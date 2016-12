Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereEl pensamiento medio uruguayo, suavemente onduladoExplicando el conflicto judío — árabeInscripciones en ANEP: caos injustificableLos nostálgicosJubilaciones civiles y militares dignasLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoCuchillo de Palo: Guterres, secretario del mundoRecibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de SeregniLa indignación es el límite de la tolerancia¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?El necesario transporte ferroviario ante nuevos requerimientos¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Amistad, pero con dignidad

Luis C. Turiansky

27.12.2016

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por 14 votos y una abstención, la de Estados Unidos, una resolución que declara ilegal la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos ocupados. El Gobierno israelí convocó a los representantes de los países votantes a dar explicaciones y anunció diversas medidas de represalia.

Nuestro Gobierno, por boca del vicecanciller José Luis Cancela, se apresuró a asegurar a la parte israelí que el Uruguay "se sigue considerando amigo de Israel" y que el voto uruguayo en el Consejo de Seguridad solo reafirma la posición que nuestro país viene defendiendo desde siempre, en consonancia "con la abrumadora mayoría de la comunidad internacional".

¿Era necesario decirlo? Si el señor Netanyahu quería conocer lo que piensa el Gobierno del Uruguay, bastaba consultar las actas de la citada reunión del Consejo de Seguridad. O pedirle informes a su embajadora en Montevideo. Pero no, lo que quiso fue humillar a los quince miembros del Consejo de Seguridad, que se tomaron la libertad de votar casi por unanimidad una resolución que no cuaja con la política oficial israelí. Luego su Ministro de Relaciones Exteriores dio instrucciones a las representaciones diplomáticas de Israel para que congelen todos sus negocios con las autoridades de los países involucrados, "hasta que asuma el nuevo presidente estadounidense Donald Trump". ¿Espera que los otros catorce miembros se plieguen a lo que diga el nuevo jefe de la Casa Blanca? ¿O que este consiga revocar la resolución anterior? Para ello tendría que ganar a su favor a por lo menos nueve miembros, entre ellos los que asisten en calidad de permanentes y pueden vetar su propuesta: además de Estados Unidos, que lógicamente escuchará lo que diga su Presidente, están el Reino Unido, Francia, Rusia y China. ¡Menudo bocado!

Por otra parte, no es la primera resolución del órgano de las Naciones Unidas encargado de mantener la paz en el mundo, que Israel desconoce. ¿Hay algún motivo plausible para oponerse hoy a que se declare ilegal la construcción premeditada de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén Este, algo que corresponde textualmente a una sentencia de la Suprema Corte de Israel?

Los que hoy apoyan la tesitura de Israel lo hacen quizás por diversos motivos, por ejemplo:

1º) porque lo dice Israel;

2º) porque los palestinos son terroristas;

3º) porque viene bien entorpecer las tratativas de paz, ya de por sí difíciles;

4º) porque tampoco viene mal mezclar étnicamente a la población de los territorios ocupados bajo administración israelí, puesto que algún día los colonos judíos podrán servir de quinta columna o como moneda de recambio a la hora de reivindicar la purga étnica en el propio territorio israelí.

Luego están los que no se animan a criticar a Israel porque tienen cola de paja y temen el epíteto de antisemitas. Entiendo que las reglas de la diplomacia no obligan sin embargo a ningún gobierno a rebajarse y que la impertinencia de los gobernantes de cualquier país merece una respuesta serena y digna. Por aquello de que "lo cortés no quita lo valiente".

