Foto: IM

Firman convenio

Intendencia de Montevideo invertirá 70 millones de dólares en saneamiento

11.01.2017

MONTEVIDEO (Uypress) — La Intendencia de Montevideo firmará un convenio con el Poder Ejecutivo para posibilitar la ejecución de la quinta etapa del Plan de Saneamiento Urbano.

Este jueves a las 15 horas, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, se procederá a firmar un convenio entre la Intendencia capitalina y el Gobierno nacional para posibilitar la ejecución de las obras de la quinta etapa del Plan de Saneamiento Urbano (PSU).

El acuerdo será rubricado por el intendente interino, Óscar Curutchet, y el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Previamente el gobierno nacional suscribirá un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financiará parcialmente las obras.



De esta manera el gobierno departamental podrá dar continuidad a un plan que ya lleva más de tres décadas de ejecución y ha convertido a Montevideo en la capital con más saneamiento del continente, con los beneficios que ese servicio implica para la calidad de vida de su población. Según el informe final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) sobre agua y saneamiento, llega a 2.400 millones (uno de cada tres habitantes del planeta) el número de personas que no tiene acceso a saneamiento



Según informó la comuna, la quinta etapa del PSU permitirá:

Extender los servicios de saneamiento y drenaje pluvial.

Aumentar el caudal de aguas servidas con disposición final adecuada.

Incrementar las conexiones a la red de alcantarillado.

Disminuir la contaminación de la Bahía de Montevideo.

Mejorar la gestión del Servicio de Saneamiento de la Intendencia de Montevideo.

El incremento de los servicios de saneamiento y drenaje pluvial beneficiará al barrio Manga, para lo cual está prevista la construcción de:

43,6 km de redes de colectores cloacales.

3,8 km de tuberías de impulsión.

Una nueva estación de bombeo y remodelación de una existente

6,4 km de micro y macrodrenaje.

Una estructura de control de crecidas.

También serán construidas las estaciones de bombeo Miguelete, La Teja y Belvedere-Victoria, que forman parte del Sistema de Disposición Final Oeste de Montevideo.



Para la mejora de gestión en el Servicio de Saneamiento se realizará:

Actualización del catastro de usuarios y la mejora de su sistema de información.

Desarrollo y puesta en operación de un programa de incorporación y gestión de usuarios especiales (con fuentes propias, grandes consumidores).

Diseño e implementación de un Plan de Conexiones Intradomiciliarias en los barrios Casabó y Manga.

De acuerdo a lo comunicado por la Intendencia, la inversión en el PSU 5 será de US$ 69.800.000, de los cuales US$ 60 millones serán financiados por el BID y US$ 9.800.000 constituirán la contrapartida local de la IM.