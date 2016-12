Inicio | Columnas Te encuentras en:

2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol político

Mauricio Stelkic Abergo

26.12.2016

Estimado lector, me despido hasta el año que viene saludando el debate y agradeciendo a Esteban Valenti y otros que permitieron que “desde el otro lado del charco” escribiera algunas notas en UYPRESS sobre Uruguay, como consultor socio-ambiental y educativo argentino-uruguayo residente en Buenos Aires, lo mismo a cierto columnistas con quienes me puse en contacto.

"2016 y el fin definitivo del espejismo republicano frenteamplista: la imperiosa necesidad de analizar, repensar y transformar la estructura económico-social en profundidad y sin maquillajes"

En esta ocasión sintetizaré algunos puntos tratados en mis anteriores artículos y que retoma puntos centrales del debate sobre el Frente Amplio y su relación con la política, la gestión y la militancia, repasando cuestiones ríspidas que se avizoran en título y subtítulo de la presente nota.

2016 fue sin dudas un año recesivo en lo económico y trajo importantes cambios, diríamos más bien sacudones que en parte pueden ser buenos si despiertan al Frente Amplio -y particularmente a quienes se consideren más de izquierda o reformadores profundos- de la modorra del falso combo de "efecto derrame con inclusión social, glifosato y cáncer" que durante más de una década llenó bolsillos de empresas y atontó al progresismo en América Latina, con graves consecuencias que hoy ya se pagan.

Comenzamos recogiendo el debate que en buena medida expresa las dudas e internas en el Frente Amplio, visto masivamente en 2004 como la expresión de la "esperanza" pero que 12 años después muestra síntomas claros de desgaste, fuertes contradicciones, deterioro y carencia de plan, fácil de observar viendo títulos de notas o expresiones en notas de UYPRESS que dicen: «El Frente se parte", "Juntémonos todos, volvamos a ser plurales como antes", "Debemos gobernar para los que menos tienen...y también debemos gobernar para todos", "¿Cómo les explico a los compañeros que somos nosotros los que robamos?" y la lista de frases, enorme, podría completar todo un artículo desnudando la gigantesca traba teórico-ideológica en el Frente Amplio, desde el militante de base hasta el respetable "dirigente con trayectoria".

Por supuesto destacando que las viejas derechas son de museo, impresentables y sin líneas programáticas que puedan ser bandera más allá del marketing o el descontento, podría decirse que -de modo análogo a como en Argentina durante muchos años "todo estaba dentro del kirchnerismo" con una oposición que no movía el amperímetro- aún en Uruguay de modo similar podríamos decir que sigue estando toda la política dentro del Frente Amplio. Así, al interior del FA el definido como "moderado" es en realidad de derecha mientras el "reformista profundo" es poco más que un moderado y en cuestiones nimias como la problemática de género u otras de las cuales se hace mucho marketing porque en realidad no afectan en nada el poder económico de grandes grupos ni la calidad de vida económica, social y ambiental de la población. El Frente Amplio no ha mejorado su capital político y se ha aburguesado -término "setentista" que da en el clavo - y al contrario parece seguir soñando con un Uruguay-Suiza virtual como algo posible mientras una cruda realidad de extranjerización de la tierra, sojización con cáncer, envejecimiento y emigración, violencia urbana, problemas con el agua potable y ampliación de políticas de zonas francas a un nivel impensado da por tierra con la ingenua intención de querer re-editar en el siglo XXI un "Enano rezongón con enfoque de género" a partir de las leyendas del Reino mágico e inmortal de Batlle y Ordoñez.

De este modo, el "debate político" creemos pues tomaría más vuelo si se lo re-orienta considerando que el meollo de la cuestión "Es la economía política, estúpido", modificando intencionadamente la conocida expresión. Si, la economía política que brilla por su ausencia en los debates del Frente Amplio y que no significa ni política (o república, Estado, democracia, ética del buen funcionario y demás elementos ideológicos, políticos y culturales todos "superestructurales" diría Marx) ni economía, vista como una "tecnología" compleja por parte de los militantes, tal cual como me comentó en un correo electrónico un importante columnista y organizador de UYPRESS, y que aludiría a algo solo posible de ser conocido por "especialistas" o tecnócratas.

Y de tal modo el debate tapa el bosque socio-económico con un árbol político, exponiendo ideas sobre ideas pero no sobre realidades "más reales que la política", no dirimibles en un te canasta de salón donde ex - presidentes se reúnen "republicanamente" -como en Chile donde izquierda y derecha son lo mismo- porque finalmente más allá de presentarse como "bandos distintos" (incluso al interior del Frente Amplio) siguen todos el mismo libreto garantista y fiscalista. Toda política progresista real -en todo el mundo y más en Latinoamérica- implica forzosamente, aunque no se lo quiera ver colocándonos las anteojeras de un republicanismo naif, fortísimos conflictos y enfrentamientos con el capital transnacional financiero, agro-pecuario e industrial, que con sus "inversiones" poco y nada han dejado como "efecto derrame".

Finalmente, que los doce años de gestión nacional del Frente Amplio fuercen un balance a fondo para que en 2017 se tome el toro por las astas y de ser necesario se rompa todo lo que haya que romper, cambiando el "a las órdenes" por "vamos a hacerlo". Preferible asumir la vida como lucha de intereses y conflictos que apostar a una falsa concordia que poco se diferencia de la paz de los cementerios...

