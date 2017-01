El Frente Amplio y el realismo socialistaHasta el último hombre, de Mel GibsonHumor político en lenguaje futbolero“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).La era del desencantoCuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosComenzó el 2017Tosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

El Frente Amplio y el realismo socialista

Milton A. Ramírez

Habría que fijar bien la fecha, la del día que en el Frente Amplio se oficializó el realismo socialista. Todo arte debe ser la fiel expresión del proletariado revolucionario mundial. Una pintura oficial, una música oficial, un aplauso oficial, una veneración oficial y otras obsecuencias.

Las críticas no son bien recibidas.En realidad son mal miradas, muy mal miradas. Cómo se sabe una crítica viene de un disidente y un disidente surge de un pensamiento que le hace el juego a la derecha. El juego no es gratis y no cabe duda que está financiado por el imperio. ¿Que imperio? Bueno, no es cuestión de hacer preguntas, punto, es el imperio. Campesinos sonrientes siegan el trigo con su hoz, obreros industriales forjan el acero con su gran martillo.Un poco más heterodoxo, pero supo estar muy de moda, el gran libro oficial, el libro rojo de Mao. Ahí se mostraba, en citas citables, cual era el camino del sendero luminoso.

Ahora en Frente Amplio se ha llegado a la unanimidad, se ha podido liquidar ese viejo pensamiento desviado del consenso.

Ahora si somos a bric on the wall.

Ya nadie en el Frente Amplio piensa en un país proyectado a 20 o 30 años. De ser así el tema casi exclusivo debería ser la pedagogía, la investigación científica, el desarrollo de las artes y su integración a la vida cultural de la ciudadanía. Pero se sabe que para evitar desviaciones tanto la pedagogía, la ciencia y especialmente las artes, deben estar bajo la dirección elegida entre los elegidos.

Una primavera de comisarios políticos que todo lo saben y todo lo controlan y todo lo trasiegan se erigen en guardianes. Una legión de bravos tuiteros siguen y persiguen mensajes con apariencia de críticas, con críticas y con posibles críticas. Ahora si podemos recitar documentos monocordes, declaraciones previsibles, silencios unánimes. El poder nace del fusil ahora devenido a el poder nace del comité de base, que valida a la coordinadora para que esta valide a la Mesa Política o al Plenario Nacional según mande la ocasión.

Ahora US$800 millones de salvataje son convertidos en un mero asiento contable de una planilla excel. Los US$30 o US$40 millones de pérdidas en cemento, más otros US$30 o US$40 de lucro cesante, fueron inversiones necesarias.El 4% de déficit fiscal ahora tiene una explicación proactiva, suba de impuestos, y no una retroactiva que transparente los datos, que explique el origen y que busque en el pasado la responsabilidad de las decisiones tomadas. Las decisiones son colectivas pero las responsabilidades son individuales.

Con el realismo socialista podemos mirar con tranquilidad todo lo que hemos avanzado. Podemos- y debemos- dejar de lado todos los debes sociales, económicos, políticos, y ver en nuestra obra lo hecho. Lo por hacer no es materia de desvelo.

Esta es la gran hora de los funcionarios. Es la hora del pensamiento plano, de la apuesta a cero riesgo, al no hagan olas. Solo miremos el medio vaso lleno y sobre todo aplaudamos sonoramente ese medio vaso. Es la hora de pensar en el próximo puesto, en el próximo sillón. El juego de la silla es cruel y nos puede mandar otra vez al ostracismo de las 8 horas. Uñas y dientes apretados para criticar a todo aquel que critique.

El Gobierno se merece otra tribuna. Se merece la tribuna popular la que te aplaude porque le sale. Este Gobierno no se merece la claque de los atornillados que piensan, hoy si y mañana también, en que gambito, en que enroque pueden meterse para no volver a las 8 horas y seguir en las luminarias del poder. Están encandilados como los peces ante el farol de mantilla.

Astori se mereció- y se merece- otra defensa de su rol en la economía. También es cierto que Astori se mereció otro Astori para no ser tragado por el pensmiento medio y chato de tanto funcionario. Bonomi se mereció otra defensa. Se la merece. Y recién hoy con los datos a la vista, algunos, tibiamente, lo salen a defender mientras hace 7 años que están callados.

El Frente Amplio se resecó. Pero como toda estructura de poder, cuando se reseca se debilita y por allí vienen otros con hambre de gloria, de Granma, del Palacio de Invierno, de los riesgos infinitos como en Ñancahuazu y comiencen otra admirable alarma.

Muchos deberán preparar sus petates para volver a las 8 horas. Veremos. La burocracia es el peor cáncer, la peor metástasis de la izquierda. Puede despejar. Puede.