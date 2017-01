Inicio | Columnas Te encuentras en:

A 100 años de la revolución rusa I. (Abordando eso gris que parece la teoría)

Jorge Aniceto Molinari

05.01.2017

Nuestra mayor aspiración es que la cifra redonda de los 100 años pueda ser una buena escusa para profundizar sobre los hechos que tuvieron su epicentro inicial en la ciudad de San Petersburgo (nombre actual de la ciudad, que fue el original, para luego llamarse Petrogrado primero y Leningrado después) en la vieja Rusia zarista en pleno desarrollo de la primera guerra mundial.

Primeros apuntes.

Contamos con una enorme ventaja, es la de que los principales protagonistas dejaron un enorme material escrito sobre los hechos.

Sin embargo al día de hoy priman los conceptos que han desfigurado tanto los hechos como las bases ideológicas sobre las que se movieron sus principales actores.

También es cierto que el hecho de que el principal dirigente, Wladimir Lenin, se moviera siempre conforme a una elaboración basada en las enseñanzas de Marx y Engels, ayuda a que una vez desentramada la maraña de hechos, se tenga elementos para identificarlos y sacar importantes enseñanza para la crisis actual ya irreversible de la predominancia del modo de producción capitalista.

Desde la construcción de la Primera Internacional la preocupación de Marx y Engels era la de construir instrumentos que sirvieran para que la gente pudiera defenderse de los avatares de la economía burguesa, en pleno desarrollo de su predominancia, aún nacional, pero ya con grandes ramificaciones internacionales.- El Manifiesto del Partido Comunista de 1848, es uno de los primeros esfuerzos en esa dirección y es la identificación de un programa por el cual unificar la acción de lo más dinámico -desde el punto de vista social-: el proletariado.- El desarrollo capitalista aun yendo de crisis en crisis, infundía en la sociedad conceptos pragmáticos y utilitarios que hacían también que estos proyectos a nivel del proletariado sufrieran innumerables contratiempos.-

Del Manifiesto hay que destacar que no es ubicado en un país en particular, no es el de los comunistas de un determinado país, es el de los comunistas del mundo y dirigido a este.

El comprender que un modo de producción nacido de la humilde plusvalía inicial tuviera la gigantesca fortaleza de ir hasta los confines del planeta no era una materia fácil de comprender y fuera de los análisis de Marx y Engels todas las teorizaciones en ese sentido han ido inexorablemente naufragando al cabo de los años.

Entender la plusvalía, la tasa general de ganancia,......... el de que un modo de producción nace, se desarrolla y muera no ha sido una materia fácil de resolver para los economistas burgueses de todos los colores.

El Partido Obrero Socialdemócrata ruso con Lenin a la cabeza, hizo suyo todo el bagaje de la teoría marxista y pudo así incursionar en el terreno de las crisis del modo de producción predominante, armado de una comprensión teórica, que hizo de la revolución rusa todo un acontecimiento universal, con una base ideológica que luego de la derrota de la dirección construida por Lenin, no tuvieron los acontecimientos sociales posteriores.

Para defender a la gente de la crisis, de la guerra y de sus terribles consecuencias debió muñirse de un programa que aspirara a manejar el aparato productivo y superar las consecuencias terribles de los hechos - la revolución lo logro-. Tal el significado y el giro que se produjo en la conducción, con las tesis de abril.-

Al cerrarse la primera guerra mundial el capitalismo se rehízo, en un corto plazo la crisis volvió a manifestarse ya con formas nazifacistas que se desencadenaron con la segunda guerra mundial. La Unión Soviética nacida de la revolución de octubre ya no contaba con la dirección revolucionara de 1917, fruto de la reacción stalinista -con el asesinato de los principales dirigentes- que habían transformado la construcción del Estado Obrero original en una forma de capitalismo de Estado que se decía competidor del capitalismo y sucesor de las orientaciones ideológicas -que había dejado por el camino- de Marx, Engels y Lenin.

La nueva orientación estatista, basada en el desarrollo ideológico de Nicolás Bujarin, de la posibilidad de construir el socialismo en un solo país, provocó un giro regresivo en un proceso que nació esperanzado para toda la humanidad, si bien lo conquistado no pudo ser anulado, el sentido de lo realizado partía de un concepto opuesto a las ideas de los maestros, y su programa y mensaje que aún perdura en la izquierda, el de que la propiedad en los Estados debía ser estatizada como camino al socialismo y no como el medio coyuntural de resolver situaciones críticas para la gente. Trotsky primero con el comunismo de guerra, Bujarin luego con el socialismo a paso de tortuga, propiciaron las ambiciones de los que en puestos gerenciales del Estado tenían las posibilidades burocráticas de incidir en las decisiones políticas.- Bujarin primero, y el propio Trotsky -aún reconociendo su error- pagaron con su vida el surgimiento del poder burocrático. Es aleccionador el análisis de Lenin (1923), en su momento, sobre estos dos dirigentes que sin duda tenían un mayor desarrollo ideológico que el de sus compañeros de dirección.

Sin embargo no son pocos los analistas que aún hoy justifican como inevitable una política total de estatizaciones (socialismo = a propiedad estatizada, sostienen), y más en nuestra zona cuando el bloqueo a la revolución cubana justificó durante mucho tiempo a esa posibilidad como la única viable, claro está que en los primeros años apoyada en la existencia de la propia Unión Soviética, puntal sin el cual le hubiera sido muy difícil sostenerse.

Lenin preveía estas dificultades y dedicó una intensa actividad ideológica plasmada en innumerables textos, a dar una salida que la vida y la crisis en la dirección de la revolución no le permitieron.

El propio Trotsky en su rol incomparable de dirección en la toma del Palacio de Invierno, y luego en la construcción del ejercito rojo desde un tren, donde funcionaba el Estado mayor, aún reconociendo el peso ideológico de los planteos de Lenin, en su Programa de Transición -1938- ante el ya inminente desencadenamiento de la segunda guerra mundial insiste en el camino estatista como el único viable en la resolución a favor de la humanidad de la crisis que la guerra estaba nuevamente llevando a limites dramáticos y catastróficos para los pueblos. E insistimos una vez más, que esto no supone invalidar la necesidad de estatizaciones coyunturales que incluso pueden abarcar periodos históricos relativamente extensos.

Un ejemplo es el del propio José Batlle y Ordoñez en el Uruguay, (fines del siglo 19 y principios del 20) al que muchos consideran estatista, siendo el declaradamente antiestatista pero conocedor de las ideas de Marx (como Marx no se decía "marxista") sabía que necesitaba instrumentos del propio Estado para desarrollar la actividad económica y poder así engarzarse al desarrollo económico mundial. Basta analizar lo que Batlle escribía a la muerte de Lenin (Batlle no conocía los desarrollos ideológicos de Lenin luego de la toma del poder, no existían los medios de comunicación que hoy tenemos), donde señala la hazaña de la revolución rusa pero a la vez advierte que esta por sí sola no va a poder cambiar el curso de los acontecimientos en el mundo con la predominancia de un determinado modo de producción, que era precisamente lo que pensaba Lenin.

Los trabajadores del mundo fueron víctimas de la segunda guerra mundial sin una dirección revolucionaria que diera respuesta ideológica y programática para defenderse de los hechos, terribles y dramáticos que los involucraban. En ese sentido la guerra civil española, fue un ensayo de la crisis, los hechos que ocurrieron posteriormente fueron a su imagen y semejanza.-

Este es sin ninguna duda el hecho que hoy nos convoca a una respuesta, pues la crisis que ya lo abarca todo, necesita para la orientación de la gente de un programa que convoque y agrupe la voluntad política. Programa que hoy más que nunca empieza por la necesidad de imponer la paz y por lo tanto ayudar a la predominancia del modo de producción capitalista a morir en paz, que cuenta además con dos llaves para abrir una perspectiva de cambio: la moneda y los impuestos y donde los avances tecnológicos permiten con rapidez la mayor instrumentación de cambios globales, que haya alcanzado la historia de la humanidad.-

Hoy todos estos elementos necesitan que sean examinados en debates que permitan la construcción de una nueva camada de dirigentes revolucionarios capaces de entender en que etapa de la historia estamos. Los 100 años de octubre pueden ser una buena oportunidad para abrir en el mundo un examen para el cual hay un enorme material ideológico que necesita ser desarrollado y aplicado.

Jorge Aniceto Molinari