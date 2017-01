El crimen debe de pagar.El Frente Amplio y el realismo socialistaHasta el último hombre, de Mel GibsonHumor político en lenguaje futbolero“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).La era del desencantoCuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

Despedida

Discurso final de Obama como presidente: “Lo hicimos. Sí se puede”

11.01.2017

CHICAGO (Uypress) — A días de dejar la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama habló ante una multitud durante casi una hora. Destacó los logros de su gestión y bregó por la unión de los estadounidenses. Lloró al hablar de su esposa Michelle. Video.

Foto: The White House

Termina el doble periodo presidencial del demócrata Barack Obama. Ante unas 18.000 personas en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago (ciudad en la que Obama se formó como político), el mandatario destacó los logros de la gestión y habló de lo que espera del país y de la ciudadanía.

Ante cánticos como "Four more years" (cuatro años más), Obama comenzó hablando de sus años de juventud en la ciudad de Chicago.

Inicios del político y la actualidad

"La primera vez que vine a Chicago fue cuando tenía 20 años. Todavía estaba tratando de descubrir quién era, buscando un propósito para mi vida. Fue en barrios no muy lejos de aquí donde comencé a trabajar con grupos de la Iglesia, en las sombras de fábricas de acero que ya estaban cerradas. Fue en una de esas calles donde atestigüé el poder de la fe, y la tranquila dignidad de la gente trabajadora. Allí es donde aprendí que el cambio sólo ocurre cuando la gente común se involucra, se compromete y se junta para pedir por ello", indicó.

"Luego de ocho años como su Presidente, todavía creo en eso. Y no es sólo mi creencia. Son los latidos del corazón de nuestra idea americana, nuestro experimento audaz de autogobierno".

"Somos la Nación más grande, la más respetada. Pero el potencial de Estados Unidos se hará realidad sólo si nuestra democracia funciona", aclaró.

Economía y problema racial

Asimismo, Obama continuó su discurso hablando del cambio de mando, cuando "en 10 días, el mundo será testigo del evento más importante de nuestra democracia: la transferencia pacifica de poder de un presidente a otro. (...) Yo me comprometí con el presidente electo Donald Trump que mi administración asegurará la transición de una forma amigable, como el presidente Bush lo hizo conmigo. Porque está en todos nosotros asegurarnos que el gobierno puede ayudar a todos los desafíos a los que nos enfrentamos".

En relación con la economía, Obama ponderó su gestión. "Hoy la economía está creciendo otra vez: sueldos, ingresos y las jubilaciones están subiendo otra vez; la pobreza también está disminuyendo".

"Los ricos están pagando un justo porcentaje de impuestos incluso mientras el mercado bursátil está marcando récords. El desempleo está en una línea más baja en diez años. Las tasa de los que no tienen seguro médico nunca estuvo tan baja. Los costos de la sanidad están en el nivel más bajo en 50 años. Y si alguien puede hacer un plan que es mejor que las mejoras que nosotros al sistema sanitario (Obamacare) lo voy a apoyar públicamente" destacó.

Sobre el tema del conflicto racial, con graves incidentes durante la gestión de Barack Obama, el mandatario saliente indicó que "la raza sigue siendo una cuestión de división en nuestra sociedad. No estamos donde debemos estar. Tenemos que hacer más esfuerzo con esto. Los poderosos van a seguir aprovechándose en sus enclaves privados. Si vamos a hablar de la raza tenemos que seguir con las leyes contra la discriminación. Pero las leyes no serán suficientes. Los corazones tienen que cambiar".

Asimismo, tuvo palabras hacia otras potencias internacionales. Según Obama, "Rusia y China no pueden comparar nuestra influencia en el mundo".

Finalmente, Obama dijo a los ciudadanos de su país: "Les estoy pidiendo a ustedes que cuanto antes se aferren a nuestra constitución... Esa idea que fue susurrada por esclavos y abolicionistas; ese espíritu que fue cantado por los inmigrantes y colonos y por aquellos que marcharon por la justicia; esa creencia reafirmada por aquellos que plantaron la bandera desde campos de batalla en el extranjero hasta la luna; esa creencia que es el centro de todo americano cuya historia no ha sido escrita".

My Michelle

Un momento destacado del discurso de Obama fue cuando se dedicó a su familia, especialmente a su esposa, Michelle.

"En estos últimos 25 años has sido no solo mi esposa sino mi mejor amiga. Asumiste un rol que no te fue pedido y lo hiciste con gracia y estilo y buen humor. Hiciste que la casa Blanca fuera un lugar abierto a todos. Me has hecho sentir orgulloso y has hecho sentir orgulloso a este país", dijo Barack entre lágrimas y aplausos de los presentes.

Video: CNN

Noticias relacionadas

Estados Unidos lanzó 26.171 bombas en el último año de Obama