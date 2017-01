Comenzó el 2017

William Marino

05.01.2017

Y se largo el nuevo año. 365 días por delante. ¿Que nos deparara el destino en este nuevo año? Eso creemos que nadie lo sabe. Lo que si debemos decir que este es un año clave en el desarrollo de las políticas de nuestro gobierno y de nuestro Frente Amplio. Hoy decimos nuevamente: para el próximo acto electoral faltan menos de 29 meses. En política es muy poco tiempo.

Nuestros "enemigos políticos" la derecha se vienen preparando con todo. En diciembre pasado el "billetera mata galán" ya lo decía vamos por el gobierno Nacional y luego por Montevideo. El Guapo y el pibe banderita decían lo mismo, aunque subían la apuesta: también vamos por las Intendencias de Paysandú y Canelones. El pichón de dictador observa, los apoya y ya mandan al ruedo a todos lacayos en búsqueda de votos. Ellos desempolvan todas sus armas, con recursos monetarios cuantiosos. Ellos hoy quieren recordar a todos sus grandes caudillos, como lo fueron Leandro Gómez, Aparicio, Wilson Ferreira y José Batlle y Ordoñez. Todo viene bien aunque NO tengan programa, aunque NO tengan las ideas actualizadas a los nuevos tiempos. Pero tienen los medios de comunicación a su disposición. La mentira y el engaño de parte de la derecha jamás tendrá un nos equivocamos. Los ejemplos estuvieron a lo largo de todo el 2016. Ellos se preparan... ¿Pero y nosotros el Frente Amplio, que estamos haciendo?. Hacia donde nos dirigimos. Le vamos a seguir dando changüí a esta derecha que aun esta sin saber qué rumbo tomar.

Para ganar el cuarto Gobierno Nacional, el Frente Amplio debe de llegar a los de a pie, a los de abajo, del cual nos hemos ido alejando de a poquito, pero de manera constante. Se debe de estar presente en cuanto evento aglutine gente. Nuestra fuerza política debe de salir a la calle, con todos sus dirigentes a la cabeza. No a pelearnos con la gente, si a dialogar con la gente. No debemos realizar cincuenta reuniones, sino miles de reuniones con los vecinos, para hablar de nuestras propuestas del periodo 2020-2025. Discutir, charlar y escuchar a la ente, todo sobre la base de lo realizado para plantear lo que vamos a realizar. Con propuestas claras y concretas, en cada barrio, en cada municipio, en cada departamento y lo que queremos a nivel nacional. Seguro que esto no lo vamos a realizar solo con los Militantes de base, ahí la presencia de nuestros Ministros, Senadores, Diputados, Ediles y Concejales deben de estar en primera línea rindiendo cuenta de todo lo realizado en todo el país. Aquí no me he olvidado de los Directores de las diferentes Intendencia que gobiernan los frenteamplistas como tampoco los Alcaldes, que deben de ser los primeros en salir, no solo a los barrios sino también a los Comités de Base. Ellos son los que deben de rendir cuenta a nuestros militantes y a los vecinos, pues ellos son los que saben donde se cometen los errores. ¿Porque el transporte de pasajero NO pasa en tiempo y forma? ¿Porque las luces están apagadas de noche y prendidas de día? ¿Qué pasa con el Parque Rodo? ¿Porque no logramos mantener limpia nuestra ciudad? ¿Los basurales algún día lograremos que desaparezcan? ¿Temas de seguridad en los barrios más alejados del centro? ¿Educación porque no podemos eliminar esas colas para inscribir a los futuros estudiantes años tras años? Los temas son infinitos, porque los problemas son infinitos, por eso es importante, imprescindible que nuestros dirigentes estén junto a las bases, NO como sectores, SI como frenteamplistas. Pero para ello necesitamos organización y propaganda, desde el propio Frente, necesitamos no achicar la pirámide de los contactos entre los que están arriba y los que están abajo, en las bases. La lucha por ganar las próximas elecciones ya comenzó, del lado de la derecha. Hoy basta observar que hacen personajes como, "billetera mata galán", "el guapo", "el pichón de dictador", "el pibe banderita" y algunos que se le van sumando, saliendo a los medios de comunicación, participando en reuniones de fines y comienzo de año. Planificando como harán para derrotar a la izquierda. Salen un día sí y otro también, con mentiras y verdades a medias sin que nosotros le contestemos. Ellos en los barrios, nosotros un poco acorralados, sin saber a ciencia cierta qué hacer y donde ir. En algunos caso con "miedo" a decirse frenteamplista. Nuestros dirigentes al parecer tampoco saben que contestar en discusiones parlamentarias pues volvemos a terminar "a las piñas". Algo que entre compañeros frentistas ocurre, aunque lo ocultemos, pues creemos que es fruto del momento. Aunque yo creo que es fruto de la impotencia de NO saber qué contestar, de no saber qué hacer. ¿Qué va a pasar cuando las discusiones sean más duras? La nueva derecha, para mí el nuevo fascismo, viene por nosotros, como fue y va por todo lo que sea izquierda y justicia social. Si no se sale a la calle con las cosas muy clara, con propaganda y comunicación certera, la derecha nos comerá el hígado. Por eso seguimos diciendo "la batalla ya comenzó", el que diga que no, es simplemente un desconocedor de la política...