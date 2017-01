El Frente Amplio y el realismo socialistaHasta el último hombre, de Mel GibsonHumor político en lenguaje futbolero“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).La era del desencantoCuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosComenzó el 2017Tosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

Inicio | Política Te encuentras en:

Sen. Verónica Alonso/Twitter

Asunto Bonomi

Blancos molestos con Verónica Alonso

10.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — Poco eco tuvo en la interna de su partido el planteo de la senadora Verónica Alonso de sustituir a Bonomi por un ministro de “consenso” entre los diferentes sectores políticos.

Tanto el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, sector al que por ahora pertenece Verónica Alonso, como el excandidato presidencial Luis Lacalle Pou, no mostraron ningún tipo de entusiasmo ante la propuesta de la senadora de buscar un funcionario de consenso para sustituir al mi9nistro del Interior, Eduardo Bonomi.

Según da cuenta el diario El País, la actitud de Alonso habría causado molestia en la interna de Alianza Nacional, ya que advierten que no es la primera vez que la legisladora "se corta sola" con planteos por fuera de la orgánica.

Por su parte, el líder de Todos, Luis Lacalle Pou, como forma de restarle importancia a la iniciativa, manifestó que "no fui consultado".

"Para tener un ministro de consenso hay que tener una política de seguridad consensuada. Con toda franqueza no creo que el presidente de la República acepte ninguna de las dos cosas", dijo Larrañaga, quien además le bajó revoluciones al planteo en función del apoyo explícito a Bonomi manifestado por el presidente Vázquez.

"Seguimos creyendo que es una oportunidad que no debemos desaprovechar, tratando de designar a una persona que recoja el mayor consenso y apoyo posible", reiteró Alonso en una carta dada a conocer este lunes. Contestando a quienes la critican afirmó que efectivamente "la prerrogativa para designar el Ministro del Interior es notoriamente del señor Presidente de la República, pero aferrarse a ciertas circunstancias me parece que desfavorece al país, y también al gobierno en esta dura batalla contra el crimen".

El diputado de Alianza Nacional Pablo Abdala declaró a El País que el sector como tal no fijó posición alguna sobre Bonomi, y menos para pedir un recambio por alguien de consenso. "La senadora Alonso está en todo su derecho de hacer este planteo y no dudo de su buena intención, pero no es la posición de Alianza Nacional", afirmó.

"En Alianza todos sabemos que el liderazgo de Larrañaga es muy fuerte y él no se ha expedido. La posición del sector se define a partir de sus planteos", insistió Abdala. "No comparto que a Bonomi lo sustituya eventualmente un ministro de consenso", agregó, porque "la seguridad pública es uno de los fines primarios que la Constitución le asigna al presidente. El ministro debe ser de confianza directa del presidente", destacó.

"Además es un planteo difícil de concretar. Un ministro de consenso no existe. Mucho me temo que sea una propuesta de imposible cumplimiento", dijo.

Algunos legisladores del sector no ven con buenos ojos las posiciones individuales adoptadas por la senadora. Varios no le perdonan la actitud adoptada en 2015 cuando decidió participar en la comisión que formó el presidente Vázquez para adoptar políticas de consenso en torno al tema del alcohol. Ello provocó que el propio líder del sector, Jorge Larrañaga, convocara a una reunión de la Agrupación Parlamentaria, donde como salida se decidió que la legisladora participara pero a título personal, sin representar al sector.

En la interna del Partido Nacional muchos ven en la senadora Alonso a una posible sustituta de Larrañaga para acompañar a Lacalle Pou en la fórmula presidencial de 2019.

Noticia relacionada:

Senadora Alonso redobla apuesta y pide salida de Bonomi