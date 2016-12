Adiós 2016.

William Marino

29.12.2016

Se nos termino un nuevo año, llegando la hora de realizar un balance. ¿Pero qué tipo de balance debe de realizar cada uno?

Cuando recuerdo lo que fue este año, en el fondo quisiera que no existiera, pero existió y ahí estuvo. Para unos fue muy bueno, a otros le fue mal. Algunos partieron mal, pero llegaron bien. Otros al revés salieron bien y terminaron mal. Pero eso es la vida. Algunos miran hacia el pasado, otros al futuro. Todos con un cristal diferente de la vida, aunque la realidad sea una sola. Sobre el final del año, fallece una persona muy querida y eso nos afecta mucho. En esos mismos días hablo con una amiga y decía que le había ido mal, que sus deseos no los pudo realizar pues no pudo cambiar el auto y un viaje a Europa le quedo en el debe. Los que viven con 15.000 por mes, que les puede importar lo que gano Messi este año, pues el cobra cifras millonarias en dólares y semanales, si este no tienen para comprar un pan dulce y una sidra? Hace unos días en una despedida de año, organizada por un comité de base, éramos poquitos y a todos les había ido bien en lo económico, no así en lo espiritual, pues mucho se sentía la muerte de Fidel y de Marcos Ana. Un compañero comenzó a preguntar por otros que no estaban, algunos no se sabía si aun vivían. Luego de un profundo silencio dijo: "yo brindo porque en el 2017, nos enteremos de lo que nos pasa a todos nuestros amigos y compañeros" el aplauso fue general. Seguro que la vida no va solo por ese lado, el material, pasa mucho también por el espiritual. A todos, por lo menos a los frenteamplistas, nos debería importar lo que paso en las elecciones internas y el Congreso del FA., que para algunos fue regular y para otros "multitudinario y brillante". En lo internacional nos debemos de preguntar: ¿por que gano Triump en los EEUU?, ¿Qué paso con Dilma?, ¿el triunfo de Macri en la Argentina y la derecha en Perú? ¿Los miles de refugiados en Europa? ¿La guerra en Siria? ¿El por qué vuelven las tropas uruguayas de Haití y el Congo a nuestro país? y tantas cosas más que el común de la gente no siente, ni ve. Por eso, pocos prestaron atención a la declaración de "billetera mata galán". Declaración al mejor estilo fascista, sobre el apoyo del PIT-CNT al tema Consejo de Salarios y que no protestaran contra el tarifazo (sic) impuesto desde el gobierno. A "billetera mata a galán" y todo su entorno lo que habría que preguntarle: "¿Qué aumento le dio a sus trabajadores, en su mayoría ganan en el entorno de los $ 15.000? además de la patronal, que mas pelearon para "no dar aumento" de sueldo a sus trabajadores. Hoy me viene a la mente una pregunta: ¿a quién apoyo, este personaje, en los años 1973-1985? Época oscura de nuestra historia. ¿Habrá apoyado al que se acaba de morir hoy? Pero eso es otra historia. Lo que no es otra historia es que paso con los "Papeles de Panamá", en la que estaban involucrados muchos uruguayos, de alto vuelo, en lo monetario

El 2016, también trajo muchas cosas no deseadas por nadie, aunque sucedieron. Tornado, turbonada, vientos huracanados, granizo, inundaciones, todas incidencias climáticas que suceden hoy, con más frecuencia en el mundo y Uruguay no es ajeno a ello. En abril el tornado de Dolores, en este mes de diciembre, San Carlos y en menor escala Melo. Aunque también hay inundaciones en distintos puntos del país. Todas estas catástrofes climáticas, nos llevo a ver la solidaridad más de cerca. En mi opinión lo más destacado fue y es esa Brigada de la Solidaridad del SUNCA, apoyando y brindando ayuda a los más necesitados. NO con lo que nos sobra, sino con lo que necesita la gente, el de abajo. Por eso insistimos, ver que paso en este 2016. Lo que nos interesa a cada uno como ciudadanos, pero mas como sociedad, pues hoy vivimos en una sociedad globalizada y todo lo bueno o malo que suceda a miles de kilómetros de aquí, repercutirá casi de inmediato. Aunque todo será con el cristal con que se mire. A mis queridos lectores, los que me quieren y los que me odian mis más sinceras FELICIDADES en el 2017.

P.D. Este 2016 se llevo al viaje eterno a varios amigos muy queridos, lo cual me llevo a estar mal, gracias a dios sobre el final del mismo una muerte alegro Mi Corazón. Que se pudra en el infierno...