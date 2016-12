Recibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?¿Habrá trabajo para todos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Algunos motivos¿No quiere sopa? Dos platosFogones ArtiguistasCuchillo de Palo: Annus HorribīlsReunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?Las autoridades, las pruebas PISA y la enseñanza¿Spinoza el socialista?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?Uruguay en Pisa 2015: los titulares, dos conclusiones y tres moralejasEl necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteLa llegada, de Denis VilleneuveRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Puesta en escena, según familiares

Grupo de militares presos pedirá perdón por crímenes de la dictadura de Pinochet

22.12.2016

SANTIAGO (Uypress) — Un grupo de militares condenados por violaciones a los derechos humanos pedirá perdón este viernes por los delitos cometidos por la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En un hecho sin precedentes, un grupo de militares recluido en el penal de Punta Peuco, 44 quilómetros al noreste de Santiago, realizará este viernes un pedido de perdón por los delitos cometidos por la dictadura de Pinochet, que se extendió de 1973 a 1990. El hecho sucederá en pleno debate en la sociedad chilena respecto a si corresponde que los procesados por delitos de lesa humanidad tengan derecho a libertad condicional y otros beneficios carcelarios.

Para los familiares de las víctimas, sin embargo, estas disculpas públicas son solo una puesta en escena.

Manuel Guerrero, cuyo padre fue degollado en 1985, cuando él tenía apenas 14 años, dice haber logrado perdonar a lo largo de su vida, según informa El País de Madrid. Al Partido Comunista de Chile, en el que militaba su progenitor; a su familia y hasta a su propio padre, por correr riesgos que alguna vez consideró innecesarios. "Ello me ha permitido ir más libre, liviano. Ha sido una elaboración larga, un ejercicio de apuesta por el amor", señaló el hoy académico chileno en una carta difundida a través de las redes sociales. "¿Y a los asesinos?", se preguntaba. "Ah, con ellos justicia. Ni nada más. Ni nada menos".

La actividad del viernes en el penal de Punta Peuco, especialmente construido en 1995 para albergar a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura, consistirá en un acto ecuménico al interior de la cárcel. No se permitirá el ingreso de los medios de comunicación y la ceremonia será presenciada por el obispo excapellán anglicano de La Moneda, Alfred Cooper, y por el sacerdote jesuita Fernando Montes, uno de los principales promotores de que este tipo de presos puedan tener beneficios carcelarios.

Hasta ahora resulta una incógnita la cantidad de presos que pedirá disculpas, pero se trataría de un grupo de unos seis internos de los 140 que residen en el penal. Según ha trascendido, se tratará, sobre todo, de subalternos, aunque entre los que participarían en la actividad estaría Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la policía secreta DINA, que cumple condenas por diversas violaciones a los derechos humanos que lo tendrían en la cárcel hasta 2037. Quien fuera fiscal militar de la dictadura, Fernando Torres Silva, sería otro de los participantes. Desde agosto de 2015 cumple una condena de 10 años y un día por la muerte del químico Eugenio Berríos.

El debate sobre si corresponde que quienes han violado los derechos humanos obtengan beneficios y eventuales indultos, sobre todo a los ancianos y enfermos, se abrió en Chile hace algunos meses. Según el jesuita Montes, una figura valorada en los sectores progresistas, "una sociedad que castiga las penas graves no puede perder civilidad". "En lo posible, debe haber dos cosas: arrepentimiento y que den toda la información que se tiene. Me consta que hay gente que lamenta haber hecho lo que hizo, que está dolida y arrepentida. Algunos reos me han pedido que yo mismo transmita a la familia su profundo arrepentimiento", indicó recientemente Montes, que será uno de los testigos de la ceremonia de este viernes.

La postura del jesuita es similar a la del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, que se ha mostrado a favor de entregar ciertos beneficios carcelarios a los violadores de los derechos humanos, aunque hayan cometido delitos que no prescriben ni pueden recibir la amnistía, de acuerdo con la justicia internacional. "Sé y comprendo también que esto ha de significar un dolor para las personas que aún sufren por la pérdida de sus seres queridos, pero la sociedad no puede vivir estancada solo en los dolores y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación", indicó hace pocos meses.