Jubilaciones civiles y militares dignas

Federico Arregui

26.12.2016

El discurso dominante de los tecnócratas nos hace caer en la falacia de creer que no podemos opinar de casi ningún tema, porque son necesarios los expertos, los Phd, los titulados internacionales.

Y yo reivindico la Política del ciudadano, la Política que hizo posible revoluciones como la Francesa, la Norteamericana y aún antes, la Holandesa y la de Inglaterra con Cromwell. La Izquierda y la reivindicación de la Política son inescindibles, entendiendo por Política ese fenómeno profundamente humano del ciudadano que quiere ser parte desde el presente, de su futuro y el de sus semejantes.

Por supuesto que luego de delineada la Política a seguir se debe acudir al expertizaje y a los expertos y esto dicho en el mejor sentido y acepción de la palabra.

Todos los gobiernos desde la salida de la Democracia han hecho de las jubilaciones y pensiones y de la seguridad social toda un tema intocable, difícil. De eso no se habla, mala palabra, te lleva el viejo de la bolsa, o la purga política que es, mas o menos, lo mismo.

Colorados, blancos, colorados, Frente Amplio.

La rémora del pasado

Durante la Dictadura Cívico-Militar de los genocidas y criminales de delitos de lesa humanidad, muchos aspectos económicos - fundamentalmente éstos- fueron decididos en la larga noche oscura en donde se perdió aquello. Mientras se desgarraba el tejido social del Uruguay y hasta el mismo tejido humano, mediante la tortura y la vejación, el exilio y la destitución, la discriminación y el miedo, se tomaron decisiones de naturaleza económica que afectaron y afectan la vida de millones de hombres y mujeres ( cientos de miles han ya fallecido viviendo sus últimos años con ingresos miserables ). Con los Actos Institucionales que pusieron topes a los haberes jubilatorios de los civiles, se aplicó una profunda injusticia y discriminación que perdura, enhiesta y firme, hasta hoy.

La tercera edad

Llegar a la vejez en Uruguay significa muchas cosas e involucra muchas aristas imposibles de abordar en un artículo. Una nueva etapa en la peripecia vital del hombre y la mujer de carne y hueso, nietos, una perspectiva vital y la constatación de que es menos lo que queda por vivir que lo vivido, apreciar como las fuerzas físicas y mentales han menguado, enfermedades crónicas y pensar en la jubilación, en el retiro de la actividad laboral.

Pensar en la Jubilación o en el retiro de la actividad laboral remunerada habitual, debería ser motivo de regocijo, la alegría de la seguridad de vivir los últimos años ( ¡ ojalá que muchos ! ) con seguridad económica, para alimentarse bien, recrearse, compartir con los hijos ya adultos y sus retoños, esas maravillas chiquitas y juguetonas que son sangre de su sangre y carne de su carne.

Escenario 1: Civiles

Sin embargo ello no sucede de esa manera. Si Ud pregunta a cualquier trabajador sobre su eventual jubilación sabe que su preocupación es cómo hará para vivir con el 50 % ( en términos generales ) para un trabajador cubierto por el BPS y todo el mes que se hace largo, largo. Problema difícil, complejo, angustiante. Es verdad que la jubilación ha aumentado todos los años desde hace 12 años por sobre la inflación pero ello no es suficiente. Así ven como bajan su nivel de vida. Siempre comparo esto con una infección: cuando Ud está con dicha patología el antibiótico debe ser el adecuado: dosis adecuada, en horarios regulares y durante el plazo necesario. En caso contrario la infección no se cura y se generan bacterias más poderosas.

Escenario 2: Militares

Lo contrario sucede con los funcionarios públicos militares. La causal jubilatoria- edad y tiempo de trabajo- es sensiblemente menor a la requerida por los civiles. ¿ La razón ? Un privilegio del pasado, una rémora que no ha sido tocada vaya a saber uno si por miedo, desidia o negligencia. Se jubilan antes, con el 100% de sus salarios en actividad por lo que un pasivo militar no bajará el nivel de vida al que estaba acostumbrado y todavía, si lo desea, puede conseguir un trabajo amparado por el BPS.-

Una política de igualdad

No se trata de emparejar para abajo, como pretende la Senadora Constanza Moreira, esto es bajar el salario del militar ni su jubilación. Hay que emparejar para arriba. El artículo 8° de la Constitución de la República, nuestro Pacto Político, establece : " todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellos sino la de los talentos y las virtudes ".

Pues bien, en este caso, y por rémoras del pasado no se ha tocado ni asumido este tema por miedos, intereses, etc. Es hora ya de correguir estas inequidades a todos luces injusta y carente de fundamentos.

Todos deben jubilarse con el 100% de sus salarios y así se verán 3 comportamientos y/o efectos en la sociedad: a) un retiro masivo de funcionarios de la función pública y privada; b) un ingreso masivo de funcionarios en la actividad pública y privada ; c) un incremento de la actividad económica al haber un formidable aumento de la demanda interna. Que dinamizará todas las áreas del país. Y se recaudarán más impuestos también como natural consecuencia. Se deberán, paralelamente, tomar medidas de comercio exterior para que ingresen masivamente productos del extranjero por si la producción nacional no es suficiente o especula para subir precios.

Asimismo las jubilaciones y el salario mínimo nacional no podrán ser inferiores a valores actuales a $u 20.000 ( pesos uruguayos veinte mil ).

¡ Esto no es negociable ! Lo demás sí. Ya no hay justificaciones luego de tantas pérdidas en Ancap, subvenciones durante décadas de Pluna, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, del Fondes y de exoneraciones a empresas nacionales y extranjeras.

¿ Déficit en el BPS y en la Caja Militar ? Sí. Pero es para la gente de carne y hueso que tiene una sola vida para ser vivida. ¿ Cómo se soluciona lo económico? Bueno, los gobernantes están para eso. Y la Política popular, transformadora y redistributiva de la riqueza exigen esos cambios de manera urgente.

El planteo de emparejar para abajo - como plantea la Senadora Constanza Moreira- además de no ser de Izquierda es a todas luces injusta.





Dr. Federico Arregui