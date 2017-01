Inicio | Columnas Te encuentras en:

La era del desencanto

Federico Arregui

09.01.2017

Este título no lo inventé yo. En realidad es de una columna de opinión, concretamente del Sr. Mauricio Rabuffetti, realizado en el programa En Perspectiva el día 28-09-2016 en el espacio Tiene la Palabra, pág. 57 a 59 y que fuera publicado por Ediciones de la Banda Oriental bajo el título “El año En Perspectiva".

Libro interesante por su conceptuosidad, diversidad de temas abordados con profundidad y, como si fuera poco, la altura intelectual de quienes emitieron opiniones que, a la postre, fueron recogidas por escrito: Emiliano Cotelo, Rafael Mandressi y Mauricio Rabuffetti.

2017

El año 2017 empieza con toda su fuerza, su potencial, la imaginación natural y los buenos propósitos que cada uno imagina para Uruguay, los grupos que integra, su familia y para uno mismo, claro está. Por ello, es necesario saber del estado de situación del que venimos, por el dicho común aquel que dice, algo así, como " estos lodos provienen de aquellos polvos ".

Así Mauricio Rabuffetti empieza : " En las últimas semanas los uruguayos conocimos algunas cifras sobre la percepción que tenemos del sistema democrático y de los partidos políticos. Son números que distan de ser dramáticos. Sin embargo, su evolución debería preocuparnos porque denota un desgaste en la relación entre el ciudadano que vota y las instituciones. Es un desgaste que se asienta en un sentimiento de desilusión al que los liderazgos políticos deberían responder".

" Primero conocimos el resultado del Latinobarómetro, que mostró que en Uruguay 68% de la población apoya a la democracia como sistema de gobierno. Eso nos coloca en la tercera posición en la región detrás de Venezuela y Argentina ".

" Es claro que sería deseable que estuviéramos en primer lugar, sobre todo considerando lo que costó recuperar la democracia en este país a partir de 1985 ".

Párrafos más adelante expresa el periodista citado en ob. cit. : " Pero la cosa no termina ahí. Un estudio de la encuestadora Factum publicado la semana pasada mostró que entre un grupo de instituciones, incluídos bancos, policía, empresas, Parlamento, sindicatos y partidos políticos, son estos últimos tres los que menos confianza inspiran en los uruguayos ".

Rabuffetti hace preguntas bien incómodas, removedoras, provocadoras luego y párrafos más adelante prosigue : " Combinados los dos estudios estadísticos, es evidente que los uruguayos tienen un hastío importante con sus representantes políticos. Lo tienen con el gobierno, que tiene una popularidad de apenas 35% - muy por debajo de la votación que obtuvo en 2014- y lo tienen con la oposición, que no logra entender cómo abordar los temas que al uruguayo común le preocupan ".

En su último párrafo concluye: " Debería reaccionar el político uruguayo. Deberían reaccionar el sistema político uruguayo, y los partidos, y el gobierno. Deberían salir a la calle, pero no a hablar con el de su color, sino con que está en la vereda de enfrente. Se hará claro, rápidamente, por qué las cifras nos interpelan".

El Hastío

Es un libro que, junto a otros, acompaña de buena manera los días de vacaciones. Hay un concepto, el de Hastío, al que quiero referir. Mucho se ha hablado de Indignación, Desencanto, Desilusión en el tema del Uruguay de hoy. Y ahora se puede sumar la palabra que nombrara el periodista mencionado: Hastío.

El uruguayo común y corriente, ese que trabaja todos los días duro y parejo en la actividad privada o pública, en cooperativas y en empresas ; ese que no tiene tiempo para, como es debido, ahondar en la cosa pública dado las urgencias cotidianas de atender hijos, obligaciones varias.

Ese uruguayo crítico, pensante, descreído, que ha desde la recuperación democrática votado lemas diferentes de manera, tal vez mirado apresuradamente, lenta. Y sin embargo no ha sido así. Ha cambiado rápidamente su opción partidaria e ideológica. ¿ O acaso alguien piensa que cuando votó al Frente Amplio ese uruguayo promedio no dió un giro ideológico ?. Claro que lo dió. Sabía, también, que ello traía aparejado riesgos que decidió asumir. Otorgó una carta de crédito a un partido político que, en los últimos tiempos, lo está poniendo de malhumor y debido fundamentalmente al manejo de situaciones con criterios confusos, poco cristalinos, faltos de ética y capaz, también, con aristas judiciales. Pero, para esto último, tiempo al tiempo.

Los diferentes partidos políticos ya están preparándose para la Campaña Electoral, todos están aprontándose para la Campaña que promete ser dura, ardua, dificultosa. Sin embargo, cada conglomerado recorre sus " tablados " y escuchan voces parciales. Y la verdad es que hay un 20 % aproximadamente que está observando todo con mucha atención. Muchísima gente, muchísima masa crítica que observa con lupa los movimientos, las palabras y al que nadie parece prestar atención. Si uno se fija en las redes sociales los trabajadores políticos de los partidos tradicionales y los militantes del Frente Amplio parecen dedicar sus argumentos a buscar el fervor y la adherencia del convencido, del que vota al partido tradicional. Porque postulamos que hay 3 partidos tradicionales en Uruguay: el Nacional, el Frente Amplio y el Colorado.

Y ese 20 % aproximadamente es dejado de lado por las formas organizativas de las diferentes organizaciones políticas. Por tanto su visión, su mirada, su análisis no es tenido en cuenta, falta como insumo. Y es un insumo vital. Ya se lamentarán y se oirán los ayes de los derrotados. La pena es que, tal vez, la víctima sea del más débil y necesitado y no tanto de la estructura y del aparato.

¿ Qué hacemos ?

El Frente Amplio es el que está sufriendo desprendimientos de manera ostensible. Uno por aquí, otro por allá, otra por acullá. Y es una verdadera sangría de voluntades ciudadanas. Sin embargo, mutis por el foro. De eso no se habla, o mejor no hablar de ciertas cosas, pareciera ser la consigna. Tal vez, como todo partido tradicional, apelarán al jingle pegadizo, a la música que hace piantar una lágrima por las luchas compartidas, por quienes no están.Sin embargo, saben que si no se efectúan movimientos claros y de ajedrez la partida viene complicada para el 2019.

Los que nos fuimos estamos viendo en los Fogones Artiguistas la situación, escuchando gente de todo pelo y en varios puntos del país. Y sin embargo es necesario dar forma y contenido a toda esa gente y con ella ; esa gente que se acerca pide respuestas, definiciones, le inquieta el futuro, su futuro y el de sus hijos.

¿ Seremos capaces de estar a la altura de las circunstancias y crear un Movimiento Político representativo ?. ¿ Aliados ? ¿ A quiénes ? ¿ Sobre qué Programa ? ¿ Solos ? . Esto último con la dificultad adicional, además, de ser nuevitos en esto y no tener un patacón en el bolsillo. ¡ Quién puede saberlo !. Tiempo al tiempo. ¡ Fogones Artiguistas ! Corran la voz !!

Dr. Federico Arregui

