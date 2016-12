Inicio | Deportes Te encuentras en:

Un día especial

Centro de Entrenamiento para la selección uruguaya de básquetbol y candidatura al Mundial 2023

29.12.2016

MONTEVIDEO (Uypress) — Fue inaugurado el Centro, en predio cedido por la Secretaría Nacional del Deporte por cinco años. Uruguay y Argentina trabajan por candidatura en conjunto para el Mundial de 2023.

El flamante Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basket-Ball (CEFUBB) se encuentra sobre la calle Salvador García Pintos, próximo a la avenida Agraciada (instalaciones de la Unión General Armenia de Beneficiencia, UGAB).

Del acto de inauguración participaron autoridades como Ricardo Vairo, presidente de la FUBB, Julio César Maglione, presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), y Fernando Cáceres, secretario nacional del Deporte (SND).

Asimismo, este también fue un día especial por un anuncio que falta formalizar: la candidatura en conjunto de Uruguay y Argentina como sedes del Mundial de Basket de 2023.

Sobre el particular, el Subdirector de la SND, Alfredo Etchandy, dijo a radio Sport 890: "Ellos (Argentina) quieren ser sede y se le ofreció a Uruguay ser una subsede, algo que sería magnífico, incluso pensando desde la clasificación al torneo. Seguimos trabajando de la mejor manera y ahora en conjunto con la FUBB porque como bien dice el eslogan 'Somos equipo, somos Uruguay'. Esto abre otras ilusiones y perspectivas para el deporte nacional ya que son cosas buenas que ayudan al deporte y por supuesto al básquetbol".

Nicolás Mazzarino (campeón sudamericano) y Raúl Ebers (medallista olímpico) fueron nombrados "padrinos" del centro de alto rendimiento de la selección uruguaya de básquetbol. También hubo partidos entre equipos femeninos sub 23, y luego la sub 15 y la sub 17 femenina, y la sub 15, la sub 17 y la sub 19 masculina.

La inauguración del CEFUBB es parte de un plan de desarrollo del deporte naranja en todo el país.