Departamento de Fotografía del Parlamento del Uruguay

Decisiones

Ministro del Interior: entre una decisión del gobierno y el consenso con la oposición

07.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Variadas han sido las repercusiones tras las versiones sobre la inminente salida de Eduardo Bonomi del Ministerio del Interior y la propuesta de sectores de la oposición de buscar un candidato de consenso.

El viernes, la senadora del MPP Lucía Topolansky dijo a Montevideo Portal que, pese a que a su sector le seduce la idea de un regreso de Bonomi a la Cámara de Senadores, mientras el presidente Tabaré Vázquez lo necesite al frente de la cartera, seguirá prestando servicios. Topolansky agregó que, desde la oposición, se ataca a Bonomi por ser "el mejor ministro que hubo desde el final de la dictadura".

Cecilia Eguiluz, diputada del Partido Colorado, dijo a Montevideo Portal que su colectividad no pedirá un ministro de consenso, en el caso de que Bonomi deje el cargo.

"La postura del Partido Colorado es la misma de siempre. Es un partido que respeta la Constitución, las leyes y la disposición que hay en estos temas, y todos sabemos que a los ministros los nombra el presidente. No necesita ningún tipo de venia, ni el consentimiento de la oposición, y no podemos tener una postura política en esto, que está establecido por nuestras normas".

En ese sentido, la legisladora apuntó que conversó con el senador Pedro Bordaberry acerca de esa eventualidad, y el líder de Vamos Uruguay opinó en sintonía con sus declaraciones.

El Ministerio, señaló Eguiluz, "es responsabilidad de quien está gobernando, porque así lo dice la ley. A los ministros los pone el presidente. Todo lo que ha sido hasta ahora y lo que sea en el futuro de este Gobierno es responsabilidad del presidente Tabaré Vázquez".

La senadora del Partido Nacional Verónica Alonso no coincidió con la valoración de Topolansky en cuanto a que Bonomi viene siendo el mejor ministro de los últimos años.

"No ha sido el mejor ministro ni mucho menos, sobre todo en función de los resultados, de lo que la ciudadanía piensa que es la principal preocupación es la inseguridad. Los resultados hablan por sí mismos", dijo a Montevideo Portal. "Sí coincido en la propuesta que hizo, que prefería tener al ministro Bonomi en la Cámara de Senadores y no como ministro", añadió.

Alonso señaló que, "ante la eventualidad de un cambio de ministro del Interior, dijimos (desde el PN) que nos parecía una buena oportunidad para que el sistema político pudiera tener un ministro de consenso". Es hora de aprovechar la oportunidad de tener un ministro que sea apoyado por todo el sistema político", valoró la senadora.

La senadora nacionalista reconoció que "es un tema difícil, pero en estas cosas hay que animarse. Si queremos resultados distintos, haciendo las mismas cosas, difícilmente lo logremos", y pidió que "se elija un ministro en función de su capacidad, con el respaldo y la confianza que el presidente tiene que tener. Es necesario un ministro con capacidad técnica, que sea elegido por su idoneidad, y no simplemente por cuota política o cercanía".

Consultada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo tome una decisión en consonancia con su postura, Alonso dijo que "siempre tenemos la negación, el 'no se puede'. Me parece que en estas cosas, en los tiempos que vivimos, necesitamos pensar cómo hacemos para solucionar los problemas. Y no es enfrentándonos. ¿No podremos animarnos a salir de la zona de confort en la que cada uno está y ser tan predecibles?", preguntó la legisladora blanca.

El senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, opinó que "todo se teje sobre una hipótesis que no está confirmada, que es la sustitución de Bonomi. Creo que hay un conjunto de indicios que señala que podría ser así, que podría haber un cambio. Uno observa el esfuerzo del MPP por valorizar la gestión de Bonomi, señalando que sería bueno que volviera al Senado. Incluso la decisión de Bonomi de celebrar una mejora de las estadísticas antes de que se cumpliera el año. Pero no hay ninguna señal de que el Gobierno esté pensando en acordar un nombre para esa cartera".

Para Mieres, "son esas cosas que se tejen a comienzos de enero, cuando no hay muchas noticias. Empiezan a circular versiones que no tienen ningún asidero".

El legislador aclaró que la decisión, ante un cambio de ministro, es "del Gobierno", y que, desde su sector, "no tienen ningún dato" de que se esté planteando un nombre de consenso. Si es así, dijo, "escucharemos la propuesta y veremos", pero añadió que "el Partido Independiente no está planteando que haya que buscar un nombre de consenso".

Mieres sostuvo que no tiene datos para asegurar que Bonomi haya sido el mejor ministro del Interior después de la dictadura, pero que sí ha sido el de mejor gestión durante las administraciones frenteamplistas.

"Siempre he dicho que en la gestión de Bonomi se hicieron cosas que hay que reconocer, como la recuperación de una deteriorada estructura policial. Eso es un haber. Pero también ha habido muchos fracasos. La gestión de Bonomi ha tenido la misma tendencia descendente que la que tuvieron otros ministros de los partidos tradicionales y del propio Frente Amplio", sostuvo.

Y agregó: "Si me preguntan si fue mejor que otros ministros del período del Frente, probablemente sí. Si me preguntan del 85 para acá, no sé. Lo que sí sé es que ninguno ha podido revertir un proceso de deterioro de la seguridad que ha sido continuo, desde el 85 en adelante. Todos los ministros del Interior han terminado su período con un aumento de las rapiñas del orden del 40-50% que cuando empezó el Gobierno".