcas públicos en Brasil, y U$S 439 millones en otros once países.

Del total del dinero desembolsado en Brasil, U$S 349 millones provinieron de la constructora Odebrecht y U$S 250 millones de Braskem, el brazo petroquímico de la contratista.

De acuerdo al Departamento de Justicia norteamericano, los montos relativos a la contratista están vinculados a "más de 100 proyectos en 12 países, incluyendo Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela".

A cambio de esas "contribuciones", Odebrecht habría obtenido por lo menos 12.000 millones de reales (unos 3.570 millones de dólares al cambio de hoy) en beneficios con contratos en esos países. El esquema de corrupción funcionó, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, entre 2001 y 2016.

La información sobre montos de operaciones fraudulentas, que hasta ahora se mantenía en sigilo por causa de las investigaciones en Brasil, consta en un documento firmado entre Brasil y EE.UU. este miércoles, con la rúbrica de dos investigadores del gobierno norteamericano: Robert L. Capers, procurador de Justicia, y Andrew Weissmann, jefe de la sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia, según informa Folha de Sao Paulo.

El documento describe el pago de coimas en cada país. Uno de los más elevados está ligado a Venezuela, donde Odebrecht habría abonado cerca de U$S 98 millones en pagos ilegales para obtener y mantener contratos de obra pública.

En Angola, entre 2006 y 2013 se habrían pagado más de U$S 50 millones a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos de obra pública. En contrapartida, solo en este país, según el documento, Odebrecht obtuvo beneficios por U$S 261,7 millones como resultado de los actos de corrupción.

De acuerdo a los investigadores estadounidenses, los siguientes serían los valores abonados por Odebrecht por concepto de coimas:

Angola: U$S 50 millones entre 2006 y 2013 por contratos por U$S 261,7 millones.

Brasil: U$S 599 millones entre 2003 y 2016.

Argentina: U$S 35 millones por contratos de U$S 278 millones en el período 2007 - 2014.

Colombia: U$S 11 millones entre 2009 y 2014 por contratos por U$S 59 millones.

República Dominicana, U$S 92 millones por contratos por U$S 162 millones.

Ecuador: U$S 33,5 millones entre 2007 y 2016 por contratos de U$S 116 millones.

Guatemala: U$S 18 millones entre 2013 y 2015 por contratos de U$S 34 millones.

Mozambique: U$S 900.000 de 2011 a 2014.

Panamá: U$S 59 millones entre 2010 y 2014 por contratos de U$S 175 millones.

Perú: U$S 29 millones en el período 2005 - 2014 por contratos dde U$S 143 millones.

Venezuela: U$S 98 millones entre 2006 y 2015.

México: U$S 10,5 millones entre 2010 y 2014 por U$S 39 millones en contratos.

De acuerdo a las autoridades norteamericanas, según informa Folha de Sao Paulo, Odebrecht creó una empresa denominada Smith & Nash Engineering Company, con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas, para operar las actividades de la División Operaciones Estructuradas, que de acuerdo a las investigaciones de la Operación Lava Jato no se trataba de nada más ni nada menos que el brazo creado para manejar y pagar las coimas.

"S&N fue usada por Odebrecht para llevar adelante el esquema de coimas, esconder y disfrazar pagos impropios hechos beneficio de funcionarios públicos extranjeros y partidos políticos extranjeros en varios países", sostiene el documento del Departamento de Justicia.

