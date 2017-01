Inicio | Internacionales Te encuentras en:

A los 92 años

Murió Mário Soares, el presidente “de todos los portugueses”

07.01.2017

LISBOA (Uypress) — Falleció a los 92 años el ex primer ministro y expresidente de Portugal, Mário Soares.

Falleció este sábado 7 de enero el socialista Mário Alberto Nobre Lopes Soares, o Mário Soares, como era mundialmente conocido, considerado por muchos como el "padre de la democracia portuguesa".

La muerte fue confirmada por el portavoz del Hospital de la Cruz Roja, en Lisboa, donde se encontraba internado desde el pasado 13 de diciembre, pocos días después de cumplir sus 92 años.

Con la salud ya muy frágil, era visto muy poco en público en los últimos tiempos. Su más reciente aparición había sido el pasado 28 de setiembre, en un homenaje a su esposa, Maria Barroso, fallecida el 7 de julio de 2015, realizada por el actual jefe de Estado, Marcelo rebelo de Sousa.

Soares había sido uno de los 27 que se juntaron en abril de 1973 en la ciudad alemana de Bad Münstereifel para fundar el Partido Socialista Portugués.

Abogado y docente, desde muy joven se involucró en actividades de oposición a la dictadura conocida como del Estado Novo, denominado por otros como Segunda República; un régimen autoritario y corporativo que oprimió al país durante 48 años, desde la aprobación de la Constitución de 1933, hasta su derribada por la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1974.

Detenido en 12 ocasiones, terminó deportado para Santo Tomé y Príncipe, una isla localizada en el Golfo de Guinea, al noroeste de Gabón, entonces bajo colonización portuguesa. Posteriormente se exilió en Francia, regresando a Lisboa tres días después del levantamiento del 25 de abril, en lo que fue conocido como el "Convoy de la Libertad".

Mário Soares fue reconocido como uno de los principales -sino el principal- líderes del campo democrático en estos casi 43 años de democracia que respira el país.

Fue ministro de Exteriores entre 1974 y 1975; primer ministro en tres ocasiones (1976-1977, 1978 y 1983-1985) y el arquitecto de la adhesión de Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Unión Europea.

En 1986 llegó a la Presidencia de la República, como el primer presidente "de todos los portugueses", tal como se definió en la noche de su elección, el 26 de enero, en unos comicios que dividieron al país en mitades. Sin embargo, logró tal consenso en su mandato, que en las elecciones del 13 de enero de 1991 fue reelecto con el 70,35% de los votos en primera vuelta, algo hasta ahora nunca alcanzado por otro político.

Más allá de ese amplio consenso que recogió como estadista, Soares no fue unánime. Como bien informa el Diario de Noticias de Portugal, existió en el país una derecha que nunca le perdonó ser el artífice del proceso de descolonización de los años 1974 - 1975, como si ese proceso no estuviera atrasado por la obstinación de la dictadura. En la vereda de enfrente, hubo una izquierda que no le perdonó su oposición al 25 de noviembre (de 1975, un intento de golpe militar conducido por las fuerzas consideradas más radicales). Tampoco le perdonaron lo que consideraban como guardar en un cajón el socialismo. Esas y muchas otras faltas de unanimidades no disminuyeron su figura.

El 20 de febrero de 2015, en una entrevista concedida al diario i, Mário Soares decía que no sería "un hombre inmortal" para la historia. "¿Yo? ¡No! Yo soy un pobre hombre que tuvo la suerte de haber tomado posiciones y de haber acertado, y de haber sido auxiliado por mucha gente".

Diez años antes, en las páginas del Diario de Noticias había afirmado: "No creo en la eternidad, en la inmortalidad, en el alma. Lo que quedará de mí es un pie de página en un libro de historia".

(Soares, con el presidente, Rebelo de Sousa y el primer ministro, Costa)