Carrera armamentista

Trump: EEUU debe "aumentar" su capacidad nuclear

24.12.2016

WASHINGTON (Uypress)- Donald Trump estimó el jueves que Estados Unidos debe reforzar y aumentar su capacidad en materia de armamento nuclear hasta que "el mundo no haya entrado en razón" con este tema.

"Estados Unidos debe reforzar y expandir ampliamente su capacidad nuclear mientras el mundo no haya entrado en razón en el ámbito de las armas nucleares", escribió Trump en la red social Twitter, sin brindar más detalles sobre su pensamiento.

Si bien tampoco precisó si su comentario era una respuesta a una situación particular, el presidente electo de Estados Unidos escribió el tuit unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin fijara las prioridades de su ejército para 2017, recalcando la necesidad de aumentar la capacidad nuclear de su país y la vigilancia en sus fronteras.



El presidente ruso Vladimir Putin dijo el viernes que no había "nada inusual" en las declaraciones del presidente electo Donald Trump sobre su deseo de aumentar la capacidad nuclear de Estados Unidos.



"En lo que concierne al nuevo presidente electo, no hay nada nuevo. Durante su campaña electoral ya habló de la necesidad de fortalecer el componente nuclear de Estados Unidos, de fortalecer sus fuerzas armadas. No hay nada inusual" en esas palabras, aseguró Putin en su rueda de prensa anual.