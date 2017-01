Tosar. El músico que nos falta.Cuchillo de Palo: Israel aisladoEl año de la crisis éticaPatentes de corsoLos Fogones Artiguistas y el 2017Las raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejoTrabajo: hay mucho para hacer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Adiós 2016.2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos nostálgicosLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóDigitalizando la relación médico — paciente

Inicio | Secciones | Trabajadores Te encuentras en:

Foto de www.presidencia.gub.uy

Negociación compleja

Vázquez firmó decreto que estipula aumentos para trabajadores rurales con efecto retroactivo a julio 2016

04.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Poder Ejecutivo aplicó mecanismo estipulado ante retiro del sector empleador de la negociación.

"En los últimos 10 años se produjo una verdadera revolución con consagración de derechos para trabajadores del sector rural, como la limitación de la jornada laboral o la negociación en Consejos de Salarios", señaló el subsecretario de Trabajo, Nelson Loustaunau, al destacar la aprobación del decreto que establece aumentos salariales luego que el sector empleador se retiró de la votación del grupo en Consejos de Salarios.

"El 29 de diciembre se aprobó un decreto de aumento de salario para trabajadores rurales del grupo 22 de los Consejos de Salarios", señaló Loustaunau en declaraciones a la Secretaría de Comunicación Institucional. Agregó que refiere a la ganadería en general, agricultura y actividades conexas, excluido el subgrupo de producción de caña de azúcar.

Este grupo 22 cerró mediante decreto porque "hubo negociación durante varios meses y al momento de la votación el sector empleador se retiró, porque pretendía dejar constancia en el acta de algo que no correspondía", sostuvo. Esto provocó que "no se pudiera realizar porque no estaban los tres sectores".

Al respecto, explicó que se utilizó el mecanismo estipulado y el Poder Ejecutivo realizó el ajuste a través de un decreto amparado en el convenio internacional número 131, "que establece que todos los trabajadores deben tener aumentos periódicos de salarios" y en el fundamento legal local del decreto ley 14.791.

"Los salarios del sector han evolucionado de manera muy importante luego de 2006, ya que no tenían negociación colectiva y era un sector que estaba excluido de este mecanismo de fijación de salarios mínimos", recordó.

Repasó que "en la actividad agropecuaria se emplean en todo el país unas 130.000 personas". Afirmó que "históricamente fueron tratados en condiciones de inferioridad desde el punto de vista laboral frente al resto de los trabajadores".

En esta ronda de negociación los grupos laborales se dividieron en tres según su situación, identificados como sector con problemas, sectores medios y sectores dinámicos con algún crecimiento, que tenían distinto tipo de incremento salarial.

Explicó que para este decreto "se estableció un incremento contemplando situaciones diversas" con un tratamiento diferencial para tambo y cultivo de arroz, tomados como sectores en problemas. Al resto se los tomó como sectores medios y se excluyó al cultivo de caña de azúcar.

Loustaunau destacó que el aumento es retroactivo al 1° de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, con aumentos semestrales. Agregó que también se corrigen los fictos por alimentación y vivienda que se pagan cuando no se brindan al trabajador.