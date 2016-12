Inicio | Política Te encuentras en:

Vázquez: “Tarifazo hay en otros países donde el aumento de la energía eléctrica fue de un 75%”

29.12.2016

MONTEVIDEO (Uypress) — El Presidente de la República hizo un balance de la situación económica al finalizar 2016. También se refirió a la muerte de Gregorio Álvarez y las relaciones con Israel.

En el lanzamiento de una nueva edición de Rondamomo, el presidente Vázquez se refirió a la situación de la economía del país en 2016. Resaltó que Uruguay es el único país de Sudamérica que mantuvo el grado inversor y ponderó que la economía continuó creciendo y generando más empleos.

Destacó los acuerdos logrados en la negociación colectiva, porque posibilitarán aumento de los salarios. Recordó que los ajustes de las tarifas públicas no superarán la inflación, por lo cual no habrá tarifazo.

"En 2015 tuvimos que trabajar mucho internamente para la elaboración del presupuesto, pero ya en 2016 con el presupuesto nacional votado se pudo extender el esfuerzo en otras áreas que llevó a terminar el año con un crecimiento económico mientras los países de la región están con un crecimiento negativo. El único país de la región con crecimiento positivo fue Uruguay", sostuvo el mandatario.

Resaltó también que Uruguay es el único país de Sudamérica que mantuvo el grado inversor y señaló que bajó la desocupación y aumentó la tasa de empleo. "Hemos logrado prácticamente firmar todos los convenios colectivos, se han actualizado todos los salarios con acuerdos entre empresarios y trabajadores". Otro logro alcanzado fue el ingreso al Sistema Nacional Integrado de Salud de los últimos colectivos de jubilados.

Según informa el portal de Presidencia, Vázquez afirmó que en materia económica Uruguay tiene reservas internacionales importantes, y es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de toda la región latinoamericana y el que distribuye mejor esa riqueza que se genera. "Yo creo que estamos en un momento muy positivo. Incluso, juzgado por operadores privados internacionales y que han visto, y lo han escrito y lo han dicho, que el Uruguay está en una posición muy sólida desde el punto de vista económico, social, de su estabilidad y que tiene muy buenas perspectivas de futuro".

Para el 2017 seguiremos trabajando en infraestructura con muy buenas perspectivas de inversiones internacionales. Se va a encarar la rendición de cuentas para el próximo año con algunas prioridades, la primera y fundamental es educación y la segunda es el Sistema de Cuidados. "En esos niveles vamos a trabajar con mucha fuerza", anunció.

¿Qué tarifazo?

En relación al aumento de las tarifas públicas, el Presidente aclaró que subieron por debajo de la inflación. Afirmó que toda empresa pública o privada tiene que adaptar el costo de su funcionamiento a la suba de la inflación y los aumentos de salarios producto de los Consejos de Salarios, y que así fue como actuaron las empresas públicas. "No fue un tarifazo. Tarifazo hay en otros países donde, por ejemplo, el aumento de la energía eléctrica fue de un 75%. Acá fue de un 7,5% y por debajo de la inflación", enfatizó.

Agregó que si se toma como referencia el 1º de marzo de 2010, si la tarifa eléctrica hubiera aumentado solo por inflación en todos estos años, hoy estaría un 22% más alto de lo que está. "Hay que cuidar la economía, hay que defender a las empresas públicas, hay que cuidarlas de que no se vuelvan deficitarias porque tienen que funcionar y atender la situación de la población; todo esto llevó a que se aumentara en algunas de ellas por la inflación y en algunas otras por debajo de la inflación".

Regasificadora

En cuanto a la regasificadora, informó que la empresa Shell fue la única que se presentó al llamado e integró una garantía por varios millones de dólares para la compra de toda la producción de gas de una regasificadora instalada en Uruguay, para atender las necesidades de la región, como si fuera el Uruguay un hub de producción de gas.

Agregó que el tema pendiente es la realización de la obra y si va a tener la misma planificación que en el proyecto inicial. "Hoy las condiciones de producción de energía en Uruguay cambiaron. Hay una matriz energética renovada, autogestionable, amigable con el medio ambiente, estamos estimulando la inversión en producción fotovoltaica. Los requerimientos del Uruguay en cuanto al gas bajaron sustancialmente y aquella primera visión de una gran planta regasificadora posiblemente haya que discutir para ver si no hay que hacer un emprendimiento de menor dimensión para atender los requerimientos de Shell".

Dijo también que se debe analizar quién hará la inversión, puesto que para el Estado la instalación de una planta regasificadora ha dejado de ser prioritaria. "Pero si es un negocio que cierra en números beneficiosos para el país lo encararemos y veremos qué dimensión tiene la planta, quién va a hacer la inversión, si va a ser una inversión donde también participe el Estado o no. Todo esto lo vamos a resolver sin apuro en los próximos seis meses de 2017", sostuvo. Aclaró que si bien existía un apuro antes de fin de año por el barco, hubo un acuerdo con la empresa japonesa que va a esperar porque ve que hay indicios positivos en cuanto al avance de este proyecto.

Fallecimiento del exdictador Álvarez

En relación a la muerte de Gregorio Álvarez, el Presidente informó que de acuerdo a la ley no se rindió ningún tipo de honores fúnebres por parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, informó que se detectó un automóvil del Poder Ejecutivo concurriendo al velatorio. Ese auto pertenece al jefe de la Casa Militar, general Alfredo Erramún, quien concurrió a título personal. "No pidió permiso, ni fue enviado por el Poder Ejecutivo, ni por la Presidencia", aseguró Vázquez y agregó que se le consultará por qué asistió en un auto oficial y no en el suyo personal. "Yo creo que no correspondía, pero bueno, esto lo estaremos viendo oportunamente", dijo.

Enfatizó que no hubo ningún tipo de representación por parte del jefe de la Casa Militar del Ejecutivo. Respecto a la información que Gregorio Álvarez sobre los desaparecidos, Vázquez subrayó que Álvarez estaba preso desde el primer gobierno de izquierda, que en 2007 modificó la interpretación de la Ley de Caducidad lo que permitió juzgarlo y encarcelarlo. "Avanzamos todo lo que hemos podido avanzar en encontrar archivos y analizar los mismos, en dialogar y ver si podemos conseguir más información. Aparecieron tres o cuatro cuerpos de ciudadanos desaparecidos, pero no tenemos otro mecanismo para averiguar y avanzar en ese sentido más que los legales y los que puedan surgir a través de alguna declaración que se haga espontáneamente, y es en lo que estamos trabajando y en lo que trabaja la comisión por la Verdad y Justicia que está funcionando muy bien y está teniendo mucha información. Familiares también tiene información y aparentemente la Iglesia Católica está recibiendo información al respecto", dijo.

Relaciones con Israel

Consultado por las declaraciones realizadas por la embajadora de Israel, Nina Ben Ami sobre el voto de Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Vázquez expresó que "es entendible porque ella depende de un gobierno". Aclaró que Uruguay actuó como lo venía haciendo históricamente y en coherencia a cómo votó en años anteriores. "Lo único que varió fue que en los años anteriores Estados Unidos vetaba la resolución, porque tiene poder de veto y en esta oportunidad se abstuvo. Por tanto, quedó válida la resolución", explicó. A su vez, resaltó que desde Uruguay las relaciones entre ambos Estados siguen en el mismo nivel que tenían y que no se recibió ninguna información por parte del gobierno israelí sobre ninguna medida que haya tomado o vaya a tomar.

Fuente: Portal de Presidencia