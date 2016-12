Inscripciones en ANEP: caos injustificableEl pensamiento medio uruguayo, suavemente onduladoLos nostálgicosJubilaciones civiles y militares dignasLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoCuchillo de Palo: Guterres, secretario del mundoRecibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?¿Spinoza el socialista?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?Uruguay en Pisa 2015: los titulares, dos conclusiones y tres moralejasEl necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Inicio | Secciones | Educación Te encuentras en:

EDUCACIÓN

Juan Pedro Mir “no tenemos 20 años para esperar”

26.12.2016

MONTEVIDEO (Uypress) - Juan Pedro Mir es maestro. Fue director Nacional de Educación entre marzo y octubres de 2015. Es uno de los integrantes de la organización civil EDUY21, trabaja como maestro en una escuela pública. Advierte que Uruguay hay bajísimas tasas de alto rendimiento. En ciencias solamente el 0,6% de los estudiantes se ubicó en el nivel superior, nivel 6, de las pruebas PISA 2015.

Mir fue entrevistado por el periodista Jaime Clara, para Observador TV,Allí analizó el estado de la educación en el caso de los niños que tiene buen contexto familiar, social, escolar. Cuando en el mundo hay países que tienen en los niveles de excelencia educativa entre un 20% y un 15% Uruguay, en el caso de estos niños mejor integrados no logra llegar la 7%. Una situación extrema se da en el área ciencia donde a los niveles de excelenci solo llega un 0.6%.

Mir señaló que se valora a la escuela como un "espacio de cuidado, de contención, de acogida del niño" pero señala que debería ser visto también como "un espacio de orden y de construcción de una disciplina en el conocimiento".

Y agrega Mir "No podemos decir nosotros nos fiamos de lo afectivo y los valores y no nos importa lo académico. Eso es suicida para el país". Respecto las políticas educativas Mir expresa esperanzas en que se logre acuerdo multipartidarios "creo que el presidente Vázquez es un hombre sumamente inteligente y tengo esperanzas de que se logren acuerdos. Confío en que los actores de la oposición logren bajar los decibeles en cuanto a entender que esto no es un coto de caza".

El ex director de Educación señala que "los procesos de transformación educativa son procesos de 20 años, son procesos de largo aliento", pero agrega que "Hay una urgencia. Hoy tenemos miles de hijos de trabajadores a quienes el modelo de escuela de cuatro horas no les satisface y no tenés 20 años para esperar".