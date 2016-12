Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 693: El pensamiento medio uruguayo, suavemente ondulado

24.12.2016

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 26 titulando en su portada: 'El pensamiento medio uruguayo, suavemente ondulado'.

Escriben en este número:

López Arnal, Santiago Bardotti, Hernando Calvo Ospina, Thalif Deen, Robert Fisk, Eduardo González de Molina, Yassin al-Haj Saleh, Salvador López Arnal, Luca Sappino, Guillermo Oglietti, Daniel Raventós, Rossana Rossanda, Lluís Torrens, Esteban Valenti





El pensamiento medio uruguayo, suavemente ondulado

Por Esteban Valenti



Una de las peores cosas de este país, que lo ha frenado durante años, que forma parte de su decadencia y que compromete un buen futuro, es el pensamiento medio nacional (PMN), suavemente ondulado.







La garantía del tiempo libre: desempleo, robotización y reducción de la jornada laboral (Parte 2)

Por Lluís Torrens y Eduardo González de Molina



Hace unas semanas, en la primera parte de este artículo, escribíamos que nos enfrentamos a un problema estructural y a una amenaza futura en el Reino de España: el desempleo crónico y la destrucción de empleo a causa de la robotización. El desempleo estructural y crónico en nuestro mercado laboral es totalmente indiscutible: la tasa de paro oficial de los últimos 38 años se situó en un promedio del 15,17% de la población activa, al tiempo que las cotas de infrautilización del trabajo remunerado —siguiendo la metodología del Bureau of Labor Statistics de EEUU— se sitúan actualmente en un 29% de paro total. Tenemos también una amenaza futura —¡aunque no lejana!— de que se automatice una parte importante de los empleos de la sociedad española. Los análisis prospectivos más prudentes auguran una desaparición de hasta el 12% de las ocupaciones debida a la automatización, que repercutirá con mayor intensidad en los trabajos que requieren menor cualificación. Este fenómeno agravaría la dualidad, la polarización, la sobrecualificación y los altos niveles de desempleo que caracterizan nuestro mercado laboral.







Los sindicatos y la renta básica

Por Daniel Raventós



La renta básica no ha sido una propuesta que haya sido muy bien acogida por los sindicatos y por sindicalistas. No es una crítica, es una constatación. Con algunas excepciones, entre las que cabe destacar: Unite, el principal sindicato británico, algunos importantes líderes de la principal federación de sindicatos norteamericanos AFL-CIO, también algunos cuadros y militantes de CCOO, de CGT, el sindicato vasco Ezker Sindikalaren Konbergentzia, que ha realizado aportaciones realmente interesantes a la visión de la renta básica,[2] entre otros. En todo caso, algo poco más que simbólico en estos momentos. Las objeciones del mundo sindical han estado basadas en argumentos que intentaré sintetizar a continuación.







Italia: Como gobernar después de dimitir tras perder un referéndum

Por Rossana Rossanda y Luca Sappino



Renzi después del diluvio

Rossana Rossanda

¡O yo o el diluvio! Con este lema endureció Renzi las dos últimas semanas de campaña electoral. Ha tenido el diluvio y ahora espera la investidura como salvador del país. No es que no supiera cómo evitar el diluvio: bastaba con que desactivara los ataques más macroscópicos al elemental buen sentido democrático: dejar abierta una modificación de la ley electoral –el Italicum – de acuerdo con las indicaciones del Tribunal Constitucional y renunciar a tener la mayoría absoluta del Parlamento con el treinta por ciento de los votos. No habría anulado todos los “no”, pero sí una buena parte.







Ecuador: El aborto y la posición del Papa

Por César Paz-y-Miño



El tema del aborto causa discusiones éticas importantes en diversas sociedades, más aún en aquellas que profesan la religión católica, aunque hay religiones donde no despierta mayor polémica. En Ecuador se discutió al respecto y en su momento hubo asambleístas que defendieron el aborto, pero luego claudicaron frente a la posición del Presidente, quien incluso amenazó con renunciar si se aceptaba la legalización del aborto por cualquier causa.







Hay más de una verdad que contar sobre Alepo

Por Robert Fisk y Yassin al-Haj Saleh



Alepo: La primera víctima de la guerra es la verdad

Robert Fisk

Los políticos occidentales, los “expertos” y los periodistas se aprestan a reinicializar sus narrativas en los próximos días, ahora que el ejército de Bashar al-Assad’s ya ha recuperado el control del este de Alepo. Descubriremos si los 250.000 civiles “atrapados” en la ciudad de verdad eran tantos. Oiremos mucho más sobre por qué no fueron capaces de salir cuando el gobierno sirio y la fuerza aérea rusa comenzaron su feroz bombardeo de la parte oriental de la ciudad.







Entrevista a Joaquín Miras Albarrán sobre "Praxis política y estado republicano. Crítica del republicanismo liberal"

Por Salvador López Arnal



“Pasolini fue un crítico de la cultura en el sentido no académico, en sentido práctico político”



Rebelion

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaquín Miras Albarrán es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la política y Praxis política y estado republicano.







Conflicto palestino-israelí, 50 años de fracaso de la ONU

Por Thalif Deen



NACIONES UNIDAS, 15 dic 2016 (IPS) - El año que viene se cumplirán 50 años de uno de los conflictos no resueltos más largos de la historia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el conflicto palestino-israelí, que se remonta a la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967.







Ya nadie busca los ideales perdidos

Por Santiago Bardotti



Series. Con algo de incorrección política, “Hap and Leonard” renueva el subgénero de parejas desparejas de detectives.