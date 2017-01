El crimen debe de pagar.El Frente Amplio y el realismo socialistaHasta el último hombre, de Mel GibsonHumor político en lenguaje futbolero“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).La era del desencantoCuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

El crimen debe de pagar.

William Marino

11.01.2017

Una vez más el crimen cometido por un soldado, quiere ser tapado y presentado como gloria de la libertad, en la lucha contra el terrorismo.

La historia está llena de estos horrendos asesinatos, en nombre de la libertad, cometidos por fuerzas ocupantes. El nazismo las cometió contra los judíos, en especial contra todos aquellos que eran comunistas y de izquierda. Los turcos contra los armenios. El ejercito francés contra los argelinos. Los EE.UU. donde fueran a conquistar dejaban el tendal de muertos, no en batallas sino en asesinatos, viles y cobardes. Una frase famosa, en los EE.UU., aunque no por ello menos tenebrosa es: "indio bueno es el indio muerto". El gobierno de los EE.UU. lanzo dos bombas atómicas en ciudades indefensas, que causaron más de 250.000 civiles muertos y para ellos fue una hazaña. En Viet Nam las tropas de ocupación y sus lacayos asesinaron cientos de miles de civiles, con el cuento que eran inventos de "los comunistas". La historia, luego del invento de la fotografía, fue y es otra. Muchos audaces fotógrafos-corresponsales, como Eddie Adams que el 1 de febrero de 1968, tomo una serie de fotos en el momento justo que el jefe de policía de Saigón asesinaba a un vietnamita detenido y esposado de un disparo en la cabeza. Hoy la tecnología a permitido que algunos osados ciudadanos pudieron registrar las atrocidades cometidas por las tropas, ya no eran simples palabras de lo sucedido. La película o simple video ha dejado en evidencia aun más los hechos sucedidos. Eso es lo que sucede con el asesinato a sangre fría, de un detenido Palestino, por el soldado paramédico o como ellos gusta decir "sanitario", israelí Elor Azaria de 20 años de edad. El hecho sucedió en el puesto de control de Jiber, en Ebron, la zona ocupada por Israel, camino hacia el asentamiento judío de Tel Rumeida. El suceso fue en marzo del pasado año, luego que dos palestinos atacaran al ejército con sendos puñales. Uno de ellos muere al ser repelido el ataque, el otro Abdelfata Abed Fatah al Sharif lo hieren y queda tirado en el piso. A este lugar acuden decenas de soldados entre ellos, Elor Azaria que llega mira y observa. Se acerca y le pega un tiro en la cabeza. Este asesinato por parte de un soldado israelí seria uno más de la larga lista de los que cometen a diario, en las zonas ocupadas, sino hubiera sido registrado por la cámara de un integrante de la organización israelí para los derechos humanos en la Cisjordania ocupada, Be'Tzelem. Podemos decir que esto forma parte de la crueldad en los territorios ocupados por Israel. Según una parte de la sociedad israelí, esto es "cultura colectiva" del ejército, que se filtro para el público porque alguien lo filmo. Otros dicen, y así lo manifiestan que actuó por venganza y odios hacia los palestinos, ya que el proviene de una familia ultra-ortodoxa de derecha, es decir es un "Jaredie", algo así como los obedientes de dios. Estos derechista, están cada vez mas enquistados en el ejercito, aunque lo cierto de todo esto es la división cada vez más pronunciada de la sociedad israelí. Según una encuesta realizada por el diario israelita "Maariv", luego del veredicto emitido por el Supremo Tribunal Militar, el 60 % NO está de acuerdo con la condena por homicidio, solo el 38 % si lo está. El 51 % de los encuestados cree que el juicio es injusto, el 36 % cree que es justo. El mismo día cientos de personas se manifestaron reclamando por la libertad del asesino. Según el diario español ABC, los manifestantes se identificaban con los conservadores y ultra-ortodoxos religiosos. El día 8 se realizaron manifestaciones frente al Tribunal de Justicia Militar, al Estado Mayor, pidiendo la "cabeza" de los Jueces y la de Gadi Eizenkot jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel. La amenaza es con la consigna: "Isaac Rabin te está llamando y te irás con él", en alusión al asesinato de este Primer Ministro el 04-11-95, en manos de la ultra derecha, sionista israelí.

El caso es que por primera vez un tribunal militar condena un soldado por asesinato. El comandante en jefe del Estado Mayor, general Gadi Eisenkot, en sus declaraciones afirmo que el condenado: "no es el chico, ni un muchacho confundido; es un soldado y debe de respectar las normas del código militar y sus valores". La Magistrada Maya Heller dijo: "el terrorista NO suponía ninguna amenaza". Benjamín Netanyahu decía el día de la condena: "veo muy difícil y doloroso para todos los soldados". Agregando que, "se debe de actuar con responsabilidad hacia el ejercito israelí, sus comandantes y sus soldados, pues nuestra existencia se basa en el Ejercito". Diciendo finalmente: "estoy a favor de la amnistía de Elor Azaria". Cinco ex jefes de las Fuerzas de Defensas de Israel, se reunieron para apoyar al actual jefe Eisenkot, el mismo realizara nuevas declaraciones donde habla del actual clima social como "un punto peligroso que cruza la línea roja. Estoy a favor de la libertad de expresión, puedo entenderlos desacuerdos sobre el juicio de Azaria y la solidaridad con la familia. Lo que NO puedo entender o aceptar es el ataque contra el sistema Judicial, los Comandantes y su comandante en jefe". Otros integrantes de la sociedad israelí han dicho: "la decisión de la corte debe de ser respetada". "Las amenazas de muerte a jefes militares y jueces viene por parte de mafias, organizaciones ultra-ortodoxas, y grupos neonazis".

Las tensiones y divisiones en la sociedad israelíes siguen latentes. Los ataques "terroristas" siguen a la orden del día..... El 15 de enero se sabrá el veredicto final del caso Elor Azaria.