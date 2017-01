Cuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosComenzó el 2017A 100 años de la revolución rusa I. (Abordando eso gris que parece la teoría)Tosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLos Fogones Artiguistas y el 2017Las raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos nostálgicosLos que preparan el futuroAtlanta2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria2016 en Uruguay y el mundoLo que el sismo se llevóDigitalizando la relación médico — paciente

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Foto: Iglesia Católica Montevideo

¿Descuenta IVA?

Tarjeta de la Iglesia Católica, contra el “orquestado plan laicista”

09.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — En el continuado intento de recuperar protagonismo político y social en la vida ciudadana, la Iglesia Católica, inspirada en lo que consideraron como un éxito como fue la presencia de balconeras por la Navidad, ha decido relanzar el Club Católico a través de una tarjeta de afinidad.

Al mejor estilo de los supermercados, grandes cadenas de electrodomésticos y similares, la Iglesia Católica ha decidido lanzar una tarjeta de afinidad a través del Club Católico, con la que se podrá obtener beneficios tanto materiales como espirituales.

Remontándose a Jacinto Vera, Mariano Soler y Zorrilla de San Martín, que sentaron las bases del antiguo Club Católico, la Iglesia Católica, de la mano de los nuevos vientos impulsados por el cardenal Sturla, pretende construir "un auténtico cambio en la sociedad actual, respondiendo a los desafíos de una renovada evangelización en este siglo XXI".

"El Club Católico quiere ser un lugar de identidad, encuentro y pertenencia, así como un instrumento de evangelización y promoción de un cambio cultural. Brindando el aporte al Club Católico estarás ayudando a llevar adelante las tareas del Departamento de Comunicación a través de sus distintos medios y apoyando económicamente a una Parroquia de la Iglesia Católica de Montevideo de tu preferencia", afirman en el lanzamiento de la iniciativa.

Según se destaca en la web de la Iglesia, los beneficios de ser parte del Club Católico son:

• Adquirir la tarjeta de descuentos en comercios y empresas

• Participar en retiros espirituales, peregrinaciones, charlas y eventos

• Recibir cursos de formación a distancia

• Obtener descuentos en todos los productos de la Librería Editorial LEA y en los servicios de la casa de retiros Vianney (Melilla)

• Participar en sorteos

• Recibir el boletín de noticias de ICM por e-mail

• Recibir el quincenario Entre Todos por e-mail

• Recibir el Evangelio diario meditado

• Recibir gratuitamente las publicaciones periódicas de LEA con oraciones, temas de fe y santos

• Participar en la Red de Oración

Los socios recibirán la Tarjeta "Club Católico" con la cual podrán obtener descuentos que van desde el 10% al 50% en diversos comercios y empresas de la capital. Gastronomía, belleza, artículos para el hogar, educación, veterinarias, entretenimiento y servicio de acompañantes son algunos de los rubros.

La adhesión al Club tendrá un costo de $ 200 mensuales.

Orquestado plan laicista

El presbítero Pablo Coimbra, ecónomo de la Arquidiócesis de Montevideo, fue el encargado de dar a conocer la novedad, a través de su página de Facebook.

"El orquestado plan laicista que se ha gestado prematuramente en el Uruguay, entrometiéndose en todos los órdenes de la vida (social, político, educativo, cultural, familiar, etc.), ha logrado, entre las cosas más positivas, que la Iglesia y el Estado se librasen el uno del otro, para bien de ambos y de todos. Pero, por otro lado, ha conseguido tempranamente lo que mayormente ambicionaba: la descristianización de la sociedad" afirmó.

Agregó que "la Iglesia fue recluida y confinada a no salir de los templos, a no ser que la incapacidad del Estado laico necesitara mano de obra voluntaria y con vocación para atender los lazaretos, los pobres y los despreciados; la fe fue extirpada de la vida pública y amputada de las aulas toda referencia a la dimensión espiritual. La consecuencia, luego de 100 años de socavamiento, era de esperar: ignorancia y prejuicios"

Además de criticar el imperio del laicismo en nuestra sociedad, Coimbra hace una autocrítica y sostiene que la propia Iglesia Católica "se replegó a cuarteles de invierno".

Coimbra también arremete contra casi todos, y pone a la Iglesia como el único bastión de resistencia contra el ateísmo, el amarillismo y la ideología dominante. "Por otro lado la mayoría de los que influyen en la opinión pública, están alineados con la corriente ideológica dominante, conocida como ideología de género, que en la práctica se traduce en apoyo al aborto, al 'matrimonio igualitario' y a la legalización de la droga. Se reconoce esta postura como un progreso, tanto por la izquierda como por la derecha, quedando en la oposición únicamente la Iglesia como un bastión acorralado", dice.

De acuerdo al presbítero, hay esperanzas, pero el camino no será fácil. "No obstante, el reciente 'éxito' de la campaña 'Navidad con Jesús', el Rosario en la rambla cada enero y otras tantas iniciativas de los últimos años, han demostrado que en buena parte depende de nosotros los católicos que esto comience a cambiar. Pero también se ha demostrado que no será sencillo, pues sigue vigente la veda impuesta para aquellos asuntos considerados atentatorios de la laicidad según la miope óptica del laicismo, como los que han suscitado últimamente el debate político: la exoneración de impuestos a la Iglesia, la interpelante experiencia del liceo Jubilar, la colocación de una Imagen de la Virgen María en un espacio público, la educación sexual en la escuela pública, la pertinencia de las capillas en hospitales públicos, las declaraciones del Cardenal Daniel Sturla en la misa de Gallo, la consideración pública de su condición de cristiano por parte de algún legislador", sostiene, en lo que parecería ser el alegato de un perseguido por una infame dictadura.

Noticias relacionadas:

Sturla, Jesús, el "pan debajo del brazo" y el "balde laicista"

Referencia de Sturla al laicismo "innecesaria y agraviante"

Laicidad: legisladores colorados se reunieron con Sturla