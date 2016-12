2017: lo que el corazón no quiereEl pensamiento medio uruguayo, suavemente onduladoExplicando el conflicto judío — árabeInscripciones en ANEP: caos injustificableLos nostálgicosJubilaciones civiles y militares dignasLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoCuchillo de Palo: Guterres, secretario del mundoRecibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?El necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Inicio | Deportes Te encuentras en:

Foto: @rafaferlis

"Viva la institucionalidad"

A pedido de Damiani, Rafael Fernández renunció a la vicepresidencia de la AUF

27.12.2016

MONTEVIDEO (Uypress) — El dirigente de la AUF aceptó la solicitud de la Comisión Directiva de Peñarol, club que lo llevó al cargo. El presidente aurinegro, Juan Pedro Damiani, mantiene sus diferencias con el actual Ejecutivo de la AUF.

Rafael Fernández acató la decisión de la Comisión Directiva de Peñarol, que concretó la medida tomada adoptada por el presidente Juan Pedro Damiani, alejado del actual Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), liderado por el presidente Wilmar Valdez.

Semanas atrás, Damiani se había comunicado con Fernández para informarle que lo quería fuera del actual Ejecutivo de la AUF. Finalmente llegó el día.

Fernández hizo pública su decisión vía Facebook. Sus posibles sustitutos: Edgar Welker (exvicepresidente del club y excandidato a la presidencia) y Fernando Goldie (que integrara la Mesa Ejecutiva de Primera División hasta su renuncia el 23 de mayo), según informa Montevideo Portal.

El mensaje de Fernández:

Estoy presentando renuncia a mi cargo de VicePresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La Comisión Directiva de mi Club Peñarol, así me lo ha solicitado. He recibido cientos de llamados de apoyo y de no abandonar , pero pienso que la institucionalidad, el Futbol Uruguayo y mi querido Peñarol están por encima de todo. Han sido 27 meses de mucho trabajo, donde le brindamos al Ejecutivo todo nuestro permanente apoyo y permanente esfuerzo. Han transcurrido en los últimos tiempos situaciones contractuales nuevas, que nos han llevado a tomar decisiones , que seguramente no son del agrado de todos.

Las voté y las seguiría votando.



Nos sentimos fuertes y con muchas ganas de seguir trabajando, pero hay planteamientos políticos que debemos asumir.



Seguiremos desde el lugar que sea trabajando, como lo he hecho por más de 40 años , para el Fútbol, ya que este es mi vida.



A mi familia, a mis compañeros, a los funcionarios, a los Jugadores, a todos los integrantes de los procesos de Selecciones Nacionales, a los Periodistas, a Dirigentes y a todos los futboleros que me han apoyado y a los que no , les digo Gracias!!! De corazón!



Han quedado atrás muchas etapas de mi vida: finaliza una y comenzará seguramente otra. Reitero fuerzas y ganas me sobran.



Viva la institucionalidad, Viva la Celeste, el Futbol Uruguayo y Viva mi querido Peñarol.



Rusia 2018 nos espera.

Noticias relacionadas

Peñarol le ha retirado la confianza al Ejecutivo de la AUF

Las payasadas y como voltear al Ejecutivo de la AUF. Por Esteban Valenti

Peñarol comenzará el campeonato uruguayo en zona de descenso