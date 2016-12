Inicio | Columnas Te encuentras en:

Los Fogones Artiguistas y el 2017

Federico Arregui

30.12.2016

Cuando uno construye su familia, tiene sus hijos, y los ama junto a su compañera, de golpe, como una sacudida tremenda, se da cuenta que la Patria es eso, miles de Patrias que tienen que vivir dignamente ahora, ya.

Porque la Vida es una y debe ser vivida con dignidad en el aquí y en el ahora. Las personas, que somos de carne y hueso, alma y conciencia, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo en ditirambos argumentales de los por qué, todavía, no se ha podido lograr esto o aquello otro. El crédito popular ya pasó para muchos de nosotros y otros cientos de miles más. Me refiero a los que creemos en el libre albedrío y somos buscadores genuinos de verdades y que no nos convencen con cuatro mentiras y una palmada. Los uruguayos queremos disfrutar nuestro pasaje por la vida con armonía y bienestar, espiritual, material y emocional.

Me fui del Frente Amplio

Para quien escribe los partidos son instrumentos y no fines en sí mismos. Cuando se transforman en ello, en una finalidad propia, con lógica de justificar todo, absolutamente todo, el aire se vuelve irrespirable y uno, en el pleno ejercicio del libre albedrío, decide irse. Agarra sus "cacharpas", se arma de valor y con los principios en los que siempre creyó, se va. " Caminante no hay camino se hace camino al andar, y cuando se vuelve la vista atrás se ve el camino que nunca se ha de volver a pisar", dice Antonio Machado. Y así es.

Me fui con alegría, con alivio, con esperanza y con fe, con mucha fe en el futuro, en el porvenir, sabiendo que son miles los compañeros que salen a sumarse a esta correntada de orientales. Y que serán muchas decenas de miles más.

Este año que se inicia será tremendo, cansador, impactante, de gran esfuerzo físico y emocional. Se recorrerá cada casa, cada barrio, cada rincón de esta, nuestra Patria artiguista, para que los Orientales honestos y bravíos volvamos a las cuchillas a pararnos y decir: Dignidad arriba y regocijo abajo. Somos constructores de la Patria del futuro, pacíficos y pacificadores. Libertad e Igualdad y Fraternidad más Tolerancia, serán nuestras banderas primigenias. Y entre todos haremos nuestro programa y nuestra Declaración de Principios.

Les deseo lo mejor, descansen, quiéranse, amen a su familia, dense un tiempo para un baño en el río, el arroyo o el mar, compartan un asado con sus familias, miren las estrellas, hagan una oración: Que los más humildes sean los más privilegiados . Tenemos derecho a buscar nuestra felicidad, no cejemos en ese empeño hasta el último día de nuestras vidas, como decía George Washington.

Este año, en algún lugar del vasto interior, haremos una Alianza Artiguista y Democrática poderosa, fuerte, popular, genuina.

¡¡¡ Feliz año 2017 !!! Elevo, simbólicamente, mi copa y brindo por todos nosotros con Salud, Fuerza y Unión.