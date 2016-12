Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Obama le suelta la mano a Israel

26.12.2016

NUEVA YORK (Uypress) — El Gobierno de Israel convocó a los embajadores de los países del Consejo de Seguridad de la ONU para censurarlos por su apoyo a la resolución que declaró ilegales los asentamientos en territorio palestino. En un hecho histórico, Estados Unidos no hizo valer a su poder de veto.

El gobierno israelí encabezado por el ultraderechista Benjamin Netanyahu se apresta a desconocer la resolución de la ONU que declaró ilegales las colonias establecidas por pobladores judíos en territorio palestino, mientras la derecha nacionalista exige "anexionar" partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania.



Uno tras otro, los representantes de China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, España (que preside el Consejo este mes), Egipto, Japón, Ucrania, Uruguay y Angola han ido visitando a sus interlocutores en el Ministerio de Exteriores en Jerusalén para una "reunión de clarificación", según fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE.

Debido a que la convocatoria se realizó en el día de Navidad, muchos diplomáticos de primera línea no se encontraban en el país, por lo que acudieron sus segundos.

Netanyahu, que mantiene muy malas relaciones con el presidente estadounidense Barack Obama, calificó la resolución de la ONU de "sesgada y vergonzosa" y atacó al gobierno de Washington, acusándolo de perpetrar un "vergonzoso golpe anti-israelí en Naciones Unidas".

La oficina del primer ministro y titular de Exteriores, Benjamín Netanyahu, también ha convocado al embajador de EEUU, Dan Shapiro, con la intención de "reprocharle" la abstención de su país en la ONU, según el servicio de noticias Ynet.

Aprobada por catorce votos a favor, ninguno en contra y la crucial abstención de Washington, la resolución exige el cese "inmediato" y "completo" de los asentamientos judíos en el territorio ocupado de Cisjordania y Jerusalén Este e insiste en que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la creación de un Estado palestino que conviva junto a Israel.

La resolución ha conducido a un choque frontal entre Israel y el presidente Barack Obama, al que Netanyahu ha acusado de "abandonar a su suerte" a Israel en una "resolución antiisraelí vergonzosa".

Hoy, en su acusación más explícita, el primer ministro dijo al comenzar la reunión semanal del Consejo de Ministros: "De la información que tenemos, no nos cabe duda de que la Administración Obama estuvo detrás de su gestación, la apoyó, coordinó su redacción y exigió su aprobación".



Los únicos países que no han sido convocados a "clarificación" han sido Venezuela y Malasia, con los que Israel no tiene relaciones diplomáticas, y Nueva Zelanda y Senegal, que no tienen embajador.



Estos cuatro países apadrinaron la resolución después de que Egipto, redactor original, la retirase de la mesa del Consejo por presiones de Israel.



El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ordenó al Ejército la suspensión de los contactos de carácter "civil y político" con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), en una decisión que no afecta por ahora a la cooperación en materia de seguridad.



La resolución domina desde el viernes casi toda la agenda política israelí, con llamamientos como el del ministro y líder de un partido procolonización, Naftalí Bennet, para anexionarse las zonas C de Cisjordania, que representan algo más de la mitad del territorio palestino.



"Hay dos alternativas: rendirse o soberanía. Rendirse y ceder lo hemos intentado desde hace 25 años. Ha llegado el momento de pasar a la soberanía", afirmó en declaraciones que recoge Ynet.



Las zonas C, según los acuerdos de Oslo, son aquellas en las que Israel mantiene el control absoluto, mientras las A están bajo control de la ANP y las B son de control compartido.



Pero Netanyahu hoy que se rebajen las demandas de anexión o construcción masiva en las colonias, dado el temor a una nueva resolución de la ONU, quizás acompañada de sanciones, antes de que Obama abandone la Casa Blanca.

Estados Unidos renunció a ejercer el veto

Estados Unidos se abstuvo este viernes ante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba los asentamientos israelíes en territorios palestinos. La abstención, que permitió la adopción del texto, refleja el pulso por el control de la política exterior entre el presidente saliente, el demócrata Barack Obama, y su sucesor, el republicano Donald Trump.

Trump, coordinado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presionó pero sin éxito para impedir que la resolución se sometiese a votación y para que, si esto ocurría, EE UU la vetase.

La abstención rompe con la posición tradicional de EE UU que había vetado otras resoluciones similares sobre Israel. Las maniobras de Trump en contra de su propio presidente tensan uno de los traspasos de poder más complejos en tiempos recientes.

Sin embargo, como informa el diario El País de Madrid, los efectos de la abstención estadounidense serán efímeros. En menos de un mes Trump sustituirá a Obama en la Casa Blanca y, en un mensaje en la red social Twitter, ya dejó clara su discrepancia con la decisión: "Por lo que respecta a la ONU, las cosas serán diferentes después del 20 de enero". Pero

El republicano Trump hizo lo posible por evitar la votación sobre una resolución que condena los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Sus esfuerzos tuvieron éxito en un primer momento y lograron aplazar un voto previsto el jueves. Pero el viernes cuatro países -Nueva Zelanda, Venezuela, Malasia y Senegal- volvieron a plantear la resolución. El borrador de la iniciativa establecía que "los asentamientos israelíes en territorios palestinos, incluido Jerusalén Este, no tienen validez legal" (...) "y su actividad debe cesar inmediatamente".

El texto que se sometió a votación mantenía la petición del Consejo de Seguridad de la ONU para que Israel detenga la actividad y la expansión de los asentamientos y advertía de que la comunidad internacional no reconocerá ninguna alteración de las fronteras establecidas antes de la guerra de 1967 si no hay un acuerdo previo entre las partes. La resolución puede abrir la vía a la imposición de sanciones internacionales a Israel.

"No se pueden defender los asentamientos y la solución de los dos Estados [palestino e israelí]", dijo la embajadora de EE UU ante la ONU, Samantha Power, para justificar la abstención. Power insistió en que la abstención es coherente con la oposición pasada de Washington a los asentamientos y la defensa de una solución al conflicto que incluya dos estados.

El presidente electo irrumpió el jueves en la escena internacional para pedir al mandatario demócrata que vetase la propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad. Pocas horas antes de que se sometiera a votación en la tarde del jueves la iniciativa original de El Cairo, telefoneó al presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, quien poco después ordenó la retirada del texto.

Es inusual que un presidente electo -es decir, un ciudadano sin cargo público que todavía no ha jurado el cargo- actúe por su cuenta en política exterior, llamando a líderes extranjeros y permitiéndose presionar a su propio presidente. Oriente Próximo es uno de los puntos de fricción en política internacional entre el presidente saliente y el presidente electo. Parecería que Trump -que actuó desde su mansión en Palm Beach- está intentando poner en marcha su presidencia antes de asumir el cargo.

Si bien la relación entre Obama y Netanyahu fue tensa en todo momento, resulta extraña la afinidad entre el jefe de gobierno israelí y el magnate que asumirá la presidencia de Estados Unidos en enero. En la campaña electoral Trump se rodeó de consejeros como Steve Bannon, próximos a los movimientos de la derecha radical que agitan el antisemitismo. Y él mismo agitó en sus discursos los tópicos del antisemitismo más rancio, como las teorías sobre conspiraciones en la sombra urdidas por banqueros y financieros sin patria, para descalificar a su rival, la demócrata Hillary Clinton.

Al mismo tiempo, empleó una retórica agresiva sobre el conflicto entre israelíes y palestinos, o Irán, que agrada a Netanyahu, lo que se ha interpretado como un giro brusco en la posición de EE UU, que en las últimas décadas ha intentado preservar el papel de intermediario en el conflicto.

La paradoja es que en la discusión sobre la resolución de la ONU es Trump quien se alinea con la posición tradicional de EE UU -el veto a las condenas a los asentamientos- y Obama quien rompió con esta tradición.

El Gobierno israelí dijo sospechar que la Administración del presidente Barack Obama ha actuado de forma coordinada con los dirigentes palestinos para promover la resolución de condena a los asentamientos. Un ministro israelí próximo a Netanyahu, el titular de Energía, Yuval Steinitz, declaró al Canal 2 de la televisión israelí que "no se trataba de una resolución contra los asentamientos, sino de una resolución contra Israel, contra el pueblo judío y contra el Estado judío". "Estados Unidos ha abandonado a su único amigo en Oriente Próximo", afirmó. Un alto cargo llegó a acusar a Washington de haber organizado una "emboscada vergonzosa" en el Consejo de Seguridad de espaldas a Israel que acabaría dando alas "al terrorismo y al boicoteo", según informó Reuters.

Cerca de 600.000 colonos se han instalado desde hace casi medio siglo en la parte oriental de Jerusalén, anexionada por Israel, y en más de dos centenares de colonias repartidas a lo largo de Cisjordania bajo ocupación militar israelí. Tras los Acuerdos de Oslo de 1993, el Ejército ejerce el control pleno sobre el 60% del territorio cisjordano.

Un portavoz del presidente palestino, Mahmud Abbas, dijo que la votación había supuesto un serio revés para Israel y había mostrado el "fuerte apoyo a la solución de los dos Estados en la comunidad internacional". "Ha sido un día histórico en la lucha palestina contra la colonización y una victoria del derecho internacional", concluyó el secretario general la Organización para la Liberación Palestina, Saeb Erekat.

Israel no acatará resolución de la ONU

El Gobierno israelí ha advertido de que no tiene intención de acatar la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que condena los asentamientos, adoptada el viernes. La propuesta tuvo todos los votos a favor excepto el de Estados Unidos, que renunció a ejercer su derecho a veto y se abstuvo despejando el camino para su aprobación. El texto ratificado por el órgano de Naciones Unidas declara que las colonias carecen de "validez legal" por violar el derecho internacional y reflejan el aislamiento exterior por la deriva del Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu, considerado el más derechista en la historia del Estado judío. Aunque carece de carácter coercitivo, el acuerdo adoptado en Naciones Unidas puede acarrear consecuencias legales para Israel si los responsables palestinos la invocan ante la Corte Penal Internacional.

"Israel rechaza la despreciable resolución antiisraelí y no se someterá a ella", rezaba un comunicado difundido por el gabinete del primer ministro a última hora de la noche del viernes. "La Administración [del presidente Barack] Obama no solo ha fracasado a la hora de defender a Israel ante una confabulación en la ONU", agregaba la nota oficial, "sino que ha conspirado entre bambalinas". "Israel se prepara para trabajar con el presidente electo Trump y con nuestros amigos en el Congreso, republicanos y demócratas por igual, para impedir los efectos perjudiciales de esta absurda resolución", concluía la tajante reacción difundida por los asesores de Netanyahu.

"Israel ha perdido la vergüenza y el mundo ha perdido la paciencia"

"Fue una mala noche para Israel", reconoció el líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, que calificó el resultado de la votación como una "derrota estratégica", que a su juicio debería haber sido evitada por un Gobierno responsable. La máxima dirigente del partido pacifista Meretz, Zehava Galon, consideró que la resolución era consecuencia directa de la ley impulsada por el Ejecutivo de Netanyahu para legalizar con efectos retroactivos los asentamientos en Cisjordania que la propia ley israelí califica de ilegales. "Israel ha perdido la vergüenza y el mundo ha perdido la paciencia", sentenció la diputada izquierdista.