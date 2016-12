Cuchillo de Palo: Israel aisladoPatentes de corsoLos Fogones Artiguistas y el 2017Las raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejoTrabajo: hay mucho para hacer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Adiós 2016.2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeInscripciones en ANEP: caos injustificableLos nostálgicosLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoFinlandia canta el tango como ningunaIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóÉramos nueve... ¡y parió la abuela!Digitalizando la relación médico — pacienteRediseño de la economía global: primeros anuncios de Trump presidenteLas muchas muertes de Fidel Castro

Patentes de corso

Jaime Igorra

30.12.2016

Culminamos el año 2016 y así como el pasado año conmemoramos los 200 años del asentamiento en Purificación donde el Gral. Artigas tenía su Puesto de Comando como Protector de la Liga Federal, no queremos dejar de recordar que hace 200 años precisamente desde Purificación firmaba las patentes de corso en 1816.

"Todo aquel que desee saber que ocurrirá

debe examinar que ha ocurrido:

todas las cosas de este mundo,

en cualquier época, tienen su

réplica en el pasado"



Maquiavelo

Leyendo unas páginas de Historia Nacional que Juan Carlos Luzuriaga y Alberto del Pino Menck asesoraron para su publicación, me detuve en un hecho interesante: El Corso Artiguista.

Artigas no se descorazonó ante tan formidable enemigo como las fuerzas lusitanas, bien disciplinadas y pertrechadas. Para cruzar los proyectos de los invasores, concibió el plan de una poderosa ofensiva, llevando la guerra al territorio enemigo. Puso en pie de combate todas las milicias disponibles y organizó una flotilla naval en el Alto Uruguay, distribuyó armamento y municiones, y expidió patentes de corso para corresponder a las hostilidades en el mar, flameando así la bandera de Artigas en América y en Europa.

Entre los buques corsarios de Artigas, merece especial mención el denominado República Oriental .

Para mediados de 1816 ha llegado el momento para el Prócer, de buscar ayuda en el extranjero. Artigas está en contacto con Thomas Lloyd Halsey, cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires y notable empresario, que utiliza el Corso como negocio y medio político a la vez. Halsey tiene al tanto a su gobierno- simpatizante de la revolución artiguista -, de los procedimientos del caudillo.

El encuentro es en Purificación, población que fundada por Artigas a orillas del Río Uruguay conjuntaba tropas, familias y funcionarios que disponían de precarias viviendas, escuela, biblioteca y capilla.

En la entrevista, el acierto político de Artigas evita la ingerencia directa de una nación extranjera en el proceso revolucionario - al no aceptar las escuadras de mercenarios estadounidenses que Halsey le ofrece - y extiende en cambio, a través de la guerra de Corso, la lucha desde el Río de la Plata (estuario) a los mares del mundo.

Práctica frecuente en la época - empleada por la Junta de Buenos Aires contra España.

Cosiste en el otorgamiento, por parte de uno de los beligerantes, de la autorización para armar navíos mercantes, capacitándolos para asaltar o atacar a los buques enemigos y hacerlos presa. El cónsul norteamericano parte de Purificación con las patentes de Corso destinadas a Baltimore y una carta de Artigas para el presidente norteamericano James Monroe :

" [...] aprovecho esta oportunidad favorable para presentar a V.E. mis más cordiales respetos. Los diversos sucesos de la Revolución no me han permitido hasta ahora combinar este deber con mis deseos [...] ".

Para que el Corso artiguista tenga todo el valor legal debe ser reglamentado, determinándose los derechos y obligaciones de las partes. La Ordenanza General del Corso es un documento de 18 puntos elaborados por Artigas, en el cual se esgrimen los principios del Derecho Internacional Público y es - aún desde el juicio actual - un ejemplo por su mesura, ecuanimidad y cabal sentido de las normas de la "guerra justa", una vieja doctrina de origen filosófico y religioso, que codifica el comportamiento bélico y que ha inspirado la reglamentación incluso de las guerras contemporáneas.

Es a partir de entonces que se inicia una febril actividad (en el estuario del Plata, en el Océano Atlántico y en el Mar Mediterráneo), con las patentes en blanco firmadas por Artigas, que el cónsul estadounidense hace llegar a Baltimore y otros puertos de Estados Unidos ( a fin de que las presas hechas por el Corsario puedan ser remitidas a cualesquiera de los puertos de la República Oriental (así se denomina en las patentes) u otros de las potencias neutrales o amigas).

Desde 1817 y hasta 1821- (con Artigas ya vencido y exiliado en el Paraguay)- las mismas serán siendo otorgadas por el propio cónsul Halsey, que colabora por todos los medios con la revolución- que coincide con su negocio - como intermediario y garante ante el Estado Oriental, icluso llega a actuar como armador de expediciones.

La estrategia de asedio naval de Artigas consiste en bloquear el puerto de Buenos Aires impidiendo que las naves comerciales europeas arriben a él, mientras que promueve el saqueo a las naves portuguesas y españolas, sin mediar más trámite.

Mediante la guerra de Corso llega a la opinión mundial para interesarla en la situación rioplatense.

La guerra de Corso también supone conflictos y debates judiciales en la Cote de Maryland; reclamaciones de los estados que se creían perjudicados, con largas secuelas de vaivenes diplomáticos y a su vez reclamaciones de los capitanes corsarios que resonaron varios años después de jurada la Constitución de 1830 de nuestra República.

La gravedad de las circunstancias no permite ya elegir los medios con los que enfrentarlos "todos tramoyan contra nosotros", llegará a escribir Artigas.

En ese amargo contexto y ante la traición de la Junta Porteña, Artigas ordena el cierre de puertos con el fin de bloquear a los porteños, y es Campbell el encargado en el río Paraná de desarbolar y poner en custodia la carga de decenas de buques cuyo destino es Buenos Aires. Las embarcaciones pasan por la Banda Oriental, por Entre Ríos, por Santa Fé y Corrientes siendo decomisados por estos primeros corsarios, que provocan graves daños al comercio porteño.

Palabras de aliento llegan desde afuera; San Martín, desde Los Andes, le escribe a su corresponsal Tomás Guido " yo creo que Artigas los frega completamente".

Los pedidos de Artigas llegan a Simón Bolívar - "hoy lo demanda la oportunidad y la importancia de que los corsarios de esta República tengan la mayor acogida bajo su protección [...] no dudo que Vuestra Excelencia afianzará esta gloria en la protección deseada" - quien acepta gustoso y saluda a la revolución oriental; y Bernardo O´Higgins, Director Supremo de Chile, también se suma a aquellas expresiones de solidaridad.

Pero con expresiones de solidaridad no se gana una guerra.

No quiero alargar más esta nota y los interesados en estos temas podrán encontrar suficiente información en los trabajos históricos de Agustín Beraza, Miguel Ángel De Marco, Cristina Montalbán, Alejandro Paternain, Javier de Salas, H.D., y otros investigadores.

También, y por que no, contagiado por el buen manejo de hacen de la ficción excelentes escritores como Juan Grompone y Esteban Valenti, siento la tentación, a la luz de estos documentos, de incursionar en ese campo, pero seguramente lo haría muy mal pues no creo tener las condiciones como las de los mencionados amigos, aunque no deja de ser tentador.