Decisión de la Justicia argentina

Polémica por hijo de desaparecidos que quiere conservar apellido de sus apropiadores

12.01.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se mostró molesta por la decisión de la Justicia de permitirle a un hijo de desaparecidos preservar el nombre y apellido que le dieron sus apropiadores.

(Estela de Carlotto)

Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, se mostró "enojada" con la decisión de la Justicia Federal de permitirle a un hijo de desaparecidos durante la última dictadura militar preservar el nombre y apellido que le dieron sus padres apropiadores.

Según informó Clarín, se trata del caso de Hilario Bacca, un hombre de 38 años, que fue inscripto como hijo por José Bacca y Cristina Mariñelarena, tras ser separado de sus padres biológicos, Eduardo Cagnola y Liliana Pereyra, detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada en 1978.

"Con quien estamos enojados no es con él, es con la Justicia porque está haciendo algo que no corresponde; acceder a que lleve algo que la ley dice que tiene que cambiar porque es otra persona esa, no es la que nació", afirmó Carlotto, en una entrevista en Telefe.

HIlario Bacca había acudido a la Justicia para impedir que le sea modificado su nombre y apellido, solicitud que fue atendida por el Tribunal Oral Federal N° 4, que antes había condenado a la pareja que lo crió. "Yo no me identifico con el apellido Cagnola o Pereyra y mucho menos con el nombre Federico. No es un enojo, ni un rechazo ni un repudio", aclaró.

Estela de Carlotto, luego de más de una semana de silencio, dijo: "La historia de él es una historia más. Yo puedo pensar lo que quiera, pero está la Justicia que toma estas decisiones ante crímenes de lesa humanidad".

"Este chico que tiene una personalidad muy fuerte. Este chico siempre fue muy rebelde, muy contestatario, lo fuimos acompañando, trabajó un tiempo en Abuelas de Mar del Plata, pero siempre insistió en que no quería el verdadero apellido sino el de quienes lo criaron", afirmó la presidenta de Abuelas.

"Él lleva la sangre de sus padres, lo demás es espurio. No estamos enojados con él, sino con la justicia, porque no corresponde. Él es hijo de Liliana Pereyra y Eduardo Cagnola. Lo demás fue una crianza, una cosa grave porque no es que se ignore, hay firmas de parteras cómplices, hay toda una trama", insistió.

La historia de Hilario Bacca

(Hilario Bacca)

Es el nieto recuperado número 95. Sus padres biológicos, Eduardo Cagnola y Liliana Pereyra, fueron secuestrados el 5 de octubre de 1977 en una pensión en Mar del Plata.

Liliana estaba embarazada de cinco meses. Ambos estuvieron en cautiverio en la base de buzos tácticos de la Armada, en Mar del Plata, hasta que Liliana fue trasladada a la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada, la tristemente célebre ESMA, en Buenos Aires. Estuvo en cautiverio en la llamada "pieza de las embarazadas" y en febrero de 1978 dio a luz a su hijo. Le sacaron la criatura y la devolvieran a Mar del Plata, donde la mataron el 15 de julio.

En 1985 el Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó su cuerpo de una tumba NN y la identificó.

Sin embargo, según diferentes medios, la historia de Hilario Bacca es diferente. Quienes lo adoptaron como hijo no tenían ni tienen vínculos con el terrorismo de Estado.

Durante su niñez se enteró que no era hijo biológico de quienes le dieron un hogar. En la adolescencia, sus padres "del corazón", como él los llama, lo incitaron a que busque sus raíces, aunque siempre se negó.

Hilario Bacca el 27 de febrero cumplirá 39 años.

En declaraciones radiales realizadas días atrás contó cómo llegó a saber que era adoptado, que sus padres habían sido secuestrados durante la última dictadura militar, y cómo decidió, ante la Justicia, quedarse con el apellido de las personas con las que había crecido.

Sabe que no es hijo biológico de sus padres desde los 4 o 5 años. "No fue un tema tabú ni nunca me trajo un conflicto. Incluso, desde muy chico he ayudado a otros nenes a entender lo que significa ser hijo del corazón", manifestó en declaraciones a radio Continental recogidas por el portal Infobae.

A medida que Hilario fue creciendo comenzó a atar cabos. Siendo 1978 el año en el que había nacido, quizás había alguien buscándolo. "Mis padres siempre me hablaron de esta posibilidad (ser hijo de desaparecidos). Pero ellos no tenían la certeza. A mí tampoco me interesaba en lo más mínimo saber", confesó.

La verdad es que nunca pasó por su cabeza la necesidad de saber su origen. "No fue una pregunta que a mí se me haya planteado. Entiendo que para otra gente saber si es hijo de desaparecidos es importante y eso es súper respetable, pero para mí no era una inquietud".

Criado en Arrecifes, cuando terminó el secundario Hilario se fue a vivir a Buenos Aires. Al tiempo de vivir en la Ciudad, fue contactado por miembros de H.I.J.O.S. "Vinieron para decirme que tenían documentación y denuncias y que existía la posibilidad de que sea hijo de desaparecidos".

"Siempre mantuve mi posición de que no me interesaba conectarme con esa historia, por distintos motivos... No tenía interés de saber genéticamente de dónde venía, y en caso de ser positivo el reencuentro, era como demasiado triste, terrorífico y de pérdida, no de ganancias", afirmó Hilario.

Tanto él como sus padres adoptivos desconocían su origen. Pero la forma en que se enteraron "fue traumática", según explicó. "Nos enteramos todos juntos a través de un ADN compulsivo. Me citó el juez (Jorge) Ballesteros. Yo le expliqué que no me interesaba hacerme el ADN; pero su manera de resolver las cosas fue mandarme un allanamiento a la madrugada a mi casa". Hilario recordó que esa noche se llevaron pertenencias, entre ellas una máquina de afeitar, de donde salió el ADN positivo con Federico Cagnola Pereyra, el nombre original registrado en Abuelas de Plaza de Mayo.

Al hablar de aquella noche, Hilario recuerda la presencia de dos gendarmes con armas largas, la jefa del Hospital Durán y dos testigos. "Fue una situación de violación e invasión impresionante. Para resolver un caso utilizaron el mismo mecanismo de la dictadura; fue muy traumático para mí", afirmó.

Cuando se enteró del resultado positivo del ADN trató de construir algo con el pasado que lo precede. "Comencé a armar un vínculo con la familia biológica, pero yo ya tenía 33 años; como adulto no es fácil, no es apretar un botón y uno cambia", reconoció.

"Yo no me identifico con el apellido Cagnola Pereyra; y mucho menos con el nombre de pila Federico. No es un enojo ni un rechazo, ni un repudio. Yo siempre planteé que por haber sido víctima, tengo que tener algún derecho para ver cómo manejo yo mi propia historia y no seguir perdiendo. Mi sensación interna era volver a desaparecer en democracia", admitió.

"No tengo nada en contra ni mucho menos. Trabajé un tiempo en Abuelas buscando entender su lógica y tratando de que la institución empiece a evaluar el caso a caso y no se resuelva como si fuésemos ganado. Eso no fue posible y duré poco trabajando".

"Entiendo los fines que ellos han perseguido durante un montón de años, me parece súper loable la labor de Abuelas como de H.I.J.O.S. pero mi percepción es que lamentablemente con el avance de la historia hay cuestiones políticas que hicieron que se mal utilicen los derechos humanos", sostuvo.

Para Hilario el trabajo del tribunal es destacable y les está eternamente agradecido porque para él "fue muy difícil" el proceso. "Siempre estuve como testigo dentro de la causa, y le agradezco al tribunal que en un momento de mucha desesperación, cuando parecía que me cambiaban el nombre, los jueces tuvieron la capacidad de escucharme como sujeto de derechos, algo súper relevante y para tener en cuenta en cualquier caso".