Cuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosComenzó el 2017A 100 años de la revolución rusa I. (Abordando eso gris que parece la teoría)Tosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLos Fogones Artiguistas y el 2017Las raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos nostálgicosLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóDigitalizando la relación médico — paciente

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Cuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuar

Aureliano Rodríguez Larreta

06.01.2017

Normalizado el Mercosur con presidencia argentina, la diplomacia uruguaya está en condiciones de pasar de las palabras a los hechos para lograr la apertura comercial y su mejor inserción internacional.

Han pasado dos años desde la instalación al frente de la política exterior, inaugurando el segundo mandato del presidente Tabaré Vázquez, del equipo que encabeza el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. El año que comienza será central para la ejecución de políticas en este quinquenio de gobierno, y la inserción internacional es una de esas que ya "no admite la menor demora".

No le falta a la Cancillería el impulso del presidente de la República, que ha puesto en práctica un plan de viajes internacionales muy selectivo, siempre con el mayor objetivo de la apertura comercial. Muestra de ello es la reciente visita de Estado a China, como también lo será, el mes próximo, su gira por los más importantes países de la Unión Europea (UE), en la que destaca su presencia en Alemania.

¿Cuáles son los objetivos de primera línea que buscan estos viajes presidenciales, en cuanto al comercio? En el caso de China, ya se ha abundado hasta la exageración, en los medios y entre las dirigencias políticas, que Uruguay ha propuesto al gobierno de Pekín estudiar la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio bilateral. Y véase aquí la deliberada omisión de la tan manida sigla "TLC", que por su uso abusivo y desaprensivo, produce enorme confusión.

China y Estados Unidos, conforman los mercados mayores del mundo en consumo de alimentos, y en ambos Uruguay ha quedado en desventaja ante Australia y Nueva Zelanda, cuyas exportaciones son directamente competidoras de las uruguayas. Este argumento ha sido explícita y reiteradamente expuesto por el ministro Nin Novoa para justificar una política que se dirija a ganar competitividad.

En cuanto a la UE, se le presenta a la Cancillería la ocasión de llevar la voz de los cuatro miembros plenos del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), en la negociación de un acuerdo interregional que incluya una liberación "sustancial" del comercio de bienes y servicios, y de otras áreas de interés económico, por regla general relacionadas con la inversión, la propiedad intelectual, la protección ambiental o las compras gubernamentales.

La presidencia pro tempore que desempeñó Uruguay durante el primer semestre del año pasado dejó entre sus resultados positivos la decisión de que este país ejerza la coordinación de la tarea negociadora con la UE por parte del Mercosur. La Cancillería está bien calificada para desempeñar esa labor, para lo cual se ha colocado en Bruselas al embajador Carlos Pérez del Castillo, uno de los mejores expertos uruguayos en comercio internacional.

Ha sido clara y consecuente la posición uruguaya al sostener que la relación con la UE debe ser mantenida en común por los Cuatro, sin perjuicio de la reiterada aspiración de los países menores, Paraguay y Uruguay, a llevar adelante acuerdos bilaterales de liberación comercial con terceros mercados, sin comprometer a la totalidad del Mercosur.

El campo de la inserción comercial internacional es muchísimo más amplio y complejo. No se vea aquí más que un pequeño prólogo a su discusión. Hoy interesa señalar que los tiempos de argumentación ante el Mercosur se han acabado para el Uruguay.

Con respeto a su mejor tradición diplomática, la Cancillería está en condiciones de exigir, con plazos perentorios, la modificación de la Decisión 32/2000 del Mercosur, que impide alcanzar la apertura comercial de forma individual con terceros mercados. Y puede hacerlo de la mejor manera, con afecto hacia los demás países miembros.

No obstante, de las buenas palabras se deberá pasar a la firmeza de los hechos. Tal como hizo el presidente John F. Kennedy ante Nikita Jruschov, líder de la URSS: suaviter in modo, duritur in re.



Aureliano Rodríguez Larreta