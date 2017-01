Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Foto captura de noticiero Venevisión

Diálogo cortado

Duro ataque de la Iglesia venezolana al régimen: "No hubo voluntad de dialogar"

08.01.2017

CARACAS (uypress)- Con inusitada aspereza el titular de la Conferencia Episcopal, Monseñor Diego Padrón, achacó al gobierno el fracaso del revocatorio y denunció los sufrimientos a que somete al pueblo.

Con una dureza poco frecuente, la iglesia venezolana denunció ayer la ausencia de voluntad real para el diálogo entre el gobierno y la oposición y repudió al régimen por "el sufrimiento que produce al pueblo".

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, monseñor Diego Padrón, un hombre muy cercano al Papa Francisco reaccionó de este modo al virtual fracaso de las negociaciones mediadas por el Vaticano, cuya participación había sido solicitada al pontífice personalmente por el presidente Nicolás Maduro.

"No hubo una sincera voluntad de dialogar", dijo el religioso, en una crítica que también extendió a la oposición. Pero luego centro su ataque al gobierno al remarcar que "en la historia de Venezuela, ningún Gobierno había hecho sufrir tanto a un pueblo como el que ahora administra el país", en alusión a la escasez de alimentos, la inflación, y la inseguridad con récord de criminalidad urbana.

Los duros comentarios los hizo este sábado el prelado en la 106 asamblea de la Conferencia Episcopal. El cónclave respaldó además al Arzobispado de Caracas que dirige el cardenal Jorge Urosa Savino, que había llamado a fin de año a la rebelión pacífica y democrática de los feligreses en los templos durante las homilías y calificó de "dictadura" al gobierno chavista.

Monseñor Padrón se refirió, asimismo, a la convocada reunión de la mesa del diálogo prevista para el próximo 13 para la cual los partidos principales de la alianza opositora se niegan a participar. Dijo que las intenciones del diálogo no fueron las correctas. El año pasado "no hubo sincera voluntad de dialogar", insistió.

El máximo representante del episcopado venezolano señaló que el proceso de diálogo fue utilizado por los actores como un instrumento político y calificó como positiva la intervención del Vaticano como mediador entre el Gobierno y la oposición.

El enviado del Vaticano, el argentino Claudio María Celli, se reunió este viernes con la canciller Delcy Rodríguez y el alcalde chavista Jorge Rodríguez con vistas a intentar rescatar las negociaciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Papa, la Iglesia no vislumbra un futuro prometedor.

"Hoy, sobre el futuro del diálogo, hay oscuridad", explicó el nuncio apostólico, Aldo Giordano. Y en una severa advertencia añadió que "La historia demuestra que los pueblos recurren al diálogo tarde o temprano. Mejor antes de miles de muertos".

Padrón anunció que la Conferencia Episcopal exhortará a los distintos sectores del país a superar la crisis pero señaló al Gobierno como el único responsable de la suspensión del referendo revocatorio.

"La facilitación (diálogo) no frustró el referéndum revocatorio. El secuestro del referéndum revocatorio se produjo 10 días antes del inicio del diálogo", subrayó.

La oposición dice que sigue dispuesta al diálogo pero que actualmente no tiene sentido si el gobierno incumple persitentemente los acuerdos pactados. Se trata del respeto institucional al Congreso nacional, la convocatoria a elecciones de gobernadores y alcaldes que están suspendidas, el cumplimento constitucional del referéndum revocatorio y la liberación de los presos políticos. La disidencia afirma que el régimen usó el diálogo para ganar tiempo y bloquear la alternativa del revocatorio.

En una carta reservada que luego trascendió dirigida a Maduro, el secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin había pedido, justamente, que se respetara esa agenda. Pero la respuesta pública del gobierno chavista, a comienzos de diciembre pasado, llegó en muy malos términos de parte del influyente ex presidente del Congreso, el ex capitán del ejército Diosdado Cabello. "Falta de respeto, irresponsable, creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela. No señor Parolin, usted está equivocado", dijo en una audición de la televisión pública.

El polémico legislador agregó que el Vaticano "no es ningún intermediario, no es mediador. Está ahí como invitado. No tiene derecho a veto. Debería ser total y absolutamente objetivo, ¿Oyó señor Parolin? (...) Respete que nosotros no nos metemos con las cosas internas del Vaticano, no nos metemos con los padres acunados de pedofilia".

En esos comentarios puede estar parte de la explicación de la ofuscada reacción de la iglesia en el cónclave episcopal y la posición más radical aun del arzobispado caraqueño.

En las homilías de la iglesias de la capital venezolana, los sacerdotes resaltan con un texto de Urosa "el sufrimiento de millones de venezolanos" y reclaman "la necesidad de resolver la gravísima crisis alimentaria y de medicamentos". Agrega que la causa de las calamidades nacionales se encuentra "en la aplicación de un sistema económico errado". Y remata sosteniendo "¡Nunca antes tantos venezolanos han tenido que buscar comida en la basura".

El Vaticano tuvo éxito en facilitar el deshielo de EE.UU. con Cuba y siempre se supuso que la mediación en Venezuela tenía el guiño aprobatorio de La Habana.