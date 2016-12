¿2016 año de locos?

William Marino

22.12.2016

¿O estamos locos o somos cada vez más cínicos? Cada fin de año uno ve lo bueno y lo malo de cada ser humano. Pero antes esta la Navidad. Algo que ya nos impusieron nuestros mayores. Ya es una fiesta religiosa. En nuestro país una fiesta, católica apostólica romana.

El hombre siempre tuvo, creo que aun tiene, la necesidad de creer en algo superior. Ese "algo", es alguien que nunca se equivoca, que siempre realiza todo perfecto, incapaz de equivocarse. El ser humano es todo lo contrario se equivoca de continuo, más que nada cuando le sale el personalismo, la brutalidad, el egoísmo, la maldad, pensando solo en el, jamás en los demás, jamás en el conjunto de la sociedad. El liberalismo, lo comió como ser humano. Lo anulo como un integrante de una sociedad, haciendo florecer él: "el hace la tuya", sin importar el resto. Eso nos lleva a que hoy en el mundo existan fortunas personales de 80.000 millones de dólares y personas que NO tengan un dólar para comer en el día de hoy. Eso nos lleva a que en el día de hoy, existan millones de "esclavos", trabajando jornadas de 16 horas por día, con sueldos de 1 dólares diario. Dentro de esos esclavos, hay niños y niñas de 7 años. Que podemos pensar cuando se ve esas pequeñas figuras pisando barro, para realizar ladrillos? O en prostíbulos de Brasil, India, México, Afganistán y otros tantos países. Que podemos pensar cuando los 100 hombres más ricos de la tierra tienen mas que 1.000 millones de personas?. En estos últimos años, nuevamente apareció el fantasma de la guerra. Esa guerra que no perdona, que mata todo ser viviente. En este años que finaliza, son millones los muertos y los desplazados. Pero lo que a mí me duele son los civiles, son los niños, los jóvenes, las mujeres y los viejos. Porque a ellos se los viola y mata, sin derecho a nada. Sus protestas no le llegan a nadie. La ONU o el Papa, solo hablan y poco hacen. Como si le temieran a los poderosos carteles de los armamentos, como si le temieran al poder del dinero. De los gobiernos de países poderosos, como los EE.UU, Alemania, Francia, Israel, Australia, Japón, Nigeria y muchos más, que podemos decir, se siguen olvidando de sus pueblos. El hambre en sus poblaciones existe y está presente. ¿Cuántos niños se acuestan con hambre diariamente? Son países ricos, que muchos de ellos han asesinado a sus pueblos originarios. Todos siempre se alimentaron de emigraciones, en épocas que nadie pedía pasaporte. Era la ley del más fuerte, que aun sigue vigente para los más fuertes. Muchos son los países que aun hoy se siguen creyendo los gendarmes del mundo, para cuidar los derechos de los poderosos de la ira de los pueblos. Hoy cuando se esta tan cerca de esa Noche de Paz, Noche de Amor, mi vista se levanta para mirar al Pueblo Palestino, al Pueblo Mapuche, a los indígenas Misquitos, a los habitantes civiles de Alepo, de Mosul, las niñas de Nigeria, sigo pensando en los millones de inmigrantes en su mayoría mujeres, jóvenes y niños que deambulan por Europa, donde en algunos países son perseguidos como perros rabiosos.

¿Pero qué pasa con nuestro país, con nuestro URUGUAY? Uruguay, con muchas políticas buenas, bien aplicadas, ya no tiene NIÑOS ni NIÑAS durmiendo o mendigando en las calles. No estaremos bien en cuanto a las "pruebas Pisa", todavía se realizan colas para apuntar a los jóvenes en las Escuelas Técnicas, pero todos tendrán su lugar. Solo con educación podremos superar muchas cosas, como la seguridad, la burocracia, la honradez y la bondad. Porque en nuestro país el neo liberalismo, junto a la dictadura cívico militar le hizo mucho mal a nuestro país, dejando cosas aun no superadas. El ser humano, no puede ser solo lo que posee materialmente, hay cosas espirituales, cosas que nos debemos a nuestros semejantes. Como el amor y la solidaridad. Dar, no lo que nos sobra, sino lo que nuestros semejantes necesita. El neo liberalismo trajo la mentira, en el plano político de una derecha que está diciendo y haciendo todo lo posible para perjudicar a un pueblo, que en los últimos 12 años, está tratando de pensar y razonar con mentalidad colectiva, con mentalidad de no encerrarme entre rejas, sino seguir luchando para que la educación poco a poco supere a la ignorancia y miopía mental de la derecha. Sé que jamás la derecha dirá nos equivocamos, le mentimos a la gente para seguirla esquilmando, para que sigan existiendo los muy rico, porque son vivos y los muy pobres porque al parecer son "estúpidos". Cuando ellos saben que son problemas de oportunidades, las que se brindan y las que no se brindan. Hoy leía un artículo en un semanario, donde al parecer la derecha se lamentaba de que sus predicciones de un mal año, el 2016, no se cumplieran. Pues el escenario económico, NO fue tan malo, la inflación no se disparo, el precio de los productos exportables no se hundieron, el turismo fue bueno y en que viene aparentemente será mejor, la inflación no llego a los dos dígitos, y muchas cosas más que causan tristeza, por lo menos a mí. Eso es la mentalidad de la derecha, del neoliberalismo, del que mucho tiene, en detrimento del más pobre. Esas son las cabezas que deben de cambiar, si queremos una sociedad distinta. Lo que es bueno para las mayorías, para el que menos tiene, para esos niños y niñas sin oportunidades. Debe de ser lo mejor para el colectivo, lo mejor para el País.

Para todos nuestros lectores que son creyentes lo mejor para estas Navidades, para este día cargado de Amor y Paz, como deberían ser todos los días del año. Para todas y todos gracias por el tiempo que me prestan con vuestra lectura. Con todo el amor del mundo MUCHAS FELICIDADES...