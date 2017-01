“Porque no dijimos nada”

Ismael Blanco

09.01.2017

“Has escrito hasta ahora sobre tus reservas. En lo sucesivo, si quieres escribir, las tienes que renovar. No las desperdicies.” Supo decirle el poeta Maiakovsky a su amiga la escritora ruso-francesa Elsa Troilet.

Supongo que un poco aturdido por la verbosidad de su amiga pero otro tanto por la época en que les tocaba vivir, donde hacían falta las energías, suficientes y necesarias, para mantener el entusiasmo en una período histórico asfixiante, donde las ideas estaban en permanente conflicto dialéctico con una hegemonía que se resistía a morir y que a años vista, quizá nunca terminó de palmar.



Maiakovsky tenía razón con que la poesía tenía una clave: la voz. La poesía valía por sí misma, pero valía mucho más dicha, entonada, hecha melodía, pregonada en la tribuna, en el estrado, expresada a viva voz y gritada si era necesario y entredicha a la vez. La poesía como un tribuno, un orador que habla de todos nuestros asuntos y circunstancias, que no se reserva para la lectura solitaria y cenobita acompañada sólo por un foco nocturno, lejana de la luz del día o de la lluvia que provoca el barro, del sonido de la calle o del fabril tumulto.



Soy de esos como hay tantos que me convenzo que “el músculo no duerme ni la ambición descansa”, que nada es casual y que la felicidad no se pierde por andar por la vida con la guardia en alto. Que algunos orígenes de las cosas pueden ser inexplicables pero que siempre hurgando con paciencia todo tiene una razón primigenia, aunque deban esperarse siglos para explicarla.



Enero en Montevideo tiene algo de especial y extraordinario. La ciudad se vuelve calma mucho más aún de lo que puede serlo en un fin de semana corriente en cualquier momento del año.

Sin embargo cuando los arranques brutales de la naturaleza se hacen presentes, bastan sólo unos minutos para considerar los límites sutiles de las cosas. Como en la vida misma, uno nunca sabe dónde está ese demarcación difusa, imprecisa e indeterminada entre la vida y la muerte, la cordura y la locura; dónde se fija el frágil paralelo entre la decencia y la indecencia o el territorio donde se halla el camino de la memoria, que siempre termina siendo empinado o invariablemente lleno de estafas y de engaños que conducen al tentador tobogán del olvido. Es que olvidar es injusto por donde se lo mire, no sólo por lo que en sí significa, sino también por lo dañino que es en todo ámbito. La injusticia, está hecha esencialmente de olvido, digo esto para que nadie vaya a pensar que lo injusto es negligencia u omisión es olvido nomás… ni menos.

Aún tenemos pendientes, cuestiones a resolver que no son papeles, ni trámites burocráticos propios de una oficina, donde todo transita a tracción de la tinta del expediente administrativo .



De un tiempo a esta parte oigo el quejido, el lamento del atragantado que a título de hartado no ha dejado de tirar más que biandazos al aire, que a lo sumo no hacen más que aportar barullo que ideas, resultando tan molesto como el oportunista de ocasión. Ambos terminan sirviéndose de la política, unos a títulos de segregados y otros aprovechándose de la buena fe ciudadana.



La vida corriente, la humana cotidianeidad nos aleja permanentemente de los sueños. Los fracasos personales, las desilusiones, las irreparables pérdidas, el egoísta desencanto y todas aquellas situaciones que hacen a las frustraciones de quien pasa por este mundo no deberían ser la base del descontento para descargar la más negativa de las visiones.



Cuentan que “Chicho” Allende jugó su última partida de ajedrez junto con su amigo el “Perro” Olivares mientras esperaban el anunciado bombardeo a “La Moneda”. En esa última partida donde resumían sus vidas recordaron que estando en una manifestación, un obrero llevaba un cartel de manera muy orgullosa y valiente que decía: “Este es un gobierno de mierda pero es mi gobierno”. Aquel día el “Chicho” se bajó de la tribuna, para nada molesto, y con sincero afecto le dio la mano a ese trabajador.



Han pasado 12 años desde aquella jornada histórica donde la izquierda de este país luego de mucho sacrificio, mucho dolor, mucha sangre derramada, con emoción y alegría alcanzaba el gobierno. En todos estos años hemos cambiado el país, basta echarle un vistazo al mundo del trabajo que no es poca cosa. Yo crecí en una tierra donde se proclamaba al mismo como un bien escaso. Se ha avanzado en todas las áreas, las que se quiera, con mayor éxito en unas sobre otra. Quedan muchos pendientes por supuesto. Que falta autocrítica gubernamental en lo que no se ha avanzado, sin duda la falta y en lo que corresponda me hago cargo. Que la organización política de la izquierda Frente Amplio tiene una estructura cerrada como una ostra y para nada pertinente con un funcionamiento acorde a nuestras ideas, es cierto y debemos modificarla. Ahora bien, que esto no nos nuble la vista. La derecha se ha dedicado a anunciarnos todas las calamidades bíblicas. Ya en marzo de 2005 hubo que resolver la sorpresa de una eventual corrida bancaria. Luego la tentativa de un paro patronal de transporte al estilo chileno. Se aprovechó miserablemente de escenografías como el caso “Feldman” para sembrar el miedo a unos días de un ballotage, donde del extinto Jorge Batlle quiso sacar partido. La derecha ha anunciado la ruina del país un día sí y otro también, en un mundo y en una región donde la economía se ha desplomado y aún así aquí estamos más allá de sus vaticinios apocalípticos. No soy autocomplaciente pero tampoco se me nubla la vista para no ver lo que debo ver y sobre todo tengo mucha memoria de lo que la derecha le ha hecho a este país. Como ese obrero chileno yo digo este es mi gobierno con la diferencia de que aunque se lo han propuesto y se lo sigan proponiendo, no es una mierda. Lo que escribo lo escribo porque lo pienso, porque me vengo cansando de escuchar ciertas cosas y porque como Maiakovsky no quiero terminar diciendo si llega la hora: “Y no dijimos nada”.



“La primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín, y no decimos nada.

La segunda noche, ya no se esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada.

Hasta que un día, el más frágil de ellos, entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta.

Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada”



Vladimir Maiakovsky