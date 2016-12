2017: lo que el corazón no quiereEl pensamiento medio uruguayo, suavemente onduladoExplicando el conflicto judío — árabeInscripciones en ANEP: caos injustificableLos nostálgicosJubilaciones civiles y militares dignasLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoCuchillo de Palo: Guterres, secretario del mundoRecibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?El necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Inicio | Columnas Te encuentras en:

2017: lo que el corazón no quiere

Adriana Marrero

27.12.2016

Confieso: No me encuentro entre quienes dudan de las cifras oficiales. A veces, soy consciente de que puede haber algún problema de medición, relacionado con variables que se toman o no se toman en cuenta.

Pero en general, doy por buenas las fuentes estadísticas de un estado que considero, en eso, confiable y serio. Muchas veces, además, las cifras, favorables para Uruguay, provienen de organismos internacionales que no tienen por qué falsear su información. El PNUD, por ejemplo, dio a conocer hace unos días, el descenso del índice Gini que mide la desigualdad en Uruguay, y CEPAL insiste en las cifras favorables del país en el descenso de la pobreza.

Las cifras del año 2016, nos muestran, en efecto, a un país que no se ha detenido. Ha aumentado el valor real de los salarios, ha descendido la desocupación, se ha controlado la inflación y al parecer, Uruguay ha retomado la senda del crecimiento. En materia educativa, los datos, tanto los del PISA, como los recientemente elaborados por el MEC, en su "Panorama de la Educación 2015", muestran una evolución positiva en uno de los objetivos básicos del sistema escolar: la inclusión de los más pobres. El porcentaje de jóvenes de quince años que todavía están dentro del sistema educativo, se ha incrementado en más de diez puntos. Además, según datos del 2015, Uruguay sigue haciendo descender la tasa de mortalidad infantil. Todo esto, me decía una compañera de sector político, muestra que ha habido una importante mejora en el bienestar de la población.

Los números son buenos. Pero también debo decir que la palabra "bienestar" para describir la situación de los uruguayos, tampoco me convence.

Volvamos a las cifras.

Se supo, por la Deutsche Welle, que Uruguay es uno de los países de donde más se emigra, con un total del 7,4% del total de su población fuera de fronteras. Más que en ningún otro país sudamericano, los uruguayos no quieren vivir en su propia tierra.

También fueron noticia, en 2016, los datos sobre enfermedades siquiátricas. Supimos que una cada cuatro uruguayos tiene, o va tener, uno o más trastornos psiquiátricos durante su vida. El 10% de los adultos están enfermos y el 13% de los niños cursan formas que se consolidan si no se tratan. De los 10 trastornos más incapacitantes, 5 son siquiátricos: los más comunes, la depresión y al alcoholismo. Según Rafal Sibils, Presidente de la Asociación Uruguaya de Psiquiatría, "la depresión va a ser en 2020 la segunda causa de discapacidad y en 2030 la mayor carga sobre salud pública. Uno de cada diez niños, jóvenes y adultos en Uruguay la sufre, y dos de tres piensan suicidarse, y el 15% lo intenta". En un 95%, el suicidio está ligado a enfermedades mentales.

Unos meses antes, en efecto, se habían dado a conocer las tasas de suicidios en Uruguay: En 2015, se habían superado las tasas de suicidio registradas en 2002, año de la más grave crisis económica del país. Los hombres, los jóvenes de 20 a 24 años y los niños y adolescentes de 10 a 19, fueron las categorías que más aumentaron.

Pero además de matarse, los uruguayos, también, matan: Un trabajo de Maciel y Ventura mostró este año que, según cifras del 2015, la tasa de homicidios en Uruguay representó el 8,9 cada 100.000 habitantes, muy superior al 6,2 del promedio internacional. En Montevideo, la tasa de homicidios, que alcanza al 14,3, supera a la tasa de homicidios de Nueva York. En relación con su población, Uruguay también ocupa los primeros lugares de la región en muertes de mujeres por parte de sus parejas o ex parejas.

Además, la violencia gana las calles, las canchas de fútbol, cualquier acontecimiento colectivo. Desborda los barrios marginales, que, encendidos, se convierten en portada de los principales medios de prensa y objeto de apresurados análisis sociológicos y culturales. La marginalidad sigue ahí, los marginados siguen ahí, al margen.

Todo esto nos habla de otra cosa, bastante distinta a lo que cualquier persona consideraría como "bienestar". Nos muestra una sociedad entristecida, deprimida, desesperada, dispuesta a abandonar el lugar que lo vio nacer, y a ejercer una violencia mortal o banal contra otros, contra sus mujeres y sus niños, o contra sí mismos. Nos habla de una sociedad con problemas.

Una de las ideas fundantes de esta ciencia que es la Sociología, consiste en que los fenómenos sociales sólo pueden explicarse por otros fenómenos sociales. No vale la psicología, ni la biología, ni ninguna otra cosa más que las causas sociales, para entender qué es lo que nos está pasando a los uruguayos, esos que, hace nada más que doce años, nos animamos a cambiar decididamente, la orientación política de quienes nos iban a gobernar y salimos, llenos de esperanza y de futuro, a festejar por las calles con nuestras banderas al hombro.

No sólo de pan vive el hombre, dice el refrán. También hace falta un proyecto. En la modernidad, el problema del proyecto, y con él, el problema de la falta de sentido de la vida, emergió con el ocaso de las creencias religiosas que prometían, para después de la muerte, la felicidad eterna en el más allá. Inspirados por esta promesa, todo el acontecer humano cobraba sentido: cada pena, cada dolor, cada pérdida, era visto como prueba con vistas a una vida celestial, plena de felicidad. La aceptación de todo ello, una muestra de virtud.

Con la laicización, los proyectos colectivos de tipo social y político, pasaron a primer plano. Los ideales de tipo social, la conquista de nuevos derechos, la búsqueda de la libertad, de la igualdad, de la dignidad de la vida, del progreso individual, familiar y social, a través de la educación y la ciencia, del trabajo, del goce de la vida, de la expansión cultural, vinieron a colmar la ausencia dejada por el proyecto religioso. Nada une más a un pueblo, a una colectividad, a un grupo cualquiera, que un proyecto en común, nuevo, mejor, que les permita mirar juntos hacia el futuro, con la confianza en que su acción les va a llevar a un buen puerto.

¿Y qué otra cosa más que un nuevo proyecto necesitábamos los uruguayos después de la crisis del 2002? ¿Qué otra cosa, más que otra sociedad, otro futuro a construir, otros ideales, fue lo que llevó a la gente a votar, entusiasmada, a la izquierda, en 2004?

Quiero subrayar lo de "otro". No digo que los uruguayos quisiéramos más de lo que se ha logrado, sino "otra" cosa. Otro horizonte, que no estuviera sólo marcado por los (valiosos) incrementos en salario real, o por la posibilidad de comprar algo nuevo, o por acceder a una tarjeta que asegure la satisfacción de las necesidades básicas. Estas cosas son importantes, pero se quedan cortas como idea de proyecto, capaces de suscitar confianza, alegría y perspectiva de un futuro compartido.

Alguna gente ha sostenido, con razón, que una parte del desencanto uruguayo con su gobierno y con su país, tiene que ver con la desilusión ante la evidencia de que los modos de hacer política no han cambiado. Todo lo que se achacaba a los partidos tradicionales, el clientelismo, la opacidad de los negocios estatales, la mentira, la complicidad y la ocultación, se mostró con singular evidencia, violentando sueños y barriendo ilusiones, en estos últimos años del gobierno de izquierda. Pero no quiero quedarme sólo en la cuestión de los "procedimientos".

También en lo sustantivo, muchos, entre los que me encuentro, esperábamos "otra" cosa de la izquierda. "Otro" proyecto. Somos pocos. Y pensando en eso, en los pocos que somos, y en lo accesibles que podrían resultar ciertas soluciones, hay cosas que no concibo.

No concibo un gobierno de izquierda que pueda dormir, año tras año, mientras miles de uruguayos se hacinan en ranchos insalubres donde se cuela el frío, la lluvia, el agua que corre por los estrechos corredores del cantegril, la basura, las alimañas. No concibo un gobierno que no haya empezado por ahí: por asegurar una vivienda digna a cada familia uruguaya, sea como sea que esté compuesta, y por dar la seguridad de que esa vivienda, va a ser obtenida por el más humilde, con el impulso de un proyecto de real inclusión y de real dignificación de la vida humana. No concibo un gobierno de izquierda que, en 12 años no haya logrado generar un rumbo claro y transformador al sistema educativo, y que sólo se haya conformado con hacer retoques, acá y allá, borrando de a poco las enormes esperanzas que todos los actores del sistema cifraban en el nuevo gobierno. No concibo un gobierno de izquierda que no valore los logros de sus ciudadanos, que favorezca la realización vocacional y personal, y no aliente un proyecto político de desarrollo e independencia a más largo plazo, apoyado en la ciencia, en la cultura, en la valorización del trabajo de la gente y en la dignificación personal, en el orgullo de ser uruguayos y de levantarnos todos los días a hacer de este Uruguay, "otro" Uruguay.

Empieza otro año. Es momento de renovar los votos y reafirmar voluntades y esperanzas. Yo no me doy por vencida, ni doy por arrebatado, o definitivamente perdido este "otro" proyecto para un Uruguay posible. Depende de todos, pero de algunos, más que de otros. Depende ante todo del gobierno, de nuestros representantes y de todos los que tengan algún tipo de voz en esta sociedad, el hablar claro y fuerte reafirmando el compromiso con el cambio y la voluntad decidida de llevarlo a cabo, a través de líneas de acción concretas que confluyan en este proyecto de izquierda, democrático, transparente y fraterno.

Esto no se hace sólo mejorando lo que hay, aunque se haya mejorado mucho, en muchos campos, sino volviendo a imaginar aquello que nos falta: el proyecto que alguna vez alimentamos con esperanza, que nos permita dar sentido a nuestra existencia como seres individuales y como sociedad, para que no nos queramos ir de acá, ni nosotros ni nuestros hijos, para que, desesperados, no queramos desaparecer del mundo o desprendernos de nuestra vida, o, frustrados, no encontremos otro camino más que el de la violencia o la agresión hacia el semejante. Un nuevo proyecto de izquierda para poner nuestra razón, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo, nuestros corazones, llenos de orgullo, por un Uruguay que vamos a construir entre todos.

Compañeros frenteamplistas, a redoblar.

Adriana Marrero