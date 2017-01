Cuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosComenzó el 2017A 100 años de la revolución rusa I. (Abordando eso gris que parece la teoría)Tosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLos Fogones Artiguistas y el 2017Las raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos nostálgicosLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóDigitalizando la relación médico — paciente

“No a la baja” en Argentina mira experiencia uruguaya

07.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - En Argentina los menores, a partir de 16 años son imputables y pueden ser procesados. Ahora el gobierno de Mauricio Macri busca una nueva baja para la imputabilidad y fijarla en los 14 años.

En 2014 Uruguay llevó adelante un plebiscito, impulsado por el senador colorado Pedro Bordaberry, como su líder visible, para bajar la imputabilidad de los 18 años actuales a 16 años. En el plebiscito perdió la opción reformista. El movimiento "No a la baja", que movilizó jóvenes, organizaciones sociales y múltiples sectores políticos de todos los partidos fue el vencedor.

La Dra. Fabiana Goyeneche fue una de las caras más visibles y activas en esta movilización social y política. Goyeneche ya se manifestó en contra sobre el proyecto argentino. Este no será en forma del plebiscito sino de una ley que deberá ser aprobada por el Congreso.

El periodista Fabián Cambiaso, para el portal Ecos.la, cita a Fabiana Goyeneche en uno de sus post en redes sociales sobre el tema "En Uruguay fue Bordaberry hijo. En Brasil fue Cunha, el golpista que torció cuanto pudo la Constitución para aprobar la baja y para llevar al poder a Temer, probado corrupto. Hoy en Argentina es Macri, el presidente que sale en los medios justificando el gatillo fácil y la justicia por mano propia".

Hoy Fabiana Goyeneche pertenece al Frente Amplio y trabaja como directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

"A los embates reaccionarios se les dice que no. Argentina no baja" y en otro post dice "Mucha fuerza y éxito en ese camino, y cuenten con nosotros". Se indica en la nota referida que la organización Pro Derechos, promotora de la movilización en uruguay por "No a la baja" buscará transmitir la experiencia nacional en el tema.

Ocho razones para votar el No a la baja

El periodista Gabriel Pereyra había escrito para El Observador un resumen de 8 puntos que fundamentaban las razones por las cuales había que votar el "No a la baja"

1. El delito es un asunto básicamente de mayores. Hay más de 10 mil presos mayores de edad en las cárceles mientras que hay unos 700 menores de edad privados de libertad en el INAU. El delito es mayor de edad. Del otro lado tenemos un país con todos sus recursos para enfrentar a 700 o mil delincuentes adolescentes.

2. Sacudiremos peligrosamente la estructura del delito y no sabemos qué resultará de ella. En principio es dable esperar que la delincuencia organizada forme rapiñeros y asesinos de 15 años. Por otro lado es probable que haya un ingreso mayor de adolescentes a estamentos de tráfico de drogas ya que la reforma programada no considera al narcotráfico un delito grave. Si un menor rapiña se lo juzga como mayor y va al nuevo local, si lo agarran traficando es juzgado como menor y va con los chicos que cometen delitos leves.

3. Más burocracia: se crea un nuevo organismo, con sus funcionarios.

4. Es la admisión de la derrota del Estado ante la delincuencia y, como contrapartida, la adopción de una medida que nos increpa. No pudimos con los muchachos del Inau, entonces vamos a crear este nuevo organismo donde, sí, ahora haremos lo correcto. ¿Por qué no introducen cambios y hacen lo correcto en el Inau?

5. Aunque no resulte importante para los simples mortales, los expertos no recomiendan introducir en la Constitución cuestiones de tipo Penal. Si hoy o mañana quisiéramos volver atrás -como se ha hecho en otro tipo de sanción penal y se derogaron leyes- habrá que volver a juntar firmas y hacer un plebiscito para modificarlo.

6. Esto es un aumento de penas, y la historia de la violencia y el derecho en Uruguay muestra que el aumento de penas no influyó, sino todo lo contrario, en la evolución del delito.

7. Si la reforma sale, los menores detenidos no irán a las cárceles para mayores que hoy existen. Pero a la larga el nuevo instituto albergará a personas mayores de edad junto a menores.

8. Decaimiento del Estado de Derecho. Si se aprueba la baja en la edad de imputabilidad penal, la uruguaya será una democracia menos completa. Esto ocurre cuando a un sector de ciudadanos se los discrimina a la hora de atribuirle derechos y obligaciones. Tienen obligaciones penales similares a la de los mayores, pero son considerados menores a la hora de ejercer el derecho a elegir a sus representantes. También son considerados menores para manejar, portar armas y, sin autorización de mayores, irse de este país que convirtió a la palabra menor en sinónimo de delincuente