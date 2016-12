2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Instructivo para un temporalAmistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeInscripciones en ANEP: caos injustificableLos nostálgicosJubilaciones civiles y militares dignasLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoCuchillo de Palo: Guterres, secretario del mundoRecibo y comento una nota que me llega de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿2016 año de locos?Finlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordIsrael y la guerra en Siria: a dos puntasEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Presidente Vázquez y Gral. Erramún/Archivo-Presidencia

Sin permiso

Jefe de la Casa Militar asistió en auto oficial al sepelio del exdictador Álvarez

28.12.2016

MONTEVIDEO (Uypress) — El jefe de la Casa Militar, general Alfredo Erramún, concurrió en un vehículo oficial al entierro de quien fuera dictador de 1981 a 1985, Gregorio Álvarez.

"Sin comentarios" fue la respuesta del presidente Tabaré Vázquez ante la pregunta de los periodistas sobre la muerte del exdictador Gregorio Álvarez.

Sí se refirió el caso del jefe de la Casa Militar, general Alfredo Erramún, que concurrió al sepelio de Álvarez en un vehículo oficial, el auto matrícula SPE 259, según foto que publica el diario El País.

Fue el propio Vázquez quien informó a la prensa que el vehículo con esa matrícula está asignado al jefe de la Casa Militar.

"No pidió permiso, no fue enviado por el Poder Ejecutivo, ni por la Presidencia, lo hizo a título absolutamente personal", informó Vázquez y agregó "yo creo que no correspondía" usar un auto oficial de manera personal, "pero lo estaremos viendo oportunamente".

El exdictador no recibió "ningún tipo de honores fúnebres", según informó Vázquez.



Vázquez recordó que Gregorio Álvarez "estaba preso desde nuestro primer gobierno, desde el año 2007 cuando nosotros modificamos la interpretación de la Ley de Caducidad, lo que permitió que fuera juzgado y preso".