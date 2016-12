2017: lo que el corazón no quiereEl pensamiento medio uruguayo, suavemente onduladoExplicando el conflicto judío — árabeInscripciones en ANEP: caos injustificableLos nostálgicosJubilaciones civiles y militares dignasLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoCuchillo de Palo: Guterres, secretario del mundoRecibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿La oligarquía al poder?¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?El necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Foto: White House

Trump responde

Obama sostiene que él le hubiera ganado a Trump

27.12.2016

WASHINGTON (Uypress) — Ya en la recta final de su mandato, el presidente Barack Obama criticó la estrategia electoral de la candidata de su partido, Hillary Clinton, y sostiene que de haber competido, él hubiera derrotado a Donald Trump.

"Él debe decir eso, pero yo digo: 'No hay manera [No way]. Pérdidas de trabajo hacia otros países, ISIS, Obama Care, etc.'", respondió Donald Trump a la afirmación del presidente Barack Obama de que él lo hubiera derrotado de haberse presentado a las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

"Confío en esa visión porque confío en que si me hubiese presentado de nuevo [a las elecciones] y la hubiese articulado, creo que habría podido movilizar a una mayoría del pueblo estadounidense a respaldarla", dice el demócrata Obama, sobre su mensaje de esperanza y cambio con el que ganó los comicios de 2008 y 2012, en una entrevista con un programa de podcast de David Axelrod, uno de los cerebros de su primera campaña y asesor en sus primeros años en la Casa Blanca.

"Con la victoria de Trump, mucha gente ha sugerido que de algún modo fue una fantasía", dice sobre la retórica conciliadora que lo llevó a la Casa Blanca en 2009. "Lo que yo argumentaría es que la cultura realmente se movió, que la mayoría compra la noción de una sola América que es tolerante y diversa, abierta y llena de energía y dinamismo".

Trump no demoró en reaccionar. "Él debe decir eso pero yo digo: 'No hay manera [de que hubiese ganado]'", escribió en Twitter.

Obama consideró que los republicanos han sido muy eficaces en tratar de refutar ese mensaje, pero también reconoce implícitamente errores de los demócratas en general y de Clinton en particular, en cuya campaña se involucró.

Obama ha sugerido que Clinton debería haber hecho más campaña sobre el terreno en feudos conservadores para contrarrestar el atractivo del discurso populista contra el libre comercio y el establishment formulado por Trump.

"A lo que tenemos que dedicar más tiempo es a garantizar que aparecemos en lugares en que las políticas demócratas hacen una diferencia pero donde la gente siente que no está siendo escuchada y donde los demócratas son caracterizados como gente costera, progresista, políticamente correcta, distante", dijo el presidente a mediados de diciembre en su última conferencia de prensa del año, según informa El País de Madrid.

En la entrevista con Axelrod, Obama evita criticar a Clinton. Asegura que su exsecretaria de Estado "actuó estupendamente bajo circunstancias muy duras" y que fue tratada injustamente por los medios de comunicación. Pero insinúa que Clinton debería haberse dirigido más a aquellos votantes que todavía no perciben suficientemente en sus bolsillos los efectos de la recuperación económica y que se sintieron apelados por el discurso rupturista de Trump. "No estuvimos sobre el terreno transmitiendo, además de los aspectos de la política pura y dura, que nos preocupamos por estas comunidades, que estamos sangrando por estas comunidades", dice. Menciona, además, un posible exceso de optimismo: "Si crees que vas ganando, tienes la tendencia a jugar conservador".