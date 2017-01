El crimen debe de pagar.El Frente Amplio y el realismo socialistaHasta el último hombre, de Mel GibsonHumor político en lenguaje futbolero“Porque no dijimos nada”Hombre justo, Melchor Rodríguez, libertario.El carácter de la crisis: nuestras tareas. (Abordando eso gris que parece la teoría).La era del desencantoCuchillo de Palo: inserción internacional, ha llegado la hora de actuarSecreto bancario: sobre valores y servilismosTosar. El músico que nos falta.El año de la crisis éticaPatentes de corsoLas raíces del desorden mundial contemporáneoUn escenario complejo2017 ¿que esperamos?Diseño, Arte, Gastronomía & Co.Amistad, pero con dignidad2017: lo que el corazón no quiereExplicando el conflicto judío — árabeLos que preparan el futuro2016 o cómo el Frente Amplio siguió tapando el bosque económico con un árbol políticoIndicadores de Salto: diciembre 2016Antisemitismo, discriminación, violencia, locura.Reunión del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el CaribeVictoria P(érez) Miranda, una bailarina trotamundosCentenario de Seregni¿Qué representan 106 años del partido socialista en el uruguay?¿Quiénes somos los Principistas?La matemática de la comunicaciónAmarcordEl fantasma del nuevo nazismo sigue recorriendo Austria

Saravia, presidente de la Mutual, a Lugano: “A mí de pesado no me sacan”

11.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — Enrique Saravia respondió a Diego Lugano, referente de los futbolistas profesionales uruguayos que han pedido la renuncia de la actual directiva de la Mutual.

"No tengo el teléfono de Lugano, pero él sí tiene el mío. Que me llame. Lugano no me va a decir a mí cómo manejar un gremio y yo sé que está empujando del carro para tirarme para afuera", dijo Enrique Saravia, presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, al programa 100% Deporte de radio Sport 890.

"De pesado, a mí no me van a sacar", aseguró.

Asimismo, en su crítica al excapitán de la selección uruguaya, y actual referente del grupo de futbolistas de la selección y del medio local que cuestionan a la actual directiva de la Mutual, Saravia dijo que "el jugador que no esté en la selección no en el fútbol local para mí no existe y tampoco existe para nuestro gremio".

